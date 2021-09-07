Захарова предсказала приуроченные к выборам в России «мероприятия» Запада Число сотрудников генконсульства в Нью-Йорке сократилось втрое 7 сентября 2021, 05:56 Текст: Антон Антонов

В связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза», сообщил заместитель генконсула Вячеслав Славкин. Славкин рассказал, что генконсульство готовится к выборам в Госдуму заранее, так как ожидается «большой наплыв граждан», а «количество сотрудников очень ограничено» – «генконсульство сокращено по количеству дипломатов». Однако «каких-либо проблем» в генконсульстве «не видят». Власти США проинформированы о «проведении выборов, чтобы компетентные органы США обеспечили соответствующий режим безопасности», американские власти обещали «содействие в этих вопросах». «Ждем избирателя во всеоружии», – приводит слова Славкина ТАСС. Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.

Соловьев отреагировал на осуждение Госдепом задержания экстремистов в Крыму 6 сентября 2021, 13:26

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«На громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил. А что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он отреагировал на осуждение Госдепом США задержания одного из экстремистов в Крыму. «Кто он такой, чтобы говорить о проблемах Украины и Крыма? В США есть много своих проблем, которыми надо заниматься, если они собираются реально бороться с терроризмом», – считает телеведущий Владимир Соловьев. «Пусть американцы сначала ответят на вопрос, что у них произошло в Афганистане и кем они теперь считают «Талибан» (организация запрещена в России)», – добавил он. По словам Соловьева, «если господин Прайс разбирается в оперативной деятельности и у него есть информация, которая может помочь российским правоохранительным органам в деле задержания крымского экстремиста, то он знает, куда ему следует обратиться и передать эти данные». «Но слышать такие заявления более чем странно, учитывая, что в украинских тюрьмах содержится большое количество людей, задержанных за их политические взгляды. Поэтому курирующим Украину американцам имеет смысл обратить на это внимание», – уверен собеседник. Телеведущий также подчеркнул, что «на громкие заявления американских чиновников о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил». Более того, для России этот вопрос тоже давно закрыт, добавил Соловьев. «И у меня есть несколько встречных вопросов к Прайсу. Что происходит с движением Black lives matter? Что творится с нарушением прав человека в Америке? Когда наконец гражданские права афроамериканцев будут уважать? Что происходит с теми афганцами, которые работали на американские власти и оказались брошены на произвол судьбы? Что происходит с американцами, которые находятся в Афганистане и не могут вернуться домой? На эти вопросы американский дипломат не хочет ответить?» – риторически резюмировал собеседник. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости». Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова разъяснила США суть Минских соглашений 6 сентября 2021, 01:24

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Как заявила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – заявила представитель МИДа. Она предложила американскому посольству в России рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском». Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой». В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», заявила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую». Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – заявила она. Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Захарова рассказала, как посольства НАТО «конвертировали» россиян в своих граждан 6 сентября 2021, 22:44

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Работа россиян в посольстве США была увязана с получением ими американского гражданства или вида на жительство в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она рассказала, что «при приеме на работу, например, в американское посольство», сам «факт найма» часто «увязывается» с «получением гражданства и вида на жительство», есть «целая программа». По мнению Захаровой, «было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского», в гражданина государства, которое «нанимает его на работу». «Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила», – приводит ее слова РИА «Новости». Россияне, которые «работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку», не просто посещали «какие-то торжественные приемы» или занимались «незначительными поручениями», а выполняли «серьезную работу, за которую платили немаленькие деньги». Работа при этом «по целому ряду направлений в целом ряде посольств» увязывалась с получением сотрудниками «либо вида на жительство, либо гражданства», сообщила Захарова. Захарова указала, что у России и стран Запада по-разному формируется персонал дипломатических ведомств. Россия отправляет своих граждан работать за рубеж. Западные же государства нанимают на работу в свои посольства граждан другой страны, в результате происходит такая «конвертация российского гражданина в гражданина их страны». «Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1». Напомним, Захарова рассказала, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИДа заявила, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету». США осудили задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму 6 сентября 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Госдепартамент США осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова, сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости». Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Глава МИД Украины призвал США способствовать усилению давления на Россию 6 сентября 2021, 18:27 Текст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц», сообщили пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. «Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины. В пресс-службе также отметили, что Дмитрий Кулеба призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль «с целью прекращения репрессий и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности. Уточняется, что отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта «Северный поток – 2» и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе. «Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества», – цитирует слова Кулебы МИД. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Кроме того, глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода. Раскрыта «ахиллесова пята» американских авианосцев 6 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

США сделали ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, но пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch. Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус, передает РИА «Новости». «Переход с Tomcat на Super Hornet сократил зону охвата авиакрыла на ошеломляющие 77 процентов, что оказалось приемлемым сразу после окончания холодной войны, так как эксплуатация F-14 требовала больших затрат», – указывает автор статьи. Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт. В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что у Пентагона не хватает денег на новые корабли и оружие. Нарастающий хаос имеет большое значение для всех противников Вашингтона, в том числе и России. Рогозин заявил о готовности продолжить поставки двигателей РД-180 в США 4 сентября 2021, 20:28 Текст: Вера Басилая

Роскосмос готов продолжить поставки в США ракетных двигателей РД-180, мы не прекращаем сотрудничество, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству», – написал Рогозин в своем Facebook. По его словам, по двигателю типа РД-181 отношения с американским партнером продолжатся. Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М, которые представляют собой следующий этап развития РД-181. Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО «Энергомаш», в США с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано. Ранее стало известно о завершении контракта на поставку РД-180, в апреле последняя партия была передана США в рамках ранее заключенного контракта. До этого Роскосмос анонсировал сотрудничество с США по ракетным двигателям вопреки санкциям. Кабмин выделил деньги на одобренные на съезде ЕР единовременные выплаты военным пенсионерам 4 сентября 2021, 16:17 Текст: Вера Басилая

Правительство России одобрило выделение более 21 млрд рублей для осуществления единовременных выплат в размере 10 тысяч военным пенсионерам. «Одобрить выделение в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 21 142 745 тыс. рублей главным распорядителям средств федерального бюджета для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей в соответствии с Указом президента РФ от 24 августа 2021 года №487 "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию», – говорится в сообщении правительства. Согласно этому документу выплату получат граждане, проходившие военную и приравненную к ней службу. Кроме того, правительство одобрило выделение Минфину средств для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ПФР на обеспечение в 2021 году расходов, связанных с выплатами. «Проект распоряжения направлен на обеспечение реализации Указа Президента РФ от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию»... Одобрить выделение Минфину России бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства», – добавляется в сообщении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Предложение о разовой выплате пенсионерам Путин озвучил на встрече с представителями «Единой России». В сообщении на сайте Кремля указывается, что единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты». Согласно указу, такая выплата назначается пенсионерам, «проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения». Партия «Новые люди» провела Всероссийский форум наблюдателей 5 сентября 2021, 18:55 Текст: Елена Мирошниченко

Более 200 сторонников партии «Новые люди» приняли участие во Всероссийском форуме наблюдателей в Москве. По видео-связи в форуме поучаствовали представители более чем половины регионов страны, сообщает пресс-служба партии. В ДК «Рассвет» был воссоздан интерьер избирательного участка с урнами и работой избирательной комиссии. Наблюдатели в режиме реального времени могли увидеть ход голосования. В рамках тренинга они отмечали нарушения и учились их правильно фиксировать. Также наблюдатели могли задать вопросы экспертам – юристам и политологам, говорится на сайте партии. «Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия. Прокачивает юридические, психологические и многие другие навыки наблюдателей. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов», – открыла форум сторонница партии и телеведущая Елена Летучая. Лидер московского отделения партии «Новые люди» Ярослав Самылин рассказал о важности обучения даже для наблюдателей с опытом работы. Он связал это с тем, что избирательное законодательство регулярно меняется, а каждый наблюдатель должен понимать свои права и обязанности. «Если партия не выставляет наблюдателей, значит ей не важна честность избирательного процесса. Нам важна работа, проделанная за эти полтора года. Новые люди намерены наилучшим образом обеспечить защиту своих результатов. Когда вам говорят, что выиграть нельзя, что все предопределено, и власть никогда не отдаст победу новой политической силе, знайте, вас просто обманывают», – подчеркнул Самылин.



Он призвал всех сторонников партии принять участие в выборах и наблюдении за ходом голосования. Всего к Единому дню голосования партия намерена подготовить десятки тысяч наблюдателей, которые уже проходят обучение. Только в Москве Новые люди планируют выставить наблюдателей более чем на 1,5 тыс. избирательных участков. Партия «Новые люди» выдвигает в Госдуму как федеральный список, так и кандидатов по одномандатным округам. В федеральной части списка два человека – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также кандидаты от партии «Новые люди» баллотируются в заксобрания и городские советы в ряде регионов страны. «Единая Россия» выставит 95 тыс. наблюдателей на выборах 4 сентября 2021, 13:46 Штабы общественной поддержки «Единой России» выставят 95 тыс. наблюдателей на избирательные участки по всей стране, сообщил руководитель федерального штаба, сенатор Александр Карелин. «Наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. И тогда соглашение «Единой России» с другими политическими партиями за безопасные выборы будет реализовано. Мы должны сообщать о возможных проблемах территориальным комиссиям и центризбиркому. Главная задача – это, конечно, честные выборы. Но сейчас главное – безопасность людей», – приводит слова Карелина сайт ЕР. В свою очередь зампред Центризбиркома Николай Булаев напомнил, что избирательная кампания 2021 года является крупнейшей за последние пять лет. По его словам, наблюдатели будут назначаться за три дня до дня голосования – по шесть человек на один участок. Это позволит им работать не круглосуточно, а в щадящем режиме. «Видеонаблюдение выстроено в этом году на иной основе – трансляция будет идти в течение 70 часов непрерывно. Все 100 тыс. камер видеонаблюдения будут работать на служебный портал. К нему могут подключиться 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму. Для просмотра они получат то количество аккаунтов, которое определено постановлением ЦИК – до 10. И смогут просмотреть камеры с любого избирательного участка, откуда поступила жалоба, оценить событие, сформировать позицию и оформить ее», – пояснил зампред ЦИК. К порталу будет иметь доступ также члены Общественной палаты, кандидаты по одномандатным избирательным округам (их более 2 тыс.), общественные центры наблюдения в субъектах, СПЧ, уполномоченный по правам человека в России и в субъектах, все территориальные и участковые избирательные комиссии (ТИК и УИК). На участках, где нет федерального видеонаблюдения, будут установлены средства фиксации в видеорегистраторов, которые будут работать в круглосуточном режиме. Зампредседателя ЦИК также подчеркнул, что обучение наблюдателей помогает не только отстаивать результаты выборов и интересы партий, от которых наблюдатели направлены на участок, но и отвечать на вопросы избирателей. «Это самая серьезная работа. Она в какой-то степени волонтерская и требует существенной подготовки. Те, кто придет и профессионально оценивают происходящее – это наши помощники», – заключил Булаев. Напомним, по результатам жеребьевки в Центризбиркоме «Единая Россия» заняла пятую строчку в бюллетене на выборах в Госдуму. Ранее «Единая Россия» инициировала соглашение «За безопасные выборы». Помимо ЕР его подписали восемь политических партий. Это ЛДПР, «Родина», «Зеленые», «Новые люди», «Гражданская Платформа», «Партия Роста», «Зеленая альтернатива» и «Партия пенсионеров» Стало известно о визите наблюдателей ПАСЕ в Москву для наблюдения за выборами 6 сентября 2021, 17:46 Текст: Дарья Григоренко

Группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Москву с 17 по 19 сентября для наблюдения за проведением парламентских выборов, сообщила пресс-служба ПАСЕ. «По решению Бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом (Швейцария, группа «Социалистов, демократов и зеленых») в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС. В организации добавили, что на фоне продолжающейся пандемии, а также отсутствия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ делегаты ПАСЕ «не смогут провести полномасштабную наблюдательную миссию». Однако они рассчитывают, что их присутствие в качестве наблюдателей «будет содействовать процессу политического диалога между Россией и ассамблеей, в том числе в рамках мониторинговой процедуры ПАСЕ». Европейские наблюдатели планируют за три дня встретиться с «ключевыми политическими деятелями», включая парламентские и непарламентские партии, различными наблюдателями, представителями СМИ и гражданского общества, представителями Центральной избирательной комиссии. По итогам поездки в Россию будет подготовлена служебная записка, которую представят на заседании Бюро ПАСЕ. Также выводы наблюдателей включат в доклад о выполнении Россией обязательств перед Советом Европы, который готовит мониторинговый комитет организации. Пресс-конференция по итогам визита наблюдателей в Москву не запланирована. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. СК выразил озабоченность из-за расширения сети биолабораторий США у границ России 6 сентября 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Бесконтрольное расширение сети американских биологических лабораторий по периметру российских границ вызывает озабоченность у Москвы и мирового сообщества, заявил зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров. «Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ с Российской Федерацией государствах», – сказал Федоров, передает РИА «Новости». Напомним, в мае 2020 года глава МИД Сергей Лавров раскритиковал США за отказ от транспарентности биолабораторий. Он указывал, что отказ американской стороны поддержать создание механизма верификации в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия заставляет задуматься о целях Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об опасных биолабораториях США на границах с Россией, а также разбиралась, почему необходимо требовать инспекций американских биолабораторий. Лавров заявил об одержимости США идеей по остановке «Северного потока – 2» 6 сентября 2021, 14:21 Текст: Алина Назарова

США одержимы нереализуемой идеей по остановке газопровода «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с воспитанницами Санкт-Петербургского пансиона министерства обороны. «Тот же «Северный поток – 2» – администрация Байдена не изменила свои позиции, они по-прежнему против этого проекта, но понимают, что его остановить невозможно. Но если понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, ну, просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». В то же время глава МИД заявил, что в Вашингтоне наконец поняли необходимость создания системных каналов по налаживанию диалога с Россией. «Слава богу, сейчас созревает понимание в Вашингтоне, что надо создавать такие системные каналы, системные механизмы, которые позволят озабоченности друг друга высказывать и рассматривать, потому что у нас тоже есть к американцам претензии. Причем, в отличие от американцев, мы предъявляем факты», – сказал Лавров. По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему считают себя вправе навязывать Москве внутреннюю повестку дня, голословно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние американские дела, не предъявив никаких конкретных фактов. Лавров отметил, что «всегда встречаться и разговаривать лучше, чем не делать это», в этом смысле саммит лидеров РФ и США в Женеве был позитивным, пусть и не прине сникаких прорывов, радикальных перемен в отношениях двух стран. Министр также сообщил, что Россия запросила у ЕС объяснений по поводу вводимого «углеродного налога». «ЕС изобрел новый налог на углеродный след, товары, которые ЕС сочтет, имеют углеродный след, превышающий Евросоюзом же установленный уровень, будут облагаться дополнительным налогом», – сказал Лавров. По его словам, российские юристы оценили эту норму и пришли к выводу, что она противоречит нормам ВТО. «Мы поставили перед Евросоюзом этот вопрос, попросили у них объясниться. Ждем реакции», – добавил глава МИД. Ранее Минэкономразвития России указало на признаки формирования барьеров в торговле в «углеродном налоге» ЕС. Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), согласно которому Евросоюз заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно – с 2023 по 2026 год. По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из России на 7,6 млрд евро в год. Также в МЭР подсчитали, что углеродный налог Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений по меньшей мере в 1,1 млрд евро в год, когда налог начнет взиматься на 100%. Захарова предсказала приуроченные к выборам в России «мероприятия» Запада 6 сентября 2021, 23:44 Текст: Антон Антонов

От западных стран следует ожидать «мероприятий», приуроченных к выборам в Госдуму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается тех самых мероприятий, которые сейчас в том числе и с государственной поддержкой очевидно проходят и будут проходить в целом ряде западных государств», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1». Захарова полагает, что подобные «мероприятия» окажутся «приурочены не просто к каким-то идеологическим требованиям или претензиям» Запада к России, а «непосредственно к выборам». Официальный представитель МИД России обещала «рассказывать много всего интересного» по этой теме. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Лавров: Диалог России и США по восстановлению работы посольств топчется на месте 6 сентября 2021, 15:36 Текст: Елизавета Булкина

Диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «У нас в отношении дипломатического персонала двусторонний диалог идет, но никуда не движется. Топчется на месте по большому счету», – передает его слова РИА «Новости». Лавров отметил, что Россия попросила США привести состав посольства в соответствие с количеством российских дипломатов в Вашингтоне и новыми требованиями не нанимать граждан третьих стран, в частности, «российский персонал, который выполняет функции, по сути дела, дипломатические». «У нас сейчас паритет объявлен. Они заявили, что им не хватает рабочих рук, поэтому они вынуждены закрыть генеральное консульство и вынуждены практически заморозить всю работу по выдаче виз. Это опять попытки неприличного давления и попытки выторговать себе какие-то односторонние преимущества», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров встретился с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга. Министр также поделился тем, что для него означает слово «родина». «Родные, предки, родители, их родители. Мы в семье храним такую летопись наших предшественников, это, конечно, отчий дом. Я детство провел в Подмосковье, есть такой город Ногинск, который тогда назывался Богородск. Я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. Это тоже ощущение Родины – когда ты хочешь прикоснуться к истории. У меня там дедушка с бабушкой и их родители похоронены», – сказал глава МИД. «Приехав в Москву, мне тогда было лет 10, в третьем классе, но каждые выходные ездил туда. К сожалению, этот дом сгорел. Сейчас мои родственники выкупили этот участок, и хотим там такой же деревянный дом построить, который будет напоминать. Ну и кто-то там будет жить, наверное. Вот такие мелкие вещи очень много значат для воспитания личности и для того, чтобы эта личность себя ощущала сопричастной к истории во всех ее измерениях – и к истории своей семьи, и к истории своей деревни, своего города, своей страны. Она складывается из мелких историй, из разных летописей», – рассказал Лавров. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог. Он заявил, что Москва не запрещает Вашингтону полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал». Антонов также обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США. В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами. В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны». Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран. В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.