В Минтрансе спрогнозировали принятие закона о QR-кодах на транспорте в 2021 году

Минтранс России рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 году, сообщил журналистам в кулуарах форума «Транспорт России» замглавы ведомства Кирилл Богданов.

«Закон мы хотим (принять) уже в этом году... Да, в трех чтениях», – ответил он на вопрос о законе о проверках QR-кодов на транспорте, передает РИА «Новости».

Также он сообщил, что проверка кодов для перелетов будет внедрена в России не позднее февраля 2022 года. По словам Богданова, Минтранс рассматривает субсидии для авиакомпаний, понимая, что у них могут быть трудности из-за закона о QR-кодах.

Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.