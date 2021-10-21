Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра Путин пообещал, что Россия справится с модернизацией сельского хозяйства из-за изменененийклимата Путин назвал покушением попытки стран ограничить суверенитет России в Арктике 21 октября 2021, 20:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» назвал покушением с негодными средствами попытки ряда стран ограничить суверенитет России в Арктике. «Если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться нашей собственной территорией, территориальное море по международному праву – это часть территории прибрежного государства, то это покушение с неугодными средствами», – цитирует его РИА «Новости». «Пусть попробуют», – прокомментировал он попытки ограничить Россию в действиях в Арктике, в том числе в энергетике. Путин с помощью русской сказки описал ситуацию на мировом энергетическом рынке. По его словам, если европейцы будут ограничивать Россию в Арктике – получится ситуация как в сказке с волком. «У нас сказка известная есть, русской аудитории известна. Когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: «Мерзни, мерзни волчий хвост», – сказал Путин. 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее Путин заявил, что экономика России не пострадает, если будет принято решение о запрете бурения и добычи газа в Арктике, но решать вопрос должны специалисты без перехода в политическую плоскость.

Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма 21 октября 2021, 18:03 Текст: Вера Басилая

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. «Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, многовековое доминирование запада в мировых делах уступает место намного более многообразной системе. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене 21 октября 2021, 18:43

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай». «Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», – передает его слова ТАСС. Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире 21 октября 2021, 17:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай». «Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он. «Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сфере. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства. Путин начал выступление на «Валдае» с китайской пословицы 21 октября 2021, 17:57 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» с китайской пословицы. «В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку. Китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которые мы сегодня можем использовать. Одна из них – «Не дай бог жить в эпоху перемен», – сказал на выступлении в клубе российский лидер. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием Путина пройдет в свободном формате. До этого представитель Кремля отмечал, что президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений. Путин указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны 21 октября 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сегодняшнее состояние мира – это продукт неудачно построенных международных отношений после холодной войны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «У нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент – попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась», – заявил глава государства. По его словам, нынешнее состояние мира – продукт той неудачи, и из этого необходимо извлечь уроки, а также нужно задуматься, к чему пришло человечество. «К парадоксальному итогу. Два десятилетия самая могущественная – как пример просто – самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах. Несопоставимых с ними вообще ни по одному параметру. Ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции», – напомнил российский лидер недавнюю историю. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра 21 октября 2021, 20:16

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. «По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости». «До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.



Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС. «Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин. Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он. Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент. «Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он. Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище. Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров. Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации 21 октября 2021, 18:06 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай» заявил о деградации окружающей среды и климатических изменениях, которые уже невозможно отрицать. «Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали», – заявил он. «Мы к этому начали привыкать», – отметил президент. Путин подчеркнул, что «любое соперничество в таких условиях теряет смысл», если его победителю будет нечем дышать или утолить жажду. Путин объяснил отсутствие необходимости в создании военного блока с Китаем 21 октября 2021, 20:05 Текст: Алексей Дегтярев

России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». «Много раз говорили об этом. Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Первое. Второе. В отличии от НАТО, от стран НАТО, мы не создаем никакого замкнутого военного блока. Ну нет же военного блока России и Китая, и нет такой цели его создавать. Поэтому разговор на этот счет не имеет никаких оснований», – заявил Путин. Также глава государства напомнил, что на Украине есть конституционное положение о вступлении в НАТО. «Учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все, что угодно разместить. И как я уже говорил, это было тоже, публично звучало. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», – отметил президент. Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего «изначального геополитического противника». Путин о наказании в США за нарушение закона об иноагентах: Пятерочка ломится 21 октября 2021, 19:59 Текст: Алексей Дегтярев

Руководству российского телеканала RT в США может грозить тюремное заключение, ему «пятерочка ломится» там за то, что тот не был зарегистрирован в стране в качестве иноагента, заявил президент России Владимир Путин в ходе Валдайского форума. Главред RT Маргарита Симоньян в ходе дискуссии на форуме сообщила, что не летает в США уже несколько лет, чтобы ее не посадили в тюрьму из-за закона об иностранных агентах, передает РИА «Новости». Она отметила, что у нее есть повестка на допрос в США за то, что RT не был зарегистрирован в качестве иноагента до того, как его зарегистрировали уполномоченные органы страны. Наказание за такой проступок, по ее словам, составляет пять лет тюрьмы. «Видите, как в Штатах: пятерочка ломится», – прокомментировал Путин. Также Симоньян попросила президента о защите в качестве ответных мер за удаление немецкого канала RT на YouTube. «Что касается ответных мер, я думаю, нужно быть аккуратными и, если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, как они совершают, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда закрыты по сути каналы. Или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счетов, неоткрытия и так далее и так далее. Там масса, просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать», – ответил президент. «С одной стороны, конечно, они ущемляют свободу слова и так далее, это плохо, но то, что они делают, в известной степени нам и вам, нужно подумать – пошире подавать информацию, что вас запрещают, и интерес к вам будет возрастать», – отметил президент. Он предложил подумать над техническими и технологическими возможностями. «Что касается ответных мер, повторяю еще раз, чтобы они не были контрпродуктивными для нас. Я не против, просто не хочу, чтобы не были контрпродуктивными», – заключил глава государства. В списке иноагентов США находится RT America. Это СМИ американский Минюст поместил в список в 2017 году по закону от 1938 года. Вместе с тем другие иностранные государственные СМИ, включая британскую BBC, китайскую CCTV, французский France 24, немецкую радиостанцию Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. После этого RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов. Путин назвал ситуацию на энергетических рынках примером неработающего капитализма 21 октября 2021, 18:48

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Происходящее на энергетических рынках, это и есть проявления того капитализма, который не работает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «То, что сейчас на энергетических рынках наблюдаем, это и есть проявления того капитализма, который не работает», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Надо посмотреть опыт друг друга и сопоставить возможности государства и рынка, как это сделали в Китае. Ранее Владимир Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин: Потери от COVID превосходят потери от Первой мировой войны 21 октября 2021, 18:21 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости». 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19. Путин оценил социальные процессы в привыкших считать себя флагманами прогресса странах 21 октября 2021, 18:26 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что в России с удивлением смотрят на процессы, разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса. По его словам, агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий как мама-папа, разных полов, это воспринимается на Западе как прогресс, заседание транслируется на официальном YouTube-канале клуба «Валдай». Также президент подчеркнул, что в последние десятилетия много жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей, якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитета – препятствием для процветания, передает РИА «Новости». «Так говорили те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества, вот что происходило на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и, прежде всего, своих собственных», – сказал Путин. 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперименты западных стран по предоставлению детям выбора гендера являются проявлением прогрессирующей болезни. Путин не согласился со словами Эрдогана о Совбезе ООН 21 октября 2021, 19:08 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин выразил несогласие со словами турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о том, что сейчас судьба мира зависит от узкого круга стран, победивших во Второй мировой и являющихся постоянными членами СБ ООН. «Нет», – сказал президент, отвечая на вопрос модератора заседания международного клуба «Валдай», передает ТАСС. Путин отметил, что понимает причины, по которым Эрдоган сказал такую фразу. «Потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не России решать – это нужно решать в ходе консенсуса при определении и окончательном решении вопросов подобного рода», – сказал российский лидер. Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой. Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил Эрдогану, что согласен с ним в том, что «пятерка» не имеет права диктовать судьбу мира, но она на это и не претендует. Кремль обозначил сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина 21 октября 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Ориентируемся на декабрь», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, когда состоится итоговая встреча президента с прессой – в ноябре или традиционно в декабре. По его словам, большая пресс-конференция в этом году не будет совмещена с другими форматами. В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идет о ежегодной пресс-конференции», – сказал Песков. В Кремле рассказали о формате дискуссии клуба «Валдай» с участием Путина 21 октября 2021, 13:25 Текст: Евгения Шестак

Пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента Владимира Путина пройдет в свободном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент сегодня будет в Сочи, работает там. Главное мероприятие дня сегодня будет во второй половине дня, ориентировочно, в 17 часов. Это будет выступление президента на сессии дискуссионного клуба «Валдай», а затем участие в дискуссионной панели основной сессии», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По его словам, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов также будет присутствовать на этой сессии с главой государства. «И далее – все по обычной схеме, без какой-то заданной повестки дня, сессия вопросов и ответов», – отметил Песков, уточнив, что выступление президента ожидается «достаточно объемное и интересное». Ранее Песков сообщил, что в четверг президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений.