Самолет Egypt Air Каир – Москва приземлился в аэропорту вылета

Депутат призвал коллег присоединиться к волонтерской акции взаимопомощи

На пленарном заседании Госдумы депутат, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев призвал коллег присоединиться к волонтерской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в течение предстоящей региональной недели и на постоянной основе.

«Выступая сегодня, я хочу призвать вас принять активное участие в работе штабов #МЫВМЕСТЕ в ваших регионах, и оказать посильную помощь. Она может быть любой. На горячую линию #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11 ежедневно поступают звонки, и с введением ограничений их будет все больше. Есть те, кому в ближайшие месяцы будет особенно тяжело. В регионах вводят обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет. Если у человека есть родные, то это можно пережить. А если ты одинок, то это проблема. В России почти 8 млн одиноких пожилых людей. И им понадобится наша помощь», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сегодня деятельность штабов развернута во всех регионах, почти в 900 медицинских учреждениях работают волонтеры-медики, включая «красные зоны» в 276 больницах. 16 тыс. человек помогают в организации вакцинации населения.

Основными направления их деятельности являются адресная помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, волонтерская помощь в медицинских организациях, в колл-центрах, ведение просветительской работы о важности вакцинации от COVID-19, автомобильное волонтерство и многое другое.

Также активисты оказывают психологическую помощь, которую может получить любой человек, написав одному из специалистов в чат-бот Viber, Вконтакте или Telegram.

По словам Метелева, во всех регионах работают «горячие» линии: либо через подключение к федеральной «горячей» линии #МЫВМЕСТЕ, либо запускаются самостоятельные региональные – по решению субъекта.

Штабы #МЫВМЕСТЕ смогли помочь за период пандемии адресно 6,5 млн граждан

«За этой цифрой – жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет – борьба с COVID и помощь людям», – отметил он.

Метелев сообщил также, что организаторы акции готовы познакомить всех желающих депутатов с координаторами волонтёрских штабов #МЫВМЕСТЕ в регионах, дать контакты и помочь организовать участие депутатов в их работе.

«Если вы еще не знакомы с нашими координаторами – мы готовы вас познакомить. Передать все контакты, организовать ваше участие в работе волонтерского штаба. Только прошу вас не политизировать тему, – подчеркнул он – Вне зависимости от вашей партийной принадлежности и взглядов людей, работающих в штабах – у нас есть одна общая задача – не допустить гибели людей и облегчить жизнь тем, кому сейчас особенно тяжело».

Присоединиться к акции, помочь ресурсами или стать волонтёром может каждый желающий на сайте МЫВМЕСТЕ.РФ.

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала в марте 2020 года в период первой волны коронавируса.

В 2021 году 18 участников акции #МЫВМЕСТЕ были избраны в Государственную Думу.