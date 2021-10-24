Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»

Эксперты: Путин описал модель будущего мирового развития

Владимир Путин в своей речи нарисовал модель будущего мирового развития, а его тезисы о следовании России консервативной повестке стали ответом на деструктивную политику Запада. К таким выводам пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД участники форума «Валдай», комментируя слова президента о том, что значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло из-за рисков в международной сфере.

«В речи президента была ценностная повестка. Совершенно ясно, что идеологическая, ценностная борьба в мире обостряется под давлением деструктивных тенденций, которые мы наблюдаем в странах Запада. На этом фоне Путин совершенно четко заявляет позицию здорового, оптимистического консерватизма, которая важна и для России, и для других государств мира», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

При этом, в речи президента России «не было никаких резких высказываний относительно внешней политики Запада, потому что с ней уже и так все ясно, и спорить здесь не о чем».

«В ходе своей речи Путин неоднократно возвращался к мысли о том, что мерилом всего, что мы делаем, является человек», – отметил в свою очередь политолог, председатель совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

«Идея о человекоцентричности, пожалуй, стала самой значимой в ходе этого заседания. В свое время советский поэт Николай Глазков писал: «Чем столетье интересней для историка, тем для современника печальней», – добавил он.

По словам эксперта, второй важный момент выступления президента – это гуманистичность в международных отношениях. «Несмотря на то, что президент очертил и «красные линии», которые нашим западным партнерам не стоит переступать, вместе с тем он подчеркнул необходимость сотрудничества и конструктивного взаимодействия. Более того, он сдержанно и уважительно отозвался о президенте США Джо Байдене и американской политике. В частности, президент признал, что хоть после встречи в Женеве российско-американские отношения и не улучшились резко, тем не менее, появился ряд позитивных тенденций», – сказал Быстрицкий.

Собеседник также подчеркнул, что в своем выступлении Путин в общих чертах нарисовал целую модель будущего мирового развития. «Президент отметил и положение человека в современном обществе, и определенную типологию экономики, и тип сотрудничества мировых держав. Также президент описал свое видение капиталистической модели экономического устройства, причем не с нигилистических и критических позиций, а довольно ясно показал пределы рынка. Поэтому вчера была очень содержательная беседа. Президент говорил, как всегда, со знанием дела, и было очень любопытно слушать его наблюдения», – заключил Быстрицкий.

Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил , что сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло именно в силу множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности.

«Консервативный подход – не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчктливое формулирование цели, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий», – пояснил глава государства.

Президент подчеркнул, что ООН остается непреходящей общепризнанной ценностью и носителем того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации.

Также, в своей речи на «Валдае» Путин отметил, что многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе.

На этой неделе в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема – «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Политики и эксперты из 45 стран мира обсуждают наиболее актуальные вопросы мировой повестки.

Активное участие в дискуссиях на площадке «Валдая» принял известный американский политолог, профессор и декан кафедры госуправления Гарвардского университета Тимоти Колтон. В эксклюзивном интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о том, как власти России и США нашли точку соприкосновения.