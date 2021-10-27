В авиакомпании Egypt Air рассказали о сообщении с угрозами на борту самолета

Немецкий эксперт объяснил слова главы минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России

«Крамп-Карренбауэр уходит из политики. Ее карьера закончена, поэтому она хочет войти в историю и сорвать аплодисменты, оправдав присутствие американского оружия в ФРГ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя заявление министра обороны ФРГ о возможности сдерживать Россию с помощью ядерного оружия. Позже Россия потребовала от США вывести американские ядерные системы из Европы.

По мнению Рара, «Крамп-Карренбауэр, во-первых, пытается оправдать присутствие в Германии американского оружия, в том числе и ядерного». «А во-вторых – она воспитана на философии «Россия – враг». За жесткий диалог с Москвой ее не накажут, а похвалят. Этого она и добивается – красиво войти в историю и завершить карьеру под аплодисменты элиты, прессы и некоторых депутатов бундестага», – считает эксперт.

«Кроме того, Крамп-Карренбауэр принадлежит к прослойке тех политиков, которые считают, что Прибалтика и Польша ближе Германии, чем Россия. Своим заявлением она, похоже, хочет развеять опасения, что немцы за спиной восточноевропейских стран выстраивают связи с Москвой», – отметил Рар.

Собеседник отметил, что действующая министр обороны известна симпатиями не только к Варшаве и тройке прибалтийских государств. В окружении Крамп-Карренбауэр активно поддерживают послемайданную Украину. Один из ближайших советников Крамп-Карренбауэр, глава ее штаба Нико Ланге, известен как «связной» Берлина и Киева, напомнил Рар. «Ланге осуществлял эту связь во время событий на Майдане 2014 года, возил нынешнего мэра Киева Виталия Кличко в Берлин. Абсолютно проукраинский политик», – указал Рар.

Когда в 2018 году Крамп-Карренбауэр была избрана главой правящего Христианско-демократического союза (ХДС) и воспринималась как преемница канцлера Ангелы Меркель, Кличко написал статью для немецкого издания Bild, в которой выразил удовлетворение по поводу избрания нового лидера ХДС. Тогда же киевский мэр напомнил, что советник Ланге долгое время работал в киевском отделении фонда Конрада Аденауэра, и даже был задержан в 2010 году за критику в адрес тогдашнего президента Виктора Януковича.

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В Киеве оценили, что вероятная на тот момент преемница Меркель высказала проукраинскую позицию по инциденту в Керченском проливе, потребовав, чтобы российские корабли из Азовского моря не имели права захода в европейские и американские порты. «Крамп-Карренбауэр в силу недостаточного опыта полагается на мнение Ланге и повторяет его русофобские заявления», – пояснил Рар.

«Но сейчас своими громкими фразами она явно хочет войти в историю», – добавил собеседник. Не следует забывать, что Крамп-Карренбауэр покидает свой пост вместе с уходящей командой Ангелы Меркель, указал Рар. «Она уходит из политики, у нее пару дней осталось. Ее даже не будет в новом составе бундестага, ее карьера закончена. Но она хочет оставить след», – пояснил германский политолог.

В целом, Крамп-Карренбауэр запомнилась лишь как подруга Ангелы Меркель, которую фрау канцлер выдвинула на пост главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС). «Она стала председателем партии, но не справилась с этой задачей, – полагает Рар. – По сути, ничего Крамп-Карренбауэр не сделала и в качестве министра обороны. И она, и ее предшественница на этом посту, Урсула фон дер Ляйен (которая сейчас возглавляет Еврокомиссию) занимались в основном гендерными вопросами, а не вооружением немецкой армии».

Что не может не тревожить, так это то, что в кабинете Меркель согласились с заявлением Крамп-Карренбауэр, отметил немецкий эксперт, хотя пока еще действующая министр обороны провоцирует Россию на развязывание холодной войны. «Если Россия и ее лидер начнут столь же агрессивно отвечать – хотя они, подчеркну, этого не делают, – тогда мы окажемся в новой холодной войне», – отметил политолог.

На прошлой неделе в эфире радиостанции Dlf Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и ядерные средства для сдерживания России. Примечательно, что ранее в тот же день, когда министр дала ответ, страны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса. В немецких СМИ появились сообщения, что НАТО приготовилась к конфликту с Россией.

Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил немецкой коллеге, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. «На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – сказал он.

В понедельник глава МИД Сергей Лавров назвал слова главы немецкого военного ведомства «фантазиями». «Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – допустил глава российской дипломатии. Вместе с тем Минобороны указало германскому военному атташе, что заявление Крамп-Карренбауэр провоцируют напряженность в Европе.

Позицию Крамп-Карренбауэр осудили в самой Германии. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.

В понедельник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры.

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