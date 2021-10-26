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Российская компания подала заявку на клинические исследования назальной формы «Спутника V»
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В России подана заявка на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V», которую можно ввести пациенту через нос, что позволит легче перенести прививку.
Об этом сообщил генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский. Сейчас на предприятии производят вакцину «Спутник V».
«На основании разработки института им. Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины», – передает ТАСС со ссылкой на Талянского.
Он добавил, что поданы документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических испытаний. Продукт можно будет зарегистрировать уже через 6-8 месяцев.
Иммунизация назальной формой будет проводиться так же в два этапа, а ревакцинация – в один. В отличии от вакцины, которую вводят внутримышечно, разработку не нужно замораживать. Директор отметил, что сейчас предприятие удовлетворяет потребности страны в обычной вакцине «Спутник V».
«Массовое производство препарата при одобрении министерства возможно запустить уже следующим летом», – прокомментировал в соцсетях разработку врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.
Украина после остановки заводов начала закупать кислород в Польше
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше, так как ранее два крупнейших завода по его производству были остановлены, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», – заявил Ляшко в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
Он отметил, что министерство инфраструктуры быстро выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.
Ранее стало известно, что два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса.
Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
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Жительница Астрахани отсудила у больницы рекордную компенсацию за смерть от COVID
Жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса в размере 1 млн рублей от районной больницы.
Женщина потребовала деньги из-за того, что врачи не оказали своевременную помощь ее 60-летнему мужу, передает Znak.com.
Согласно документам Астраханского областного суда, в начале июня мужчина обратился в районную больницу с жалобами на кашель и боль в груди. Он заявил, что имел до этого контакт с зараженными коронавирусом, но ему прописали лишь лечение от ОРВИ. Состояние пожилого человека ухудшилось, госпитализировали его только 19 июня, когда и взяли анализы на коронавирус, а 22 июня он умер.
Супруга умершего обратилась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, которое позже прекратили. Адвокат Сергей Бронницкий рассказал, что женщина все же решила обратиться в суд. Ее поддержал после проигрыша первой инстанции областной суд. Отмечается, что 1 млн рублей – это самая большая компенсация, взысканная с больницы в России из-за смерти пациента от коронавируса.
Ранее жителю Омска удалось отсудить у больницы 400 тыс. рублей за смерть родственника от коронавируса. Суд решил, что смерть наступила из-за некачественного оказания медпомощи.
Вирусолог объяснил, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса. Как сообщил специалист, вирус – практически неживая субстанция. Он умеет действовать только внутри клетки. Чтобы убить вирус, для этого надо убить клетку, рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Вирусолог спрогнозировал срок завершения эпидемии
Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года, заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.
«У нас слишком много людей настороженных. Время идет, и я думаю, что постепенно власти найдут такой путь к людям, чтобы уговорить их вакцинироваться. <…> Мы в течение следующего года, я думаю, осуществим всю эту вакцинацию и закончим с этой пандемией», – пояснил он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек. По словам Мишустина, правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида.
За минувшие сутки в России выявили 37 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания.
Директор «Аптекарского огорода»: Антипрививочники убивают всю Россию
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Директор ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм обвинил антипрививочников в принимаемых ограничительных мерах и заявил, что сторонники этого движения «убивают всю Россию».
«Антипрививочники, Москва и Россия закрываются благодаря вашим гнусным стараниям! По всему миру главная мечта людей – надежно защититься от тяжелого коронавируса, они стоят за вакцинами в очередях, мечтают о бустерах, едут в дорогие вакцинные туры в нашу страну... Именно поэтому развитые страны спокойно проходят через новые волны заразы – с маленькой смертностью», – написал он в своем Instagram.
«А что у нас, в России?.. Дикие, нецивилизованные «человеки» разносят повсюду глупейшие слухи, настоящую ересь, антинаучный бред. Антиваксеры убивают не только себя – они убивают всю Россию», – заявил Ретеюм.
По его словам, антипрививочное движение является очень хорошо спланированной кампанией Запада.
Директор сада призвал остановить «эту дикость, это безумие, это массовое смертоубийство».
«Прививка – единственный надежный путь к защите от тяжелых последствий «короны». Мы с вами, как думающие, интеллигентные, развитые люди, должны пытаться донести до масс эту информацию. Кто, если не мы?» – заключил Ретеюм.
Он также напомнил, что вход в «Аптекарский огород» во время нерабочих дней будет открыт – улица свободно, оранжереи только по QR-кодам и в масках. Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19
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Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном заболевании COVID-19, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», – говорится в тексте приказа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 8 ноября.
Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта, уточняется в документе.
В сертификате будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.
В сертификате предусматривается место для QR-кода. Помимо этого в документе будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.
Сертификат формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.
В понедельник президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Ранее Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и предоставил главам регионов возможность на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Вирусолог сравнил возможности лечить коронавирус и ВИЧ
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Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, в отличие от гепатита С, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и гриппа, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, подчеркнув, что COVID-19 не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов от него.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.
«Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, поэтому его даже сравнивать ни с гепатитом С, ни с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), ни с гриппом я бы не стал. Для этих вирусов даже ввели понятие «квазивиды» – псевдовиды: когда вирус попадает в организм, он один, а когда из него выходит – другой. Коронавирус примерно в 30 раз медленнее мутирует, чем тот же вирус гриппа», – объясняет Зверев.
Соответственно, поскольку коронавирус не мутирует с той же скоростью, что и грипп, он не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов.
«А лекарства подходящего все еще нет, потому что это очень долгий процесс. Сам препарат можно синтезировать очень быстро, но для того, чтобы проверить его, требуются годы, ведь его необходимо помимо всего прочего еще и проверять на хроническую токсичность. Это же не вакцина, которая один раз применяется. Лекарство используется постоянно, влияет на все органы. Поэтому его нужно долго исследовать», – говорит академик.
Он отмечает, что регулярно публикуются научные статьи на тему того, что появляются различные химические соединения, которые действуют на различные белки, репродукцию коронавируса. В массы пока все это не выносится только потому, что прошло крайне мало времени.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн предположил, что Россия приобретет коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции с помощью вакцинации в течение следующего года.
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Иммунолог рассказал об опасной особенности штамма COVID «дельта»
В российских регионах вводят нерабочие дни из-за нового всплеска распространения коронавируса, в основном речь идет о штамме «дельта», который отличается гораздо более высокой способностью к заражению, чем у предыдущих штаммов, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По словам эксперта, «дельта» – штамм коронавируса впервые был обнаружен в Индии, но сейчас распространился на весь мир, включая Россию. Новые ограничительные меры в стране, включая введение нерабочих дней – «заслуга» именно этого варианта SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что его способность к заражению гораздо выше, чем у предыдущих штаммов, приводит его слова радио Sputnik.
«Коронавируса штамма «дельта» нужно чуть ли не в четыре раза меньше, чем при уханьском варианте, чтобы заразить человека», – отметил Болибок, а также пояснил, что для заражения этим штаммом достаточно пройти мимо больного.
По его словам, «кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом «дельта» можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идет без маски».
«Я рекомендую вакцинироваться. Вакцина практически на сто процентов предотвращает смерть в результате этой болезни, а также она предохраняет от тяжелого течения COVID-19», – отметил Болибок. Он напомнил, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «дельта» превышает 90%.
Ранее в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.
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Один из российских регионов ввел комендантский час во время нерабочих дней
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Власти Хакасии с 28 октября по 7 ноября приостанавливают работу общественного транспорта в Абакане, Саяногорске и Черногорске, сообщил глава республики Валентин Коновалов. Также вводится запрет покидать жилище в ночное время.
«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22.00 до 6.00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно», – сказал глава региона во время прямого эфира в Instagram.
По его словам, предприятия, которые не могут остановить процесс, должны перевести не менее половины сотрудников на удаленку. Также Коновалов указал, что водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо сертификата о перенесенном в течение полугода заболевании, передает РИА «Новости».
«Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку», – добавил он.
При этом Коновалов подчеркнул, что медучреждения будут работать в плановом режиме, продолжится вакцинация от гриппа и COVID-19.
«В республиканских образовательных учреждениях (профессиональных, общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования) устанавливаются каникулы с 27 октября по 7 ноября. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям рекомендовано установить каникулы в этот же период», – указал он.
По словам главы региона, количество госпитализированных пациентов в последние недели значительно превышает число выписавшихся, что стремительно сокращает свободный коечный фонд, особенный дефицит с местами в реанимации.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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В красную зону эпидемической опасности вошли восемь областей Украины
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Вступило в силу решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины о переводе Николаевской и Ровенской областей в красную, самую строгую зону эпидемической опасности из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
В красной зоне теперь находятся восемь областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская, передает ТАСС.
В этих регионах продовольственные и непродовольственные магазины, киоски, гипермаркеты работают из расчета один человек на 10 кв. м при наличии у посетителей отрицательного результата ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. Парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, хостелы, спортзалы, фитнес-центры и бассейны работают при наличии у посетителей отрицательного результата анализа или свидетельства о прививке. Существенно ограничена работа баров, ресторанов и кафе. Ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста необходимо предъявлять для участия в массовых мероприятиях и посещения учреждений культуры и кинотеатров.
В прошлую пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки. В тот же день стало известно, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
При этом «Спутник V» зарегистрировали 70 стран с общим населением 4 млрд человек, что составляет половину населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Эксперт: Благодаря пандемии все поняли, чем стресс отличается от депрессии
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Во время пандемии резко возросла потребность в профессиональной психологической помощи, однако многие люди столкнулись с тем, что им оказывали псевдоуслуги, сказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко во время дискуссии на круглом столе в редакции газеты ВЗГЛЯД.
«Пандемия коронавируса стала для нас новым опытом ведения научных исследований», – сообщил декан факультета психологии МГУ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.
По его словам, благодаря пандемии весь мир «научился правильно мыть руки» и «все поняли, чем отличается стресс от депрессии». «Самое главное – люди актуализировали и вербализовали тот запрос на профессиональную психологическую помощь, которая в таких ситуациях, к сожалению, необходима», – добавил эксперт.
Зинченко отметил также, что предложений по оказанию психологической помощи «было больше, чем профессиональных психологов». «Когда более семи миллионов человек вдруг стали предлагать эту помощь, оказалось, что людей с опытом и образованием на порядок меньше. Поэтому отдельный вопрос – каким образом обеспечить должный уровень оказания психологической помощи», – указал Зинченко, предупредив, что многим людям оказывается «псевдопсихологическая помощь». Одним из путей решения этой проблемы эксперт называет регламентацию оказания психологических услуг, в том числе с помощью принятия закона о психологической помощи населению.
Во вторник состоялся круглый стол, организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии анализировали последствия воздействия пандемии COVID-19 на психологическое состояние общества.
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В Роспотребнадзоре разъяснили схему получения QR-кода после COVID-19
Для появления отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники, поэтому не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг, пояснила замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.
Безбородова заявила, что «сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз», так как «диагноз ставит врач», и чтобы появилась отметка на Госуслугах, нужно «обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», передает портал Myslo.
Отмечается, что коммерческие клиники передают данные о положительных тестах в Роспотребнадзор, после чего ведомство передает данные в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин.
«Но мы не вносим данные в медицинские карты пациентов, это может сделать только врач, если к нему обратится пациент», – уточнила специалист.
Потому необходимо обращаться к врачу при положительном тесте даже с незначительными симптомами, подчеркнула Безбородова.
Ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19.
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Движение по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке перекрыли противники вакцинации
Движение по Бруклинскому мосту в сторону района Манхэттен перекрыли протестующие против обязательной вакцинации, заявляет полицейское управления Нью-Йорка в Twitter.
В протестах принимают участие сотни людей, которые выступили против вакцинации всех сотрудников муниципальных служб. На демонстрацию вышли полицейские, пожарные, врачи скорой помощи, коммунальные служащие. Люди направились из Бруклина к зданию госсовета, расположенному на Манхэттене, передает ТАСС.
Все полосы Бруклинского моста заблокированы, местных жителей просят готовиться к задержке в пути и предлагают искать объезд.
На прошлой неделе мэром Биллом де Блазио было подписано распоряжение, обязывающее муниципальных работников прививаться от коронавируса. прививка должны быть поставлена к 29 октября.
В случае отказа работники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, а позже им грозит увольнение. Вакцинация предстоит около 50 тыс. городских служащих Нью-Йорка.
Распоряжение предусматривает освобождение от прививок по религиозным или медицинским причинам.
Ранее президент Владимир Путин дал поручение предоставить два выходных оплачиваемых дня после вакцинации от коронавируса. Мера позволит большему числу работников принять участие в вакцинации.
Мурашко заявил, что темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились
Темпы заражения коронавирусом среди россиян упали с 16% до 10-10,5%, сообщил 26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, специалисты видят, что темпы прироста заболеваемости в нескольких субъектах благодаря введенным ограничениям снизились. Если раньше цифра прироста составляла около 16% в неделю, то за последнюю неделю составила в пределах 10-10,5%, передает ТАСС.
Как заявил министр, первичное звено здравоохранения несет сейчас огромную нагрузку. Сейчас сферу здравоохранения усиливают студентами медиками из высших учебных заведений, а также работниками медорганизаций, занимающихся образованием среднего медицинского персонала.
В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 244,2 млн человек, более 4,9 млн скончались.
Ранее Мурашко говорил о выезде бригад в 18 регионов России для борьбы с коронавирусом. Так, мобильные бригады были отправлены во Владимирскую, Курскую, Псковскую области, Забайкальский край, Оренбургскую область.
Нерабочие дни ввели в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября
Нерабочие дни вводятся в Калининградской области на период с 28 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба областного правительства.
«В Калининградской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. <…> В этот период на всей территории региона будут действовать целый ряд дополнительных эпидемических ограничений. Они направлены на сокращение контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе», – приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.
Начиная с четверга, 28 октября, и до 7 ноября включительно не будут работать предприятия и организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, чья деятельность не может быть прекращена в соответствии с указом президента России, отмечается в сообщении.
В нерабочие дни приостанавливается доступ посетителей на предприятия общепита. При этом они могут продолжать оказывать услуги в формате «торговля навынос» и «доставка». Также приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади. Это ограничение не касается магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медизделиями, а также зоомагазинов. Учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, обязаны на это время перевести не менее 70% своего персонала на удаленный режим работы. Заселение в гостиницы в предстоящие длинные выходные осуществляется исключительно по QR-коду, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесенное заболевание COVID-19 за последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, обслуживают только постояльцев.
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В школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители работают на продолжающих работу предприятиях и организациях. Учреждения среднего специального образования переходят на дистанционный формат обучения. Организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают свою деятельность.
Уточняется, что матчи футбольного клуба «Балтика» и волейбольного клуба «Локомотив» должны проходить в период выходных без зрителей. МФЦ региона в указанные дни будут оказывать ограниченный перечень услуг. Туда можно будет обращаться очно только за оформлением свидетельств о регистрации рождения, брака и смерти. Также специалисты МФЦ продолжат принимать граждан, которым требуется помощь в работе с порталом госуслуг для получения QR-кода и участия в переписи. Движение общественного транспорта в приморские города сокращается до утренних и вечерних рейсов, говорится в сообщении пресс-службы.
Региональные власти разрабатывают пакет мер поддержки отраслей, деятельность которых в предстоящие нерабочие дни будет приостановлена. Как пояснили в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли, речь идет как о безвозмездной помощи в виде субсидий, так и о льготных займах.
Ранее президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, с 16 октября в Калининградской области ввели QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов площадью более 300 кв. метров.
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Эксперт назвал причины большего количества антипрививочников в мире
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Во всем мире было очень много сделано для того, чтобы вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что мы столкнулись с глубинной проблемой, которая существовала давно, сказал доктор психологических наук Александр Тхостов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД.
«Антиваксеры, то есть активные противники вакцинации, появились лет 20 назад», – заявил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов. И уже тогда надо было начинать учиться убеждать их в преимуществах вакцинации от инфекионных заболеваний. Ранее антипрививочники выступали против вакцинации от кори. «С ними нужно научиться работать. Мы же не выселим их на Марс», – отметил клинический психолог.
По его словам, часть противников прививок от коронавируса «плохо воспринимают аргументацию, но тем не менее ее нужно производить». «Если человек не согласен с вами, то с ним все равно нужно спорить, чтобы остальные, которые еще не такие убеждение, все-таки слушали и вас. Технология запугивания, конечно, дает эффект, но уже давно было доказано, что этот эффект очень короткий. На самом деле, нужно показывать выгоды этой вакцинации для людей. И сейчас уже что-то делается в этом отношении», – сказал эксперт. Он приветствовал то, что в России те, кто сделал прививку, смогут в период очередных граничений в конце октября – начале ноябре посещать театры и музеи.
Тхостов подчеркнул, что уровень доверия населения к инициативам властей оказался «достаточно низким» во всем мире. «Было очень много сделано для того, чтобы люди адекватно вели себя, вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что все мы столкнулись с какой глубинной проблемой, которая существовала давно. В будущем ее будет необходимо решать», – уверен эксперт.
Профессор посетовал, что у людей слишком мало навыков и инструментов, чтобы отличать правдивую информацию от ложной. Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые медики, которые должны были «демонстрировать высокий уровень рациональности», «тоже подвержены странным теориям».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Во вторник состоялся
организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии обсуждали воздействие пандемии COVID-19 на психологическое самочувствие.
В этот же день с жесткой критикой антипрививочников выступил директор ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм – по его словам, противники вакцинации стали главными виновниками ужесточения ограничительных мер. По мнению Ретеюма, сторонники антипрививочного движения «убивают всю Россию». Антиваксеров (активных противников кампании вакцинации от COVID) раскритиковали многие звезды российского кино и театра. Ранее о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме газете ВЗГЛЯД рассказал бывший сенатор Франц Клинцевич.
Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.
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