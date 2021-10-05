Голикова рассказала о росте заболеваемость COVID в 67 регионах России

Рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России, сообщила в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

«Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она поделилась, что правительство выработало меры по борьбе с COVID в России без локдауна.

«В складывающихся условиях и оценивая ситуацию правительством России совместно с регионами, мы вчера проводили такое совещание, обсужден ряд мер, который направлен исключительно на максимальную защиту нашего населения от новой коронавирусной инфекции, на сокращение показателей смертности, а также обеспечение функционирования экономики и социальной сферы без локдауна», – сказала Голикова.

По ее словам, «меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны вводиться с учетом заключения и решений главных санитарных врачей регионов России, а в отдельных случаях – главного санитарного врача России».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, что динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство.