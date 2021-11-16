С подозреваемых в поджоге леса в Турции россиян сняли запрет на вылет из страны

Турецкий суд снял запрет на выезд из страны семи россиян, которых подозревают в поджоге леса, сообщила адвокат Анастасия Колпащикова.

«Было первое заседание суда по делу о поджоге леса. Наших граждан допросили по существу дела, после чего суд снял запрет на их выезд из страны. Они могут возвращаться в Россию», – сообщила Колпащикова РИА «Новости».

Она добавила, что дело продолжат рассматривать, следующее заседание назначили на май.

Ранее в российском Генконсульстве в Анталье сообщали, что суд освободил под подписку о невыезде семерых российских туристов, арестованных по подозрению в поджоге.

«Подтверждаем, что суд принял решение о снятии запрета на выезд из страны с наших граждан, они могут вернуться на родину», – указали там.

Ранее сообщалось, что российским туристам грозило от двух до семи лет тюрьмы, а суд над ними должен был состояться в течение месяца. В октябре турецкий суд решил освободить россиян из-под стражи

Один из туристов заявлял, что на пути по Ликийской тропе россияне увидели пожар и пытались его затушить, вызвали 911, но по дороге назад их задержали, якобы после жалоб местных жителей.

Их заподозрили в поджоге леса на Ликийской тропе, местные жители сообщили о разведении костра туристами в районе Коньялты, а на его месте случился лесной пожар.