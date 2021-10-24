Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»

Взгляд
24 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
Разделы

Samsung уличили в копировании российской технологии

Смартфоны Samsung оказались под запретом в России Zuma/ZEUS/ТАСС
Бизнес Samsung в России оказался под ударом. В суде было доказано, что корейская компания, по сути, скопировала технологию, изобретенную россиянином и защищенную российским патентным правом еще с 2013 года. Суд потребовал запретить продажи более 60 корейских смартфонов. Это открывает ящик Пандоры, от которого может пострадать далеко не один Samsung.  Подробности...
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В НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины

Есть опасность, что натовские ракеты могут стартовать в 30 км от нашей границы Zuma/ТАСС
России нет причин опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку альянс – сугубо «оборонная» структура, заявил глава блока Столтенберг. Впрочем, и без принятия Киева в свои ряды, альянс может разместить ракеты на Украине вблизи границ России. О существующих для этого возможностях в украинском законодательстве рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Откуда Украина будет угрожать России? Подробности...
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Замена нефти на биотопливо таит смертельную угрозу

Главный довод за биотопливо: выбросы СО2 при горении древесины будут полностью компенсированы при выращивании новой Philipp von Ditfurth/Global Look Press
В западных странах активно насаждают миф о том, что спасти планету от глобального потепления поможет переход на биотопливо. То есть на ТЭС, которые сжигают специально обработанную древесину вместо угля, нефти и газа. За этим мифом кроется глобальная афера людей циничных и жадных, ведь подобная «зеленая энергополитика» смертельно опасна.  Подробности...
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Украина обогнала СССР по тоталитаризму

Непросто сказать, что стало главным триггером: это фото, анекдот про бандеровцев или семейные связи девушки instagram.com/yuliak89
Украинское общество продолжает переживать странную эволюцию, совмещая практики ультраправых радикалов с методами движения типа Black Lives Matter. Теперь частный бизнес подчиняется уличным националистам, а по ряду показателей жизнь «свободолюбивой» украинской нации ограничена больше, чем во времена СССР. Скандал вокруг Юлии Приваловой – очередной пример этого. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Ответственность – ключевое слово в отношениях человека и оружия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отстаньте от русского закона об оружии – в нем все верно, хотя я лично, конечно, за короткоствол, а травматы бы запретил совсем, так как это оружие безответственности. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Правота превратилась в религию

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Так уж повелось, что чем свободнее мы живем, тем шире героическое недовольство. А чем оно шире, тем больше его приходится сужать. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

России не с кем идти в ногу в будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Утверждение новой общественной и экономической модели, которая бы пришла на смену изжившему себя современному капитализму, – это настоящая революция. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария
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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

Обсуждение: 16 комментариев

Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»
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    Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»

    24 октября 2021, 23:59

    Текст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан*» из списка террористических.

    Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы* используют для своего государства) «из черного списка». 

    В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» из списка террористических в зависимости от решений талибов*.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ


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    Путин объяснил Меркель и Макрону неадекватность призывов Киева созвать нормандский саммит
    		    22 октября 2021, 13:33
    Фото: Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS.COM/Reuters
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Украины созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне того, что Киев не выполняет прошлые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров рассказал, что между тремя лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого наши западные коллеги активно убеждали президента России «как можно скорее провести саммит в «нормандском формате», на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются», передает РИА «Новости».

    Путин «объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями».

    Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным в любом формате.

    Коментарии (27)
    Меркель рассказала об «осознании серьезных разногласий» с Путиным
    		    23 октября 2021, 10:55
    Фото: Jan Woitas/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще в 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге осознала наличие серьезных разногласий с российским лидером.

    Меркель заявила в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что ей «было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия». Она выразила мнение, что для Путина «распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», передает ТАСС.

    Меркель также выразила мнение, что роль Берлина в мире снижается, несмотря на то что ФРГ – богатая страна. Причиной, по ее мнению, стало «полное изменение баланса сил».

    «Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший 2,3 трлн долларов, был несколько ниже, чем у Германии с ее 2,8 трлн. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7 трлн, а наш вырос до 3,8 трлн», – пояснила она.

    На этом фоне она призвала «стратегически умно выстраивать наши отношения», указав, что необходимо «бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение». Меркель считает, что теперь «нужно сделать все для поиска пути, который позволит сплотить Европу».

    Напомним, Владимир Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Тогда он напомнил о давних традициях российско-германских отношений, о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы. Основную часть своей речи глава государства произнес на немецком языке.

    Отметим, что в августе 2021 года российский лидер сказал, что их с Меркель взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса. Сама канцлер в июле посоветовала преемнику оставаться в диалоге с Москвой.

    Коментарии (46)
    Китайцы оценили слова Путина о военном союзе с Пекином

    23 октября 2021, 10:09

    Текст: Вера Басилая

    Читатели китайского портала «Гуаньча» поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином, поскольку «хорошая дружба лучше союза».

    «Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела» – приводит РИА «Новости» слова читателя Цянь Шоу.

    Согласен с ним и комментатор с ником  zaddy, он считает, что «стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?».

    Китайские пользователи уверены, что между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения, а это «лучше союза».

    Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов.

    «Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет», – отметил один из пользователей.

    Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.

    Коментарии (40)
    Талибы казнили не успевшую сбежать из Афганистана волейболистку сборной страны

    22 октября 2021, 20:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Волейболистку афганской сборной Махаджабид Хакими казнили представители движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим), сообщают СМИ.

    Дату казни сообщили только родным, событие могло произойти летом или осенью, передает РЕН-ТВ.

    Родные не сообщали о казни, так как они получили угрозы в свой адрес. В международной федерации волейбола сообщили, что «экстренно ищут разъяснение» по поводу произошедшего.

    СМИ отметили, что после прихода талибов* к власти сбежать из Афганистана удалось только двум волейболисткам молодежной сборной Афганистана, остальным пришлось скрываться.

    Ранее в Афганистане казнили двух человек, обвиненных в вооруженном ограблении жилого дома.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (97)
    Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина в тайге
    		    24 октября 2021, 15:47
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    У президента России Владимира Путина в палатке во время ночевки в тайге был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино, рассказал министр обороны Серей Шойгу.

    «Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

    Министр отметил, что обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес», потому что никто такого раньше не видел. Отвечая на вопрос, как у него получается каждый раз зазывать российского лидера с собой в тайгу, Шойгу ответил, что «тут еще надо разобраться, кто кого тянет».

    Также министр рассказал, что однажды показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник описывал удивительные места в России, и уже буквально на следующий год они с президентом были в тот самом месте.

    Ранее СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября.

    Коментарии (62)
    В Киргизии ответили на вопрос о военной базе США

    23 октября 2021, 13:07

    Текст: Наталья Ануфриева

    Власти Киргизии не рассматривают возможность размещения в стране американской военной базы, заявил на пресс-конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.

    Жапаров сказал, отвечая на вопрос о возможности открытия в Киргизии военной базы США, что «у нас есть российская база в Канте (Чуйская область), нам хватит одной базы», передает ТАСС.

    «Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы», – пояснил свою позицию глава государства, напомнив, что американский военный объект в республике перестал функционировать в 2014 году.

    Напомним, база США была открыта в бишкекском аэропорту Манас в 2001 году. Она предназначалась для поддержки операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.

    Там располагались военнослужащие и техника стран – участниц антитеррористической коалиции, костяк группировки составляли американские силы и средства.

    Через восемь лет авиабазу переименовали в Центр транзитных перевозок, а летом 2014 года она была закрыта по требованию киргизской стороны.

    Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США.

    Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане.

    Также США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Сообщалось, что после вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии.

    В МИД России объясняли, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану.

    Коментарии (25)
    Эксперты: Путин описал модель будущего мирового развития
    		    22 октября 2021, 11:38
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    Владимир Путин в своей речи нарисовал модель будущего мирового развития, а его тезисы о следовании России консервативной повестке стали ответом на деструктивную политику Запада. К таким выводам пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД участники форума «Валдай», комментируя слова президента о том, что значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло из-за рисков в международной сфере.

    «В речи президента была ценностная повестка. Совершенно ясно, что идеологическая, ценностная борьба в мире обостряется под давлением деструктивных тенденций, которые мы наблюдаем в странах Запада. На этом фоне Путин совершенно четко заявляет позицию здорового, оптимистического консерватизма, которая важна и для России, и для других государств мира», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    При этом, в речи президента России «не было никаких резких высказываний относительно внешней политики Запада, потому что с ней уже и так все ясно, и спорить здесь не о чем».

    «В ходе своей речи Путин неоднократно возвращался к мысли о том, что мерилом всего, что мы делаем, является человек», – отметил в свою очередь политолог, председатель совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

    «Идея о человекоцентричности, пожалуй, стала самой значимой в ходе этого заседания. В свое время советский поэт Николай Глазков писал: «Чем столетье интересней для историка, тем для современника печальней», – добавил он.

    По словам эксперта, второй важный момент выступления президента – это гуманистичность в международных отношениях. «Несмотря на то, что президент очертил и «красные линии», которые нашим западным партнерам не стоит переступать, вместе с тем он подчеркнул необходимость сотрудничества и конструктивного взаимодействия. Более того, он сдержанно и уважительно отозвался о президенте США Джо Байдене и американской политике. В частности, президент признал, что хоть после встречи в Женеве российско-американские отношения и не улучшились резко, тем не менее, появился ряд позитивных тенденций», – сказал Быстрицкий.

    Собеседник также подчеркнул, что в своем выступлении Путин в общих чертах нарисовал целую модель будущего мирового развития. «Президент отметил и положение человека в современном обществе, и определенную типологию экономики, и тип сотрудничества мировых держав. Также президент описал свое видение капиталистической модели экономического устройства, причем не с нигилистических и критических позиций, а довольно ясно показал пределы рынка. Поэтому вчера была очень содержательная беседа. Президент говорил, как всегда, со знанием дела, и было очень любопытно слушать его наблюдения», – заключил Быстрицкий.

    Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло именно в силу множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности.

    «Консервативный подход – не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчктливое формулирование цели, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий», – пояснил глава государства.

    Президент подчеркнул, что ООН остается непреходящей общепризнанной ценностью и носителем того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации.

    Также, в своей речи на «Валдае» Путин отметил, что многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе.

    На этой неделе в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема – «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Политики и эксперты из 45 стран мира обсуждают наиболее актуальные вопросы мировой повестки.

    Активное участие в дискуссиях на площадке «Валдая» принял известный американский политолог, профессор и декан кафедры госуправления Гарвардского университета Тимоти Колтон. В эксклюзивном интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о том, как власти России и США нашли точку соприкосновения.

    Коментарии (66)
    Путин прокомментировал встречу с премьером Израиля

    24 октября 2021, 14:35

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.

    «Спасибо большое, очень рад был. Мне кажется, было очень содержательно, продуктивная встреча», – сказал Путин, прощаясь с Беннетом на крыльце, передает РИА «Новости».

    Кадры показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    В пятницу Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.

    Коментарии (12)
    Названы сроки проведения встречи Путина, Алиева и Пашиняна в Москве

    23 октября 2021, 11:16

    Текст: Наталья Ануфриева

    Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может состояться в Москве в первой декаде ноября, предположительно, стороны подпишут трехсторонние заявления, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник сообщил, что «такая встреча ожидается, ориентировочно 8-9 ноября в Москве», передает РИА «Новости».

    По его словам, на встрече ожидается подписание трехсторонних заявлений. Документ коснется «процесса делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном».

    «Этот процесс сложный, и стороны при посредничестве России определят для себя «дорожную карту» для поиска решения данной проблемы. Также ожидается принятие заявления о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, этот пункт указывался еще в трехстороннем заявлении, принятом в ноябре прошлого года лидерами трех стран», – уточнил источник.

    Напомним, встреча в таком формате прошла в Москве в январе 2021 года.

    В июле Путин обсудил с Пашиняном разблокировку экономических связей в Нагорном Карабахе и поблагодарил Алиева за компромиссные решения.

    В октябре российский лидер прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».

    10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. Также за Азербайджаном остался юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

    Коментарии (14)
    В Афганистане заявили об умерших от голода детях
    		    24 октября 2021, 12:11
    Фото: Саид Закерия/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    В западной части Кабула восемь детей скончались от голода, сообщил экс-депутат афганского парламента Мухаммад Мохакик.

    «Бедность и голод погубили восьмерых детей в западном Кабуле», – цитирует РИА «Новости» политика. 

    По его словам, в этом районе проживает хазарейская община. Мохакик добавил, что пришедшее к власти радикальное движение «Талибан*» (запрещено в России) не обеспечивает достойный уровень жизни для граждан. Политик выступил с просьбой к международному сообществу оказать помощь хазарейцам и шиитам государства.

    Ранее президент России Владимир Путин возложил на США и Европу ответственность за ситуацию в Афганистане и предложил использовать имеющиеся финансовые возможности для помощи афганскому народу.

    Напомним, глава Генштаба ВС США Марк Милли назвал ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом» американской армии. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Путин начал первую встречу с новым премьером Израиля
    		    22 октября 2021, 11:15
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.

    «Можно сказать, что ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений. За это время между Россией и Израилем сложились в известной степени даже уникальные отношения», – передает ТАСС слова Путина.

    Путин начал встречу с Беннетом в Сочи с беседы «на ногах». Путин и Беннет вместе подошли к залу для переговоров в сочинской резиденции Бочаров ручей, уже беседуя. Они задержались в дверях, продолжая разговор в течение еще примерно пары минут. Переводчиком между ними выступил министр строительства Израиля Зеэв Элькин.

    Затем лидеры двух стран вошли в зал, где после краткой церемонии фотографирования началась протокольная часть переговоров.
    Израильский премьер прибыл в Сочи с официальным визитом по приглашению главы российского государства.

    Российский лидер на встрече с премьером Израиля выразил надежду, что, несмотря на политические баталии в их стране, в отношениях двух стран будет преемственность.

    «И я очень надеюсь, что несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности. С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые и доверительные отношения», – передает РИА Новости слова Путина.

    «Конечно, мне будет очень интересно и полезно обменяться с Вами информацией по ситуации в регионе», – отметил российский лидер.

    Путин отметил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы восстановить сирийскую государственность.

    «Здесь есть и проблемные вопросы, их немало, но есть точки соприкосновения и возможности для сотрудничества», – заметил Путин.

    Президент России также заявил Нафтали Беннету, что у них есть много вопросов, которые они могут обсудить.

    «Есть и проблемные вопросы, их немало. Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. У нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить», – сказал Путин в начале встречи.

    «Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали. Я еще раз вас поздравляю с тем, что вы возглавили правительство Израиля», – сказал президент России.

    Путин отметил, что товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию.

    Он заявил также, что торгово-экономические связи по объемам пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно.

    «Это очень важная составляющая, есть интересные направления», – добавил Путин, пояснив, что речь идет о высокотехнологичных отраслях.

    Ранее в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на переговорах в Сочи, которые состоятся в пятницу, планируют обсудить отношения двух стран и ситуацию в Ближневосточном регионе.

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    Песков разъяснил слова Путина о готовности России сотрудничать с Западом
    		    24 октября 2021, 14:16
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Российский лидер Владимир Путин в своей речи на Валдайском форуме хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать при недопустимости поучений со стороны Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин». 

    Также он отметил, что Путин в своем выступлении не говорил о конфронтации с Западом на почве ценностей. «Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли – она совсем не была конфронтационной», – сказал Песков.

    По его словам, контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримой перспективе. «После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед», – сказал он. 

    Представитель Кремля также добавил, что нет ничего страшного в отказе Москвы от отношений с НАТО из-за агрессивной позиции блока. Он уточнил, что «никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока».

    В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

    Также президент заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.

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    На границе Таджикистана с Афганистаном началась активная фаза учений ОДКБ

    23 октября 2021, 08:39

    Текст: Наталья Ануфриева

    Практические действия учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовали в субботу в Таджикистане на границе с Афганистаном.

    Учения начались с проведения воздушной разведки района предстоящих действий парой самолетов Л-39 военно-воздушных сил Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, передает ТАСС.

    По сценарию, в ходе воздушной разведки в районе вблизи таджикско-афганской границы было обнаружено выдвижение двух колонн техники с условными боевиками.

    Первыми в бой с передовыми отрядами «противника» вступили пограничный наряд погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и мобильная группа пограничных войск на автомобилях повышенной проходимости.

    Противодействие условным террористам оказали группы специального назначения, которые, используя выгодные условия местности и эффект внезапности, кинжальным огнем нанесли поражение противнику из стрелкового оружия и гранатометов, чем вынудили его изменить направление движения.

    Всего в специальных учениях «Эшелон», «Поиск» и совместных учениях КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2021» принимают участие 4 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники.

    Учения проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном.

    Напомним, в учениях принимают участие воинские контингенты государств-членов ОДКБ, состоящие из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

    Всего задействовано более 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.

    В наблюдении принимают участие парламентарии стран ОДКБ.

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    Путин пригласил Беннета посетить Петербург

    23 октября 2021, 20:49

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

    «Президент России Владимир Путин позвонил сегодня, 23 октября 2021 года, премьер-министру Нафтали Беннету. Президент Российской Федерации пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит [в Россию]», – цитирует сообщение канцелярии ТАСС.

    В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля.

    Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.

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    Байден выделил 1 млрд долларов на переселение афганских беженцев

    22 октября 2021, 18:56

    Текст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден одобрил выделение почти 1 млрд долларов из федерального бюджета страны на операции, связанные с переселением афганских беженцев, говорится в подписанном им меморандуме.

    «Властью, данной мне как президенту Конституцией и законами США..., я постановляю, что для национальных интересов страны важно предоставить помощь в размере, не превышающем 976,1 млн долларов, для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции «Добро пожаловать, союзники» и других связанных с ней усилий госдепартамента, включая дополнительное переселение лиц, подвергшихся риску в свете сложившихся обстоятельств в Афганистане», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Ранее президент России Владимир Путин возложил на США и Европу ответственность за ситуацию в Афганистане и предложил использовать имеющиеся финансовые возможности для помощи афганскому народу.

    Также Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» оценил решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана.

    Глава Генштаба ВС США Марк Милли назвал ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом» американской армии. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.

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