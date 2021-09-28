Премьер Японии объявил о полном снятии режима ЧС по COVID с 1 октября

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе заседания экспертного комитета официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима ЧС по коронавирусу.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава, передает РИА «Новости». Еще в 8 префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.

Почти во всех префектурах число заражений, нагрузка на медицинские учреждения, число тяжелых случаев снизились до уровня, позволяющего снять ограничения после 30 сентября.

Предполагается, что несмотря на отмену режима ЧС смягчения будут вводиться постепенно. Вначале в течение первого месяца будет позволено увеличить ограничение по максимально допустимому числу присутствующих на крупных мероприятиях с не более 5 тыс. человек, или 50% от общего числа зрителей, до 10 тысяч, или 50% от общего числа зрителей. Кроме этого, тем заведениям, которые прошли процедуру подтверждения относительно мер по предотвращению распространения вируса, будет дозволено продолжать работу до 9 вечера. Сейчас рестораны, бары и кафе закрываются в восемь вечера.

Напомним, 9 сентября власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах из-за коронавируса.