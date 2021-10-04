Умер режиссер-документалист Дмитрий Луньков

Минобороны Британии пригрозило России атаками тысяч хакеров

Великобритания будет осуществлять кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, которые попытаются нанести ущерб Соединенному Королевству, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Daily Telegraph.

«Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день. В соответствии с международным правом <...> мы вправе защищать себя. Мы будем защищать себя от киберопераций, если они будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб», – цитирует ИноТВ Уоллеса.

Также глава оборонного ведомства Британии объявил о планах по строительству штаб-квартиры Национальных кибернетических сил, которая обойдется Лондону в 5 млрд фунтов стерлингов (6,8 млрд долларов). Издание уточняет, что располагаться она будет в Самсбери, в графстве Ланкашир.

По словам Уоллеса, ожидается, что в это ведомство к 2030 году будут наняты «тысячи хакеров и аналитиков». Национальные кибернетические силы, как он подчеркнул, «поставят Британию в первую линию» стран, обладающих возможностью проводить кибератаки.

«Один из способов, как вы можете сделать это – обезвредить инструментарий, который используется против вас. Например, если враждебное государство задействует сервер, чтобы применить против вас программы-вымогатели, шпионское оборудование или дезинформацию, вы могли бы использовать наступательные киберсредства, чтобы разделаться с этими серверами. Наступательные киберсредства могут делать множество вещей, в том числе преследовать педофилов и их сети, преследовать террористов и их сети и, конечно, преследовать враждебные государства, если мы решим так поступить», – заявил министр.

В качестве примера министр привел кибератаки с использованием вируса WannaCry, который в декабре 2017 года нанес ущерб в размере 92 млн фунтов стерлингов (более 125 млн долларов) Национальной системе здравоохранения Соединенного Королевства. Великобритания официально возложила на КНДР ответственность за эту масштабную кибератаку.

«Это новый фронт, новое поле битвы. Моя обязанность – защищать, и это включает в себя иметь возможность лишить ваших противников возможностей атаковать вас. Было бы нарушением служебного долга, если бы мы не обладали такими возможностями. Кто знает, что с нами будет через 20 лет, на нас пока не совершали кибератаку наивысшего уровня, катастрофическую кибератаку», – добавил глава Минобороны.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что власти Великобритании будут отвечать кибератаками на попытки хакеров действовать против страны в киберпространстве.

До этого премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал создание нового агентства по вопросам искусственного интеллекта, Национальных кибернетических сил для защиты населения от вредоносных действий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с кем собралась воевать Британия.