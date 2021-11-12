В Японии решили увеличить число коек для заразившихся COVID-19 на 30%

Власти Японии в рамках мер по подготовке к возможной новой волне заражений коронавирусом этой зимой увеличат число мест в больницах для пациентов с COVID-19 на 30%, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции.

«Ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, однако необходимо подготовиться к возможному росту заражений. В связи с этим мы принимаем ряд мер. В частности, будет на 30%, до 37 тыс., увеличено число коек в больницах для пациентов с коронавирусом», – приводит слова Кисиды ТАСС.

Помимо этого, в рамках утвержденной стратегии власти будут оказывать содействие проведению так называемой бустерной вакцинации. С декабря третью дозу вакцины от коронавируса начнут получать медицинские работники, а с марта 2022 года вакцинация начнется на рабочих местах для сотрудников компаний, организаций и госучреждений.

Кроме того, правительство Японии намерено ввести бесплатное тестирование на коронавирус среди жителей страны, у которых не проявляются симптомы, однако есть беспокойство по поводу возможного контакта с зараженными. Также к концу года планируется ввести цифровые сертификаты о вакцинации, которые пока выдаются в бумажном виде.

Напомним, в конце сентября власти Японии объявили о полном снятии режима ЧС по коронавирусу. 9 сентября власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах.