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Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»
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Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан*» из списка террористических.
Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы* используют для своего государства) «из черного списка».
В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» из списка террористических в зависимости от решений талибов*.
Путин объяснил Меркель и Макрону неадекватность призывов Киева созвать нормандский саммит
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Президент Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Украины созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне того, что Киев не выполняет прошлые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров рассказал, что между тремя лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого наши западные коллеги активно убеждали президента России «как можно скорее провести саммит в «нормандском формате», на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются», передает РИА «Новости».
Путин «объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями».
Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным в любом формате.
Меркель рассказала об «осознании серьезных разногласий» с Путиным
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще в 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге осознала наличие серьезных разногласий с российским лидером.
Меркель заявила в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что ей «было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия». Она выразила мнение, что для Путина «распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», передает ТАСС.
Меркель также выразила мнение, что роль Берлина в мире снижается, несмотря на то что ФРГ – богатая страна. Причиной, по ее мнению, стало «полное изменение баланса сил».
«Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший 2,3 трлн долларов, был несколько ниже, чем у Германии с ее 2,8 трлн. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7 трлн, а наш вырос до 3,8 трлн», – пояснила она.
На этом фоне она призвала «стратегически умно выстраивать наши отношения», указав, что необходимо «бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение». Меркель считает, что теперь «нужно сделать все для поиска пути, который позволит сплотить Европу».
Напомним, Владимир Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Тогда он напомнил о давних традициях российско-германских отношений, о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы. Основную часть своей речи глава государства произнес на немецком языке.
Отметим, что в августе 2021 года российский лидер сказал, что их с Меркель взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса. Сама канцлер в июле посоветовала преемнику оставаться в диалоге с Москвой.
Китайцы оценили слова Путина о военном союзе с Пекином
Читатели китайского портала «Гуаньча» поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином, поскольку «хорошая дружба лучше союза».
«Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела» – приводит РИА «Новости» слова читателя Цянь Шоу.
Согласен с ним и комментатор с ником zaddy, он считает, что «стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?».
Китайские пользователи уверены, что между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения, а это «лучше союза».
Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов.
«Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет», – отметил один из пользователей.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.
Талибы казнили не успевшую сбежать из Афганистана волейболистку сборной страны
Волейболистку афганской сборной Махаджабид Хакими казнили представители движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим), сообщают СМИ.
Дату казни сообщили только родным, событие могло произойти летом или осенью, передает РЕН-ТВ.
Родные не сообщали о казни, так как они получили угрозы в свой адрес. В международной федерации волейбола сообщили, что «экстренно ищут разъяснение» по поводу произошедшего.
СМИ отметили, что после прихода талибов* к власти сбежать из Афганистана удалось только двум волейболисткам молодежной сборной Афганистана, остальным пришлось скрываться.
Ранее в Афганистане казнили двух человек, обвиненных в вооруженном ограблении жилого дома.
Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина в тайге
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У президента России Владимира Путина в палатке во время ночевки в тайге был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино, рассказал министр обороны Серей Шойгу.
«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Министр отметил, что обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес», потому что никто такого раньше не видел. Отвечая на вопрос, как у него получается каждый раз зазывать российского лидера с собой в тайгу, Шойгу ответил, что «тут еще надо разобраться, кто кого тянет».
Также министр рассказал, что однажды показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник описывал удивительные места в России, и уже буквально на следующий год они с президентом были в тот самом месте.
Ранее СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября.
В Киргизии ответили на вопрос о военной базе США
Власти Киргизии не рассматривают возможность размещения в стране американской военной базы, заявил на пресс-конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.
Жапаров сказал, отвечая на вопрос о возможности открытия в Киргизии военной базы США, что «у нас есть российская база в Канте (Чуйская область), нам хватит одной базы», передает ТАСС.
«Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы», – пояснил свою позицию глава государства, напомнив, что американский военный объект в республике перестал функционировать в 2014 году.
Напомним, база США была открыта в бишкекском аэропорту Манас в 2001 году. Она предназначалась для поддержки операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.
Там располагались военнослужащие и техника стран – участниц антитеррористической коалиции, костяк группировки составляли американские силы и средства.
Через восемь лет авиабазу переименовали в Центр транзитных перевозок, а летом 2014 года она была закрыта по требованию киргизской стороны.
Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США.
Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане.
Также США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Сообщалось, что после вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии.
В МИД России объясняли, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану.
Эксперты: Путин описал модель будущего мирового развития
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Владимир Путин в своей речи нарисовал модель будущего мирового развития, а его тезисы о следовании России консервативной повестке стали ответом на деструктивную политику Запада. К таким выводам пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД участники форума «Валдай», комментируя слова президента о том, что значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло из-за рисков в международной сфере.
«В речи президента была ценностная повестка. Совершенно ясно, что идеологическая, ценностная борьба в мире обостряется под давлением деструктивных тенденций, которые мы наблюдаем в странах Запада. На этом фоне Путин совершенно четко заявляет позицию здорового, оптимистического консерватизма, которая важна и для России, и для других государств мира», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
При этом, в речи президента России «не было никаких резких высказываний относительно внешней политики Запада, потому что с ней уже и так все ясно, и спорить здесь не о чем».
«В ходе своей речи Путин неоднократно возвращался к мысли о том, что мерилом всего, что мы делаем, является человек», – отметил в свою очередь политолог, председатель совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
«Идея о человекоцентричности, пожалуй, стала самой значимой в ходе этого заседания. В свое время советский поэт Николай Глазков писал: «Чем столетье интересней для историка, тем для современника печальней», – добавил он.
По словам эксперта, второй важный момент выступления президента – это гуманистичность в международных отношениях. «Несмотря на то, что президент очертил и «красные линии», которые нашим западным партнерам не стоит переступать, вместе с тем он подчеркнул необходимость сотрудничества и конструктивного взаимодействия. Более того, он сдержанно и уважительно отозвался о президенте США Джо Байдене и американской политике. В частности, президент признал, что хоть после встречи в Женеве российско-американские отношения и не улучшились резко, тем не менее, появился ряд позитивных тенденций», – сказал Быстрицкий.
Собеседник также подчеркнул, что в своем выступлении Путин в общих чертах нарисовал целую модель будущего мирового развития. «Президент отметил и положение человека в современном обществе, и определенную типологию экономики, и тип сотрудничества мировых держав. Также президент описал свое видение капиталистической модели экономического устройства, причем не с нигилистических и критических позиций, а довольно ясно показал пределы рынка. Поэтому вчера была очень содержательная беседа. Президент говорил, как всегда, со знанием дела, и было очень любопытно слушать его наблюдения», – заключил Быстрицкий.
Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил
, что сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло именно в силу множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности.
«Консервативный подход – не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчктливое формулирование цели, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий», – пояснил глава государства.
Президент подчеркнул, что ООН остается непреходящей общепризнанной ценностью и носителем того самого здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации.
Также, в своей речи на «Валдае» Путин отметил, что многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе.
На этой неделе в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема – «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Политики и эксперты из 45 стран мира обсуждают наиболее актуальные вопросы мировой повестки.
Активное участие в дискуссиях на площадке «Валдая» принял известный американский политолог, профессор и декан кафедры госуправления Гарвардского университета Тимоти Колтон. В эксклюзивном интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о том, как власти России и США нашли точку соприкосновения.
Путин прокомментировал встречу с премьером Израиля
Президент России Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.
«Спасибо большое, очень рад был. Мне кажется, было очень содержательно, продуктивная встреча», – сказал Путин, прощаясь с Беннетом на крыльце, передает РИА «Новости».
Кадры показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
В пятницу Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.
Названы сроки проведения встречи Путина, Алиева и Пашиняна в Москве
Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может состояться в Москве в первой декаде ноября, предположительно, стороны подпишут трехсторонние заявления, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Источник сообщил, что «такая встреча ожидается, ориентировочно 8-9 ноября в Москве», передает РИА «Новости».
По его словам, на встрече ожидается подписание трехсторонних заявлений. Документ коснется «процесса делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном».
«Этот процесс сложный, и стороны при посредничестве России определят для себя «дорожную карту» для поиска решения данной проблемы. Также ожидается принятие заявления о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, этот пункт указывался еще в трехстороннем заявлении, принятом в ноябре прошлого года лидерами трех стран», – уточнил источник.
Напомним, встреча в таком формате прошла в Москве в январе 2021 года.
В июле Путин обсудил с Пашиняном разблокировку экономических связей в Нагорном Карабахе и поблагодарил Алиева за компромиссные решения.
В октябре российский лидер прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. Также за Азербайджаном остался юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
В Афганистане заявили об умерших от голода детях
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В западной части Кабула восемь детей скончались от голода, сообщил экс-депутат афганского парламента Мухаммад Мохакик.
«Бедность и голод погубили восьмерых детей в западном Кабуле», – цитирует РИА «Новости» политика.
По его словам, в этом районе проживает хазарейская община. Мохакик добавил, что пришедшее к власти радикальное движение «Талибан*» (запрещено в России) не обеспечивает достойный уровень жизни для граждан. Политик выступил с просьбой к международному сообществу оказать помощь хазарейцам и шиитам государства.
Ранее президент России Владимир Путин возложил на США и Европу ответственность за ситуацию в Афганистане и предложил использовать имеющиеся финансовые возможности для помощи афганскому народу.
Напомним, глава Генштаба ВС США Марк Милли назвал ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом» американской армии. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
Путин начал первую встречу с новым премьером Израиля
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Президент России Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.
«Можно сказать, что ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений. За это время между Россией и Израилем сложились в известной степени даже уникальные отношения», – передает ТАСС слова Путина.
Путин начал встречу с Беннетом в Сочи с беседы «на ногах». Путин и Беннет вместе подошли к залу для переговоров в сочинской резиденции Бочаров ручей, уже беседуя. Они задержались в дверях, продолжая разговор в течение еще примерно пары минут. Переводчиком между ними выступил министр строительства Израиля Зеэв Элькин.
Затем лидеры двух стран вошли в зал, где после краткой церемонии фотографирования началась протокольная часть переговоров.
Израильский премьер прибыл в Сочи с официальным визитом по приглашению главы российского государства.
Российский лидер на встрече с премьером Израиля выразил надежду, что, несмотря на политические баталии в их стране, в отношениях двух стран будет преемственность.
«И я очень надеюсь, что несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности. С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые и доверительные отношения», – передает РИА Новости слова Путина.
«Конечно, мне будет очень интересно и полезно обменяться с Вами информацией по ситуации в регионе», – отметил российский лидер.
Путин отметил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы восстановить сирийскую государственность.
«Здесь есть и проблемные вопросы, их немало, но есть точки соприкосновения и возможности для сотрудничества», – заметил Путин.
Президент России также заявил Нафтали Беннету, что у них есть много вопросов, которые они могут обсудить.
«Есть и проблемные вопросы, их немало. Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. У нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить», – сказал Путин в начале встречи.
«Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали. Я еще раз вас поздравляю с тем, что вы возглавили правительство Израиля», – сказал президент России.
Путин отметил, что товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию.
Он заявил также, что торгово-экономические связи по объемам пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно.
«Это очень важная составляющая, есть интересные направления», – добавил Путин, пояснив, что речь идет о высокотехнологичных отраслях.
Ранее в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на переговорах в Сочи, которые состоятся в пятницу, планируют обсудить отношения двух стран и ситуацию в Ближневосточном регионе.
Песков разъяснил слова Путина о готовности России сотрудничать с Западом
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Российский лидер Владимир Путин в своей речи на Валдайском форуме хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать при недопустимости поучений со стороны Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Также он отметил, что Путин в своем выступлении не говорил о конфронтации с Западом на почве ценностей. «Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли – она совсем не была конфронтационной», – сказал Песков.
По его словам, контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримой перспективе. «После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед», – сказал он.
Представитель Кремля также добавил, что нет ничего страшного в отказе Москвы от отношений с НАТО из-за агрессивной позиции блока. Он уточнил, что «никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока».
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Также президент заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.
На границе Таджикистана с Афганистаном началась активная фаза учений ОДКБ
Практические действия учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовали в субботу в Таджикистане на границе с Афганистаном.
Учения начались с проведения воздушной разведки района предстоящих действий парой самолетов Л-39 военно-воздушных сил Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, передает ТАСС.
По сценарию, в ходе воздушной разведки в районе вблизи таджикско-афганской границы было обнаружено выдвижение двух колонн техники с условными боевиками.
Первыми в бой с передовыми отрядами «противника» вступили пограничный наряд погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и мобильная группа пограничных войск на автомобилях повышенной проходимости.
Противодействие условным террористам оказали группы специального назначения, которые, используя выгодные условия местности и эффект внезапности, кинжальным огнем нанесли поражение противнику из стрелкового оружия и гранатометов, чем вынудили его изменить направление движения.
Всего в специальных учениях «Эшелон», «Поиск» и совместных учениях КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2021» принимают участие 4 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники.
Учения проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном.
Напомним, в учениях принимают участие воинские контингенты государств-членов ОДКБ, состоящие из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего задействовано более 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.
В наблюдении принимают участие парламентарии стран ОДКБ.
Путин пригласил Беннета посетить Петербург
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.
«Президент России Владимир Путин позвонил сегодня, 23 октября 2021 года, премьер-министру Нафтали Беннету. Президент Российской Федерации пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит [в Россию]», – цитирует сообщение канцелярии ТАСС.
В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля.
Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.
Байден выделил 1 млрд долларов на переселение афганских беженцев
Президент США Джо Байден одобрил выделение почти 1 млрд долларов из федерального бюджета страны на операции, связанные с переселением афганских беженцев, говорится в подписанном им меморандуме.
«Властью, данной мне как президенту Конституцией и законами США..., я постановляю, что для национальных интересов страны важно предоставить помощь в размере, не превышающем 976,1 млн долларов, для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции «Добро пожаловать, союзники» и других связанных с ней усилий госдепартамента, включая дополнительное переселение лиц, подвергшихся риску в свете сложившихся обстоятельств в Афганистане», – приводит РИА «Новости» текст документа.
Ранее президент России Владимир Путин возложил на США и Европу ответственность за ситуацию в Афганистане и предложил использовать имеющиеся финансовые возможности для помощи афганскому народу.
Также Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» оценил решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана.
Глава Генштаба ВС США Марк Милли назвал ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом» американской армии. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
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