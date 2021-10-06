Гинцбург назвал необходимое количество прививок «Спутник V» для подростков Определен главный фактор выживаемости при COVID-19 6 октября 2021, 09:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19. Главным из них оказался уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Именно такие антитела формируются при вакцинации, следует из исследования, опубликованного в журнале Journal of Internal Medicine. Насколько защищен человек от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенимии; и количеству вирусной РНК в крови. До сих пор было неизвестно, какой из этих показателей принять как ключевой для определения степени риска смертельного исхода, передает РИА Новости. Специфические антитела против спайкового белка SARS-CoV-2 блокируют репликацию вируса; антигенемия – это показатель общего количества чужеродных веществ, которые организм идентифицирует как антигены; а по количеству вирусной РНК можно оценить текущий объем вируса в организме. Для исследования авторы отобрали результаты анализов по 92 взрослым пациентам, которые с 16 марта по 15 апреля 2020 года, во время первой волны пандемии, попали в Университетскую больницу Рио-Ортега и Клинический госпиталь Университета Вальядолида, а также в больницу имени Грегорио Мараньона и Университетскую больницу принца Астурийского в Мадриде. У всех диагноз COVID-19 был подтвержден с помощью ПЦР-теста, а в первые 24 часа пребывания в больнице у них взяли анализ крови. Ученые составили профиль антител в крови пациентов, прежде всего антител IgM и IgG, специфических к S-белку вируса SARS-CoV-2, и оценили связь между уровнями этих антител, концентрацией вирусной РНК и присутствием белка нуклеопротеина (N) SARS CoV-2 в плазме, которую оценивали по показателю N-антигенемии, а также влияние этих параметров на риск смертности пациентов. Исследователи установили, что только один из трех параметров напрямую коррелирует с высоким риском смерти – низкий ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2. Остальные два параметра связаны с первым: при отсутствии антител N-антигенемии примерно в два с половиной раза выше, чем при их высоком уровне, а вирусная РНК-нагрузка обратно пропорциональна количеству антител. Другими словами, те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови. «Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным, и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител», – приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов исследования Хесуса Бермеджо-Мартина (Jesús Bermejo-Martin), доктора медицинских наук из Института биомедицинских исследований в Саламанке. Исследование предоставило дополнительные доказательства важности антител против спайкового белка SARS-CoV-2 для блокирования репликации вируса. Авторы надеются, что их результаты помогут установить оптимальные уровни антител, необходимые каждому конкретному пациенту, находящемуся в критическом состоянии, для преодоления COVID-19. Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Состояние заболевшей коронавирусом Гузеевой ухудшилось 3 октября 2021, 12:53 Текст: Евгения Шестак

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которую ранее госпитализировали в Коммунарку, ухудшается с каждым днем, сообщили источники в ее окружении. «Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске», – рассказал источник «Комсомольской правде». Также он уточнил, что согласно показаниям КТ, у Гузеевой поражены 7% легких, однако каждый день этот показатель растет. Знакомые актрисы также предположили, что она могла подорвать здоровье из-за жесткой диеты. По данным издания, недавно ее пригласили сниматься в полнометражном фильме впервые за последние 11 лет. В свою очередь стилист Сергей Зверев отметил, что телевизионная деятельность буквально выжала из артистки все соки. Ранее Гузеева, которую госпитализировали в Коммунарку, сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение. Мишустин рассказал о негативной динамике развития ситуации по COVID в России 4 октября 2021, 15:19 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, что динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство. «Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости». Мишустин отметил, что на данный момент в больницах находится в два раза больше пациентов, чем в это же время в прошлом году. «На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь», – добавил премьер. Также он отметил, что уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен. «Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции», – сказал Мишустин. Премьер отметил, что ситуация осложняется тем, что начался сезон гриппа и простуд, что создает дополнительную нагрузку на врачей. При этом, по его словам, необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты в России есть, как и тест-системы на COVID-19. «Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты», – сказал он. По словам Мишустина, власти поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус. «Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коровируса. Также сформирован резерв препаратов», – добавил премьер. Также на заседании Мишустин заявил, что больницы должны быть готовы к любому развитию событий на фоне пандемии коронавируса, заблаговременно наращивать коечный фонд. «Больницы должны быть готовы к любому развитию событий, для этого необходимо прогнозировать потребности в лекарствах, а с учетом фактического роста числа госпитализаций заблаговременно наращивать коечный фонд», – сказал он. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила крайне напряженную ситуацию с распространением коронавируса в России. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса. Массовые мероприятия по всей России отменены в связи с пандемией 4 октября 2021, 14:39

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек. «По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – передает РИА Новости слова Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек. «И от одной до трех тысяч – всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», – сказала она. «Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю – минус 1%, 37-ю – плюс 7%, 38-ю – плюс 9%, и вот за прошедшую неделю – плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», – сказала Попова. По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный. «Хотелось бы обратить внимание на то, что уже было сказано Сергеем Семеновичем (Собяниным), что рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах», – сказала Попова. Напомним, в России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Названы категории людей с противопоказаниями к двойной прививке от COVID и гриппа 4 октября 2021, 14:58 Текст: Елена Мирошниченко

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, при каких заболеваниях необходимо воздержаться от одновременного введения двух прививок от гриппа и коронавируса. «Я не могу быть привит, если болею сейчас респираторными заболеваниями, и после болезни я могу быть привит только через месяц. Если я переболел только что коронавирусной инфекцией, я не могу быть привит против гриппа тоже в течение месяца. И целый ряд других противопоказаний в индивидуальных группах болезней: в эндокринной системе при тяжести течения, в кардиологии, онкологии, всякого рода изменениях в иммунной системе. Ни одна прививка не делается без решения врача», – рассказал он «Ридусу». В свою очередь доктор медицинских наук терапевт Роман Горенков расширил список противопоказаний. По его словам, «такая двойная вакцинация противопоказана лицам с аутоиммунными заболеваниями, кто имеет аллергические реакции на вакцины». «Причем не все аллергические заболевания. Учитываются именно неблагоприятные реакции организма при предыдущих вакцинациях. Аутоиммунные заболевания не все, а именно те, где пациенты находятся на иммуносупрессивной терапии. В остальных случаях при заболеваниях легких, почек, печени, наоборот, нужно делать [прививки], чтобы уменьшить риски серьезных осложнений», – добавил он. Горенков подчеркнул, что согласно действующим рекомендациям Минздрава, между вакцинацией от гриппа и от коронавируса рекомендуется делать перерыв в месяц, поскольку при иммунизации подавляется иммунитет. Онищенко не согласился с коллегой. Он сообщил, что «сочетание прививок мы применяем уже давно. Мы в один день делаем прививки против АКДС ребенку (коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) и гепатита на первом году жизни». «Такая практика существует не только у нас, но и в мире. Она проверена как с научной точки зрения, так и с точки зрения клинических испытаний. Министр опубликовал результаты совместного применения двух вакцин, и результат, по крайней мере, для меня, вполне ожидаемый. Это резко облегчает ситуацию с организацией сразу двух прививочных кампаний в стран», – заключил Онищенко. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие. В России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки 3 октября 2021, 11:54

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 25 769 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 769 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7 % «не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4294, Санкт-Петербурге – 2463, Московской области – 1646. Всего в стране выявили 7 586 536 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 725 965 человек, из них 15 391 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 890 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 209 918 человек. Накануне, 2 октября, в России выявили 25 219 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 550. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом 5 октября 2021, 10:57

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом, однако чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин. «Да, все верно. Он в Коммунарке», – сообщил источник РИА «Новости» в ответ на вопрос о том, действительно ли Гаркалин госпитализирован с коронавирусом. В пресс-службе вуза добавили, что артист чувствует себя хорошо, и на данный момент его жизни ничто не угрожает. Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. Ранее актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID. Стали известны первые результаты одновременного введения вакцин от гриппа и COVID 4 октября 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сейчас важная задача – оценить эффективность вместе введения вакцин против ковида и против гриппа, первые результаты показывают обнадеживающие результаты», – передает РИА Новости слова Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед». Министр добавил, что сезон гриппа в России будет напряженным, поэтому нужно прививаться от этой болезни. Он уточнил, что прививаться от гриппа необходимо. При этом, по словам министра, прививка от коронавируса важнее, и в первую очередь нужно сделать ее, однако про вакцинацию от гриппа забывать нельзя. Ранее председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев сообщил, что институт исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа. В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки 5 октября 2021, 11:45

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% «не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3827, Санкт-Петербурге – 1894, Московской области – 1788. Всего в стране выявили 7 637 427 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 759 059 человек, из них 18 568 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 895 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 211 696 человек. Накануне, 4 октября, в России выявили 25 781 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 671. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мурашко рассказал о ситуации с регистрацией «Спутник V» в ВОЗ 4 октября 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к самой вакцине от коронавируса «Спутник V», были вопросы по документам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «К продукту претензий нет, были вопросы по досье», – цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, на вакцину был сформирован пакет документов, в определенный момент возник вопрос по этому досье. Мурашко отметил, что необходимые документы для регистрации «Спутника V» в ВОЗ дооформлены. Он добавил, что необходимые документы должны быть поданы в течение полутора недель. «За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин [от коронавируса]. Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 млн плюс», – сказал министр. Ранее Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Новая Зеландия ввела новые требования для въезда иностранных граждан 3 октября 2021, 14:37 Текст: Валентина Григоренко

Требование о прохождении полной вакцинации от коронавируса вводится с 1 ноября в Новой Зеландии, заявил министр по борьбе с COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс. «Чтобы еще больше снизить вероятность проникновения вируса через нашу границу, мы вводим требование для лиц в возрасте 17 лет и старше, прибывающих в страну воздушным транспортом и не являющихся гражданами Новой Зеландии, пройти полную вакцинацию для въезда в страну», – пояснил Хипкинс, передает РИА «Новости». Отмечается, что прибывающие в Новую Зеландию должны будут заявить о своем статусе вакцинации при регистрации в системе управляемой изоляции (Managed Isolation Allocation System) страны, а также представить подтверждение вакцинации или соответствующего отвода своей авиакомпании и сотрудникам таможни после приземления. Принимаются свидетельства вакцинации любой из 22 одобренных в стране вакцин от COVID-19. При этом последняя доза должна быть получена не менее чем за 14 дней до прибытия. Все прибывающие по-прежнему должны будут провести 14 дней в изоляции. Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. С Новой Зеландией авиасообщение будет возобновлено по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю. В России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки 4 октября 2021, 12:00

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 25 781 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 25 781 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% «не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4410, Санкт-Петербурге – 2198, Московской области – 1733. Всего в стране выявили 7 612 317 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 740 491 человека, из них 14 526 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 883 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 210 801 человек. Накануне, 3 октября, в России выявили 25 769 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 12. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 4 октября 2021, 15:22 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», – цитирует РИА «Новости» Собянина. По его словам, власти Москвы будут принимать меры при ухудшении ситуации с коронавирусом. Также Собянин уточнил, что за последнюю неделю рост заболеваемости COVID в Москве составил 30%. «Тем не менее, за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 120%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом», – сказал он. Также мэр Москвы заявил, что в столице показатели заболеваемости коронавирусом пока в 2 раза ниже пиковых значений. По его словам, перспективным является увеличение массового тестирования на COVID с использованием экспресс-тестов наряду с ПЦР. Кроме того, Собянин добавил, что власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса, передает ТАСС. «Мы видим и дополнительные возможности вакцинации, увеличения объемов. Поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы», – сказал он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие пандемии коронавируса не поддается прогнозам. Катар включил «Спутник-V» в список допущенных вакцин для прибывающих в страну 3 октября 2021, 15:40 Текст: Елена Мирошниченко

В Катаре Министерство здравоохранения сообщило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с COVID-19, с 6 октября будут признаваться вакцины «Спутник-V» и Sinopharm. «Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины «Спутник-V» и Sinopharm», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Изменения вступают в силу с 6 октября с двух часов дня по местному времени. Согласно новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течении 36 часов после прибытия в Катар. Также страны будут делиться на «зеленые» и «красные». По прибытию из стран зеленого списка делать предварительный тест на вирус не обязательно. Ранее посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой заявил, что Вьетнам в ближайшем будущем намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаемая мощность составит 5 млн доз в месяц. У летучих мышей в России нашли коронавирусы 4 октября 2021, 08:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли, заявила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская. «SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», – передает РИА Новости слова Сперанской. Она отметила, что помимо SARS-СoV-2 в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России. Такие вирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская. Ранее британские СМИ уличили китайских ученых уличили в попытках заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Минпросвещении исключили массовый локдаун в школах 3 октября 2021, 14:20 Текст: Елена Мирошниченко

Вводить локдаун в российских школах из-за коронавируса не планируется, среди школ менее 0,1% находятся на карантине, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. «У нас в общей численности школ менее 0,1% по тем или иным причинам (на карантине)... Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что локдаун из-за ситуации с коронавирусом вводить не планируется.