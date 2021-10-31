Грузинская оппозиция пригрозила власти революцией

Один из лидеров партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе заявил, что оппозиция не признает итоги второго тура местных выборов в стране, которые прошли в субботу, поэтому начинает «мирную революцию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам Барамидзе, «в ближайшие дни начнутся грандиозные акции протеста».

По данным ЦИК, второй тур, который проводился в пяти городах и в 15 муниципалитетах, выиграла правящая «Грузинская мечта» – за одним исключением, в западногрузинском городе Цаленджиха, где победил представитель партии Саакашвили.

В Тбилиси в том числе с 55% голосов победил действующий мэр Каха Каладзе – его соперник Никанор Мелия отстал на 52 тыс. голосов.

Явка составила 49,9%. Власти заявили, что не допустят провокаций и что арестованный 1 октября Саакашвили отсидит присужденные ему 6 лет.

Напомним, в 20 из 64 муниципалитетов Грузии в субботу прошел второй тур местных выборов, они отмечены резким усилением противостояния между правящей «Грузинской мечтой» и оппозиционным «Единым национальным движением», которое создал арестованный экс-президент страны Михаил Саакашвили.

Саакашвили призвал своих сторонников голосовать за его партию, а потом вызволить его из тюрьмы. Правящая партия предупредила о готовящихся оппозицией провокациях. Служба госбезопасности Грузии заявила о подготовке сторонниками Сакашвили госпереворота.