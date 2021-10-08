В Китае оценили российский ответ пожелавшим выслать 300 дипломатов сенаторам США

Читатели китайского портала «Гуаньча» высоко оценили ответ Москвы на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов.

«Ответ русских просто прекрасен!», – восхитился один из пользователей, передает РИА «Новости».

«США все больше и больше надоедают, поддерживаю Россию», – добавил другой.

«Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?», – задался вопросом комментатор.

«Потому что этим «бешеным псам» не нужно нести ответственность. За все ответят другие», – ответили ему.

«Это схватка между медведем и бешеной собакой», – высказался еще один читатель.

«Это так здорово, что все посольства и консульства США будут закрыты, ведь они – раковые опухоли любой страны», – написал другой комментатор.

«Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы, и на что они готовы, чтобы расширить свое присутствие в других странах. У них наверняка для этого есть определенные цели», – предположил еще один пользователь.

«Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки», – заключил другой юзер.

Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве.

При этом в связи с тем, что США не выдают визы, численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился фактически в три раза. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.

В МИД России предположили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. В Кремле списали этот призыв сенаторов на эмоции, отметив, что в США нет такого количества российских дипломатов.