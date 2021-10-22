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Появилось видео взрыва в пороховом цехе под Рязанью
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Взрыв в пороховом цехе на заводе «Эластик» в Рязанской области попал на видео.
Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
Один человек был госпитализирован с 80% ожогов тела. Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов, передает портал RZN.info.
Сообщалось, что в результате погибли 16 человек, здание цеха было полностью разрушено. Две бригады санавиации направлены на место происшествия. Следственный комитет начал проверку по факту пожара.
Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» под контролем российского Газпрома усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в ее текущей конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.
«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами – членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует РИА «Новости» Белькову.
В компании настаивают, что оператора «Северного потока – 2» можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от Газпрома, как того требует европейское законодательство.
Ранее компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2».
Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
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Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
«По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».
«До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.
Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.
«Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.
Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.
«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.
Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.
Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Путин дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот приехал [на Украину] министр обороны [США], который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право», – приводит слова Путина ТАСС.
«Никто не говорит нет», – добавил Путин, имея в виду отношение стран – членов НАТО к перспективе вступления в альянс Украины. Российский президент отметил, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые сейчас блокируют процесс сближения Киева с альянсом.
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Ранее глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. В МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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В полиции сообщили, чем занималась Собчак во время ДТП в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак в момент ДТП в Сочи не общалась с водителем своей машины, а общалась по видеосвязи Zoom, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В момент ДТП в Краснодарском крае Собчак сидела на заднем пассажирском сиденье и говорила по Zoom с помощью мобильного телефона, она обсуждала одно из интервью. С водителем она в это время не общалась», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Собчак рассказала, что во время допроса в Сочи ей задавали те же вопросы, что и в Москве, очной ставки не было. В октябре полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала. После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм. Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
Позже в УВД по Сочи состоялся допрос телеведущей Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП, она отказалась подписывать документ о неразглашении и не предоставила документы о полученных при аварии травмах.
Итальянские стюардессы разделись в знак протеста после закрытия авиакомпании Alitalia
В Италии стюардессы закрытой авиакомпании Alitalia в знак протеста против предложенных им условий устроили акцию с раздеванием, сообщают СМИ.
На работу в другую компанию ITA решили взять лишь четверть персонала Alitalia, при этом с урезанием зарплаты, пишет Euronews.
Протест с переодеванием прошел в центральной части Рима. В ходе него девушки синхронно сняли с себя сначала блузки, а затем юбки, оставшись в нижнем белье.
ITA, по данным телеканала, гораздо меньше закрывшейся Alitalia, она оставила чуть более трети воздушного флота. Профсоюзы требуют, чтобы власти продлили для уволенных срок действия пособий по безработице до пяти лет.
Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов стран ЕС, США и Канады
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Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти стран, в том числе США, за призывы освободить арестованного правозащитника Османа Кавалу, которого обвиняют в причастности к попытке свержения правительства, а также в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
С призывом к Турции с требованием освободить правозащитника выступили посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. МИД Турции напомнил дипломатам о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, передает РИА «Новости».
«Почему эти 10 послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело – давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: «Суд независим». То есть ваш суд независим, а наш, значит, зависим? Наш суд подает лучший пример независимости», – заявил Эрдоган.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kultur AS, который в том числе поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность. Среди векторов деятельности фонда, в частности, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Однако в этот же день Кавалу арестовали по новому обвинению в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.
Путин обвинил лидеров стран НАТО в нарушении данных России обещаний
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Руководители стран НАТО обманули Россию, когда обещали, что военная инфраструктура альянса не будет расширяться на восток, заявил президент Владимир Путин.
«Смотрите, что происходило в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда все со всех сторон говорили, что после объединения Германии ни в коем случае движения на восток инфраструктуры НАТО не будет. Хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, но это публичные заявления, а что на практике? Обманули», – приводит ТАСС слова Путина, сказанные в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«А теперь они говорят, а где на бумажке, покажите?» – добавил Путин, имея в виду руководителей стран НАТО. Он напомнил что состав Североатлантического альянса неоднократно расширялся на восток несмотря на заверения, которые ранее давали западные политики.
«Сейчас какой-то деятель есть, а завтра его уже и нет, кто-то другой приходит на его место. Это не гарантии безопасности для России. Это просто разговоры на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит», – добавил российский лидер.
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Ранее в четверг в МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Британия подтвердила поставку ракет Украине
Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
«Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании.
В ведомстве подчеркнули, что летом лишь не упоминались названия ракет, это не новое соглашение. В британском минобороны выразили удивление относительно того, почему материал об упоминаемой сделке появился в СМИ лишь спустя четыре месяца.
Ранее газета Times сообщила, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах.
Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в Афинах во время речи Матвиенко
Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил представитель делегации России.
«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний», – сообщил источник РИА «Новости». Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в Афинах во время речи Матвиенко.
Напомним, в сентябре Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене заявила, что странам мира нужно объединяться для финансирования научных разработок по профилактике новых болезней и разработке вакцин.
Миронов предложил главе ПФР «подуспокоиться» и уйти в отставку
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Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) В Госдуме Сергей Миронов предложил главе Пенсионного фонда России (ПФР) Андрею Кигиму уйти в отставку: по мнению политика, чиновник в ходе выступления в ГД по сути не ответил ни на один вопрос депутатов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник призвал главу ПФР уважительно относиться к избранным гражданами России парламентариям из-за того, что до этого Кигим заявил о необходимости депутатам «Справедливой России – За правду» «подуспокоиться» по поводу ряда вопросов к работе ПФР.
«После заседания Государственной думы (во вторник) у меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму. Рекомендация следующая – немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке. Господин Кигим по сути не ответил ни на один вопрос, которые задавали депутаты от всех фракций – либо он издевается, либо не владеет ситуацией», – передает РИА Новости слова Миронова.
В Латвии начали расследование после твита о «пользе смерти русских»
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Государственная полиция Латвии возбудила уголовный процесс после публикации помощницей парламентария твита о том, что «смерть русскоговорящей части населения поможет латышскому языку».
«Государственная полиция возбудила уголовный процесс против помощницы депутата сейма Мариса Мичеревскиса (АР!) Селмы Левренце, которая написала в социальной сети Twitter пост следующего содержания: «Чем больше людей, говорящих по-русски, умрет, тем лучше латышскому языку», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.
Ранее «Sputnik Латвия» сообщал о том, что член правления партии «Закон и порядок», депутат сейма Карина Спруде обратилась с заявлением в госполицию, требуя оценить пост Левренце на предмет возможного разжигания розни.
Левренце заявила, что твит появился в ответ на пост о том, нужна ли информация о вакцинации на русском языке. Депутат отметила, что ее слова неправильно поняли, в них не увидели сарказма в отношении действий националистически настроенных политиков.
В Delf добавили, что твит удален, а так как уголовный процесс начат по факту, то лиц, к которым могут применить процессуальный статус, нет.
В Латвии 40% населения – русскоязычные. В стране русский язык имеет статус иностранного.
Ранее сообщалось, что экс-председатель ЦИК Латвии, сооснователь партии «Латвия на первом месте» Арнис Цимдарс, выступавший против обязательной вакцинации от коронавируса, умер от осложнений после COVID в возрасте 59 лет.
В ВСУ призвали готовить все регионы Украины «к вторжению России»
Командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества заявил, что не исключает «вторжения» со стороны России, призвав подготовить к этому все регионы.
Командующий ССО ВСУ выступил с утверждением, что «отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует». Поэтому, считает Галаган, Украина должна быть готова к этому, «в каждой области». При это он назвал своим личным приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки регионов к организации «движения сопротивления», передает ТАСС.
Напомним, 11 сентября в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян раскритиковал Киев за агрессивные заявления в адрес Москвы, подчеркнув, что у Украины нет шансов в случае военного конфликта с Россией. В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник заявлял, что Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Москва не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном.
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Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России
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Принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Генсек НАТО [Йенс] Столенберг вновь заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Верится с трудом: слишком много было таких заявлений и слишком много альянсом предпринято действий для уничтожения всяческих отношений. Но они могут стать еще хуже и даже катастрофичными, если альянс пойдет по пути подготовки к вступлению Украины в НАТО. Украина рвется. Но в альянсе должны понимать: прием Украины в НАТО означал бы, что в альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос для НАТО стоит именно так», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Путин назвал покушением попытки стран ограничить суверенитет России в Арктике
Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» назвал покушением с негодными средствами попытки ряда стран ограничить суверенитет России в Арктике.
«Если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться нашей собственной территорией, территориальное море по международному праву – это часть территории прибрежного государства, то это покушение с неугодными средствами», – цитирует его РИА «Новости». «Пусть попробуют», – прокомментировал он попытки ограничить Россию в действиях в Арктике, в том числе в энергетике.
Путин с помощью русской сказки описал ситуацию на мировом энергетическом рынке. По его словам, если европейцы будут ограничивать Россию в Арктике – получится ситуация как в сказке с волком.
«У нас сказка известная есть, русской аудитории известна. Когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: «Мерзни, мерзни волчий хвост», – сказал Путин.
18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».
Ранее Путин заявил, что экономика России не пострадает, если будет принято решение о запрете бурения и добычи газа в Арктике, но решать вопрос должны специалисты без перехода в политическую плоскость.
Власти Воронежа заявили о работе городских кладбищ на пределе возможностей
Кладбища в Воронеже работают на пределе возможностей из-за увеличения числа смертей из-за коронавируса, сообщило правительство области.
«Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей», – передает сообщение властей региона РИА «Новости».
По данным статистики по Воронежу, без учета районов области, до 2021 года в месяц на кладбищах города появлялось в среднем 700 захоронений. «В 2021 году статистика меняется. Январь 2021 – более 900. Февраль 2021 – почти 800. Март 2021 – более 900. С июля 2021 – свыше 1000. Октябрь 2021 – 1070 (только за первые пять дней октября – 282)», – заявили в администрации.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.