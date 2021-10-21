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На Ростовской АЭС назвали причину отключения второго энергоблока
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Второй энергоблок Ростовской АЭС отключили для проведения регламентных работ, нарушения безопасной эксплуатации не зафиксировано, радиационный фон в норме, сообщили в управлении информации и общественных связей станции.
В управлении сообщили, что «второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о состоянии радиационного фона, он отметил, что превышений нет.
По данным портала «Радиационная обстановка на предприятиях Росатома» Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, в 09.30 мск радиационный фон вокруг Ростовской атомной станции составлял 0-0,3 мкЗв, что соответствует естественному радиационному фону.
Вместе с тем источник в оперативных службах региона сообщил, что якобы произошла утечка пара, что и стало причиной остановки энергоблока.
Ростовская атомная электростанция – филиал концерна «Росэнергоатом» (ГК «Росатом»), в 2001-2010 годах носила название «Волгодонская АЭС». Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.
Западные СМИ узнали условие увеличения поставок российского газа в Европу
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Россия готова нарастить поставки газа в Европу при условии, если ФРГ и Евросоюз выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Газпрому.
Отмечается, что Москва сейчас не намерена делать ЕС «одолжения» ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности в отношениях, подчеркивает агентство. По данным Оксфордского института энергетических исследований, объем экспорта газа отстает от показателей 2019 года, а ежедневные поставки сократились в октябре. Несмотря на это, Газпром не спешит восполнять запасы в своих европейских хранилищах, усиливая давление на цены на газ, передают «Ведомости».
«Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», – цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
«Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», – добавил он.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
СНБО предложил переименовать Великую Отечественную войну
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Необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая, заявили в Совете нацбезопасности Украины.
Аппарат СНБО создал словарь «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса» и рекомендовал использовать его властям, дипломатам и СМИ, передает РИА «Новости».
Термин «Великая Отечественная война» в нем помещен в графе «Фейк/клише», а взамен предлагается использовать варианты «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».
Также в графу помещены понятия Русский мир, Малороссия и Новороссия. Русский мир предлагается писать в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина «Новороссия» использовать названия конкретных областей.
В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
МВД объяснило увольнения начальников отделов полиции Екатеринбурга
В Екатеринбурге четверо начальников отделов полиции выразили желание уйти в отставку по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
«Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал», – сказал РИА «Новости» Горелых.
По его словам, кадровое подразделение МВД ищет новых руководителей для отделов, рассматриваются различные кандидатуры из числа имеющегося резерва.
По данным E1.ru, один из начальников уже уволился, еще трое ждут окончания отпуска, но заявления уже написаны.
В свою очередь источники Ura.ru сообщили, что усилился отток из органов, в кадровую службу полиции поступает по 20 рапортов в день. В частности, по словам источников, из 14-го отдела полиции недавно ушел на пенсию начальник Дмитрий Шишмаков, Аркадий Ситников уходит из 4-го отдела. Кроме того, из 12-го отдела увольняется Алексей Мартыненко, а 10-й отдел покидает Андрей Казанцев.
Отмечается, что причинами массового увольнения стали большая нагрузка и низкая зарплата.
В августе президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу несколько высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел.
Немецкий эксперт: В Берлине нашли новый повод для обвинений в адрес России
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«Европе нужно торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать – считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию и поймут, что это не так», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который назвал Россию ключом к решению проблемы нелегальной миграции в ЕС через Белоруссию.
«Для ФРГ нынешний приток нелегалов – колоссальная проблема, потому что беженцы не хотят в Польше оставаться и бегут дальше в Германию. А Германия не хочет получить второй миграционный кризис, подобный тому, что был в 2015 году. Но министр внутренних дел Хорст Зеехофер не прав – беженцы, которые находятся в Белоруссии, попадают туда не по указаниям России», – сказал немецкий политолог Александр Рар в кулуарах XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Правительство ФРГ считает, что ключом к решению проблемы притока нелегальных мигрантов в Евросоюз через Белоруссию является Россия. Об этом глава МВД Зеехофер заявил в среду. «Через территорию Белоруссии происходит организованная или как минимум поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов», – передал ТАСС слова немецкого министра.
По утверждению Зеехофера, руководство Белоруссии значительно расширило список стран, в отношении которых действует безвизовый режим. Министр упомянул, в частности, Иран, Пакистан, ЮАР и Иорданию. Глава МВД Германии назвал действия Минска «гибридной угрозой». При этом Зеехофер подчеркнул, что белорусские власти «не могут ничего этого делать как минимум без знания или одобрения Москвы».
Пытаться решить проблему беженцев путем торга с Россией – по вопросу о «Северном потоке – 2», о снятии санкций и чему-то бы то ни было – не имеет смысла, ведь не Россия ответственна за ситуацию с нелегалами, попадающими в Европу через Белоруссию, отметил Рар.
«Есть мода винить во всем Россию. В том, что Россия не поставляет достаточно газа в Европу и Европа будет мерзнуть зимой, опять виновата Москва. Хотя Европа могла бы закупать газ у России заранее. В этом случае та же самая проблема, – подчеркнул эксперт. – При чем тут Москва? Европе нужно разговаривать и торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать. Считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию, на политику и поймут, что это не так».
Рар добавил, что в вопросе о беженцах власти стран ЕС проявляют явную непоследовательность. «Люди бегут в Европу, в том числе и через Средиземное море, и через границу Турции и Греции. Этих беженцев принимают, как только они попадают на территорию Европейского союза. Когда такие же мигранты попадают в ЕС через Белоруссию, то это какой-то криминал, и на людей смотрят, как на людей второго сорта», – заметил немецкий политолог.
Число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло с начала октября. В понедельник федеральный профсоюз полицейских ФРГ выступил за введение временного пограничного контроля на германо-польской границе в связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту.
Напомним, что в начале сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Ранее в августе польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на польско-белорусской границе. Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы этого прибалтийского государства с Белоруссией – этот участок считается наиболее уязвимым с точки зрения проникновения нелегальных мигрантов в ЕС.
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Стала известна дата публикации указа Собянина об ограничениях в Москве
Указ Собянина с ограничениями, которые будут введены в Москве на время девятидневных выходных дней, будет опубликован в четверг, 21 октября.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по COVID-19
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Наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, в семи субъектах заняты больше 95% коронавирусных коек – это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области, передает РИА «Новости».
В свою очередь коллективный иммунитет больше всего выработался в Подмосковье, Москве, Туве, Чечне, Петербурге, Чукотке, Карелии и Белгородской области. Среди отстающих – Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.
Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация в России с COVID-19 и другими вирусами имеет тенденцию к усложнению, поскольку уже более месяца наблюдается рост. «Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тыс.», – рассказала она.
«Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», – сказала она.
По ее мнению, нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно, «чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить негативные тенденции».
Кроме того, Голикова отметила, что в 79 российских регионах уже введена вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, которые имеют больший контакт с населением. «Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно», – уточнила она.
Вице-премьер подчеркнула, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом фиксируется в 35 субъектах.
Ранее Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб.
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Эксперты объяснили замену ПМ пистолетом Лебедева
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«Компактный пистолет Лебедева выполнен на уровне мировых образцов, о чем говорит его высокая надежность, мощность и эргономичность», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер. Ранее источники сообщили, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) вместо «морально устаревшего» пистолета Макарова (ПМ).
«ПМ до сих пор хорошо работает, но его создали в конце 1940-х годов, когда стояли совсем другие задачи. Емкость его магазина маловата, патроны (9 на 18 мм) слабоваты, а для более мощного боеприпаса нужна более сложная автоматика. Поэтому все давно шло к принятию нового пистолета на вооружение», – считает собеседник.
Военный эксперт Виктор Мураховский также видит главную проблему ПМ в его патронах. «Оружие и боеприпасы – это всегда комплекс. 9 на 18 мм – патрон с низким останавливающим действием, низкой начальной скоростью. Он абсолютно не отвечает современным требованиям», – подчеркнул специалист.
Кроме того, пистолет Макарова не ладит с различными аксессуарами. К нему, по словам Попенкера, трудно прикрепить подствольный фонарь, лазерный указатель и компактный коллиматорный прицел, позволяющий резко повысить эффективность стрельбы.
«С другой стороны, теперь у нас есть ПЛК – очень хороший, надежный и перспективный образец с современной эргономикой и большей точностью. Первое, что все отмечают, когда берут его в руки: «Удобно лежит». При этом он компактный, а значит не будет сильно мешать при ношении», – рассказал эксперт.
«У него достаточно емкий магазин с мощными современными патронами. Предусмотрена возможность установки аксессуаров – тех же подствольных фонарей для работы в сумерках, добавил Попенкер. – Так что ПЛК выполнен на уровне мировых образцов. Сейчас только стоит вопрос, чтобы его в серию запустили».
«Весьма иронично и то, что компактный пистолет Лебедева перейдет на патроны 9 на 19 мм (калибр также известен как «Люгер» или «Парабеллум»). Их разработали немцы в начале XX века – примерно за 40 лет до создания боеприпаса 9 на 18 мм для ПМ». Так получилось, что в этом патроне немцам удалось найти оптимальный баланс между отдачей, мощностью, дальностью стрельбы и поражающим действием. И вот уже скоро 120 лет как он существует. Он постепенно захватил мир, и теперь эта волна дошла до нас, – пояснил эксперт. – По сравнению с макаровскими патронами он мощнее и имеет чуть большую дальность. Но вместе с тем требует более сложной автоматики».
В среду стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник РИА «Новости» сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.
ПЛК отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, высотой и массой. Емкость магазина – 14 патронов (9 на 19 мм), пистолет подходит для скрытого ношения.
Напомним, пистолет разработан группой компаний «Калашников». В августе сообщалось, что Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева.
Психолог объяснил отказ пенсионеров прививаться от COVID-19
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«Старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – сказал газете ВЗГЛЯД декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге назвал тревожной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди старшего поколения, подчеркивая, что из трех миллионов москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек. В связи с этим он принял решение ввести ограничительные меры для жителей столицы старше 60 лет: с 25 октября до 25 февраля 2022 года они должны соблюдать режим самоизоляции.
«Сейчас сложилась такая ситуация, на которую сложно не отреагировать эмоционально или поведенчески, потому что она всемирная и затрагивает каждого из нас. Здесь необходимо учитывать возрастно-психологические особенности людей старшего возраста, когда, например, скорость обработки информации, принятия решения, анализа в целом не такая быстрая, как у молодежи. Добавляем к этому перенасыщенность информационного потока и понимаем, что пенсионерам требуется еще больше времени для того, чтобы детально проанализировать ситуацию и принять верное для себя решение», – говорит Зинченко, отвечая на вопрос, почему люди старшего возраста не стремятся сделать прививку против коронавируса, несмотря на рекомендации специалистов.
Он подчеркивает, что это молодежь может за минуту пролистать несколько интернет-источников и достаточно быстро выбрать наиболее адекватный для себя способ реагирования. А для старшего поколения такая форма поведения не является близкой, иногда даже, наоборот, воспринимается как неверная. Поэтому мы можем наблюдать, что более старшее поколение не спешит не только с вакцинацией, но и в целом с принятием каких-либо решений, означающих изменение привычной жизни или насыщенных чем-то новым и неизведанным.
«Мы можем также отметить, что именно когнитивные функции начинают работать по-другому в старшем возрасте. А для нас это вопрос переноса аффекта от услышанного и увиденного в сознательный анализ происходящего. И вот этот переход может, с одной стороны, быть более длинным, а с другой – может быть и вовсе затруднен из-за того, что иногда в СМИ распространяются фейки. Они пугают пенсионеров за счет ярких образов, громких неаргументированных высказываний и воздействия на эмоции человека. Для кого-то столкновение с таким типом фейковых новостей может стать сильно эмоционально окрашенным фактом, который трудно будет перебороть даже путем аргументированного убеждения в необходимости вакцинироваться», – объясняет психолог.
Для того, чтобы убедить граждан старшего возраста в необходимости пройти вакцинацию против коронавируса, во-первых, по мнению собеседника, следует разговаривать с пожилыми людьми на их языке, объяснять доступно и не нагружать излишней информацией. Когда все будет четко и понятно, то и поводов для сомнения не будет.
«Во-вторых, необходимо использовать адекватные инструменты мотивации пенсионеров и людей старшего возраста. Сейчас появилось большое количество социальной рекламы, рассказывающей про вакцинацию, ее преимущества. Однако такой формат не совсем привычен для старшего поколения. Здесь следует понимать, что старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей, людей с жизненным и научным опытом. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – считает Зинченко.
Поэтому необходимо постараться действовать согласованно, предоставляя полную, адекватную и понятную информацию пенсионерам, учитывая их потребность в ощущении защищенности и безопасности. «Сама просветительская работа должна гармонично сочетать в себе и информационное пространство, и офлайн реальные мероприятия в социальных и медицинских учреждениях, например. Так мы сможем снизить когнитивную нагрузку на пожилых людей от динамичного информационного потока и обеспечить последовательность и планомерность их восприятия и принятия решения о сохранении своего здоровья», – заключил специалист.
Поклонская сфотографировалась в дипломатическом мундире
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Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, опубликовала в соцсетях фото в дипломатическом мундире.
Поклонская опубликовала фото на своей странице в Instagram. Подписчики оценили фото и пожелали новому послу России в Кабо-Верде успехов в работе.
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Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Пригожин назвал вероятную сумму потерь на концерте Игоря Николаева из-за антиковидных мер
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«В Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введение во всей стране нерабочей недели, во время которой планируется запретить все культмассовые мероприятия.
Президент Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести на территории всей страны нерабочую неделю в ноябре. Кроме того, он не исключил, что при необходимости ее могут продлить.
«Я, как сознательный гражданин, отношусь с пониманием к подобным решениям и трезво оцениваю ситуацию, понимая, что смертность, заболеваемость растут, статистика по вакцинации в стране низкая. Лично я к этому готов. Думал, конечно, что нас раньше закроют, но что есть, то есть», – говорит Пригожин.
Он выразил надежду, что власти не заинтересованы в долговременной парализации малого бизнеса. «Конечно, наша индустрия сейчас в полном ауте, многим артистам приходится очень тяжело», – рассказывает собеседник. Кроме того, продюсер подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом в стране потребует продления нерабочей недели с сохранением запрета на проведение массовых мероприятий, то он понесет большие потери.
«17 ноября в Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Конечно, если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду на 10 млн рублей, потому что именно столько стоят расходы, связанные с рекламной кампанией, арендой зала и другими нюансами. То есть для меня это будет очередной минус в организации концерта», – поделился Пригожин.
Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Во время нерабочей недели будут запрещены все общественные мероприятия, а также закрыты рестораны и кафе. Кроме того, после 7 ноября она порекомендовала открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Предложение вице-премьера РФ также поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Новак назвал сроки нормализации ситуации на газовом рынке ЕС
Ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», – цитирует РИА «Новости» Новака.
По его словам, многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Победившие на выборах в Чехии либералы захотели принять «закон Магнитского»
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Коалиция, которая создается силами пяти либеральных партий в парламенте Чехии, намерена устроить ревизию отношений с Россией и Китаем, сообщил член рабочей группы по подготовке программы правящей коалиции Мартин Дворжак.
Дворжак сказал, что «новое правительство» Чехии намерено «следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела». Это «означает акцент на права человека и гражданское общество». В программе планируется подчеркнуть «приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией» и заявить о «стратегическом партнерстве с Израилем». Кроме того, в программе хотят заявить о «необходимости ревизии отношений» с Москвой и Пекином. «Говорим и о принятии «закона Магнитского», – сказал Дворжак.
Либералы также хотят помешать доступу недемократических стран к ключевой инфраструктуре Чехии и добиться роста расходов на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП к 2025 году. Дворжак является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине, передает РИА «Новости».
Напомним, на парламентских выборах в Чехии победила коалиция либеральных сил «Вместе» (Гражданская демократическая партия, движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение). Она решила объединиться с другой либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», чтобы сформировать правящую коалицию и кабмин.
Партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO 2011 сенсационно проиграла парламентские выборы. Однако президент страны Милош Земан при этом заявил, что право сформировать новое правительство должно принадлежать не коалиции партий, а крупнейшей партии, то есть ANO 2011. Однако сразу после встречи Земана с Бабишем президента увезли в реанимацию. Сенат Чехии допустил возможность передачи полномочий президента.
Политолог назвал «тухлым пиаром» вручение премии Сахарова Навальному
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«Присуждение Навальному такой премии было ожидаемым, особенно после того, как этого не стал делать Нобелевский комитет. Хотя на комитет давили, он еще не пал окончательно и предпочел сохранить свою репутацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Европарламент присудил Сахаровскую премию блогеру Алексею Навальному.
«Вместо Навального Нобелевский комитет выбрал более «безопасную» фигуру – журналиста Дмитрия Муратова. Но Нобелевская премия мира хотя бы имеет солидный статус и богатую историю. Правда, в последние десятилетия этот статус был девальвирован, поскольку премию получали крайне сомнительные фигуры», – пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Что до Европарламента, то, присуждая Сахаровскую премию Навальному, депутаты просто развлекаются – причем развлекаются в своем собственном медиапространстве, полагает политолог.
«Премия имени академика Андрея Сахарова превратилась в орудие информационной агрессии, в инструмент для создания информационных поводов западной медийной среды. Это просто очередная агитка, тухлый пиар на совершенно ровном месте. На подобные вещи надо обращать поменьше внимания, потому что никакого значения для нас эта номинация не имеет. Пусть делают что хотят, Россия здесь ни при чем», – подчеркнул эксперт. «Я лишь одно не понимаю, с какой стати они вообще назвали свою премию именем нашего замечательного ученого и правозащитника. Уж совершенно точно к Европарламенту академик Сахаров никакого отношения не имел», – подчеркнул эксперт.
Кстати, Европейская народная партия (ЕНП), продвигавшая идею награждения Навального, это сама по себе сомнительная конструкция, отмечает Мартынов. «ЕНП – это политтехнологический проект 15-летней давности, она возникла накануне голосования по проекту общеевропейской конституции. Готовился большой проект под названием «Соединенные Штаты Европы» с наднациональными органами власти, с отменой суверенитета отдельных государств и так далее. Вот под этот проект и была создана партия. С подачи этой партии страны Евросоюза одна за другой ратифицировали проект такой конституции, пока не уперлись в Голландию. Голландцы тупо заблокировали этот документ. Большой проект «накрылся». А партийка осталась и вполне себе функционирует и включается, когда нужно», – напомнил эксперт.
По мнению собеседника, присуждение премии не поможет осужденному «дважды мошеннику Навальному». «Как показали последние электоральные процедуры и все последние события в сообществе несистемной оппозиции, Навального списали со счетов. Он явно никому не нужен. Так что Европарламент в виде этой премии родил мышь», – подытожил Мартынов.
Европарламент присудил премию имени Сахарова за этот год блогеру Алексею Навальному, сообщила в среду крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия (ЕНП). В шорт-листе на премию, помимо Навального, фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. ЕНП поддерживала кандидатуру Навального.
Церемония вручения премии назначена на пленарную сессию ЕП в Страсбурге 15 декабря.
Как напоминает РИА Новости, Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Лауреат получает диплом и чек на 50 тысяч евро. Премия учреждена в 1988 году. Премию за прошлый год получили женщины Белоруссии.
«Европарламент превратил премию имени Сахарова в еще один политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств, – заявил Daily Storm глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). – За последние годы она вручалась представителям оппозиции Венесуэлы, КС Белоруссии, теперь премия присуждена Навальному. Ее лауреатами становились преимущественно «верные борцы» коллективного Запада за смену неугодных ему режимов, которые, к сожалению, теперь в одном ряду с Кофи Аннаном, Нельсоном Манделой или Людмилой Алексеевой. Такая тактика ничего общего не имеет с правозащитными целями или борьбой за мир, символом которой был наш великий соотечественник Андрей Дмитриевич Сахаров. По сути все это девальвирует премию».
В Польше потребовали начать разбирательство против Газпрома
Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке, заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка.
Куртыка написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении», передает РИА «Новости» со ссылкой на польское агентство РАР.
Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании Евросоюза (ЕС), в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.
Отмечается, что Вестагер, в свою очередь, занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.
Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.
Между тем большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы. Польский эксперт Войцех Якубик заявлял, что цены на энергию якобы устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно.
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Американист назвал цель обысков в домах родни Дерипаски в США
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«В США пытаются связать деятельность Дерипаски с «вмешательством» России в американские выборы 2016 года», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.
«Формальным поводом для обысков послужило расследование минюста США, который уполномочен контролировать соблюдение введенных санкций против персоналий и компаний России», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Процедура простая: поскольку санкции по определению относятся к вопросам национальной безопасности США, то судебный ордер на обыск в доме нарушителя санкционного режима можно получить достаточно быстро», – добавил он.
По словам политолога, точных данных о том, что конкретно искали в доме Дерипаски или его родственников, пока нет. «Мы знаем, что бизнесмен находится под американскими санкциями и долгое время выводил из-под них объединенную компанию «Русал» за счет сокращения своего присутствия там, – пояснил Дробницкий. – Но в данном случае для проведения обысков достаточно было только подозрений в обходе американских санкций».
Однако подоплека этого дела уходит корнями в давнишнюю историю «вмешательства» России в американские выборы 2016 года. «В этом плане логика основывается на следующей цепочке: российский бизнесмен с большими активами – это обязательно «олигарх, связанный с Владимиром Путиным». Более того, известно, что Дерипаска вел какие-то дела с американским лоббистом и первым руководителем президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом. Следуя этой «логике», выходит, что Путин якобы финансировал выдвижение Трампа на пост президента США, – рассказал собеседник. – Именно эта версия сейчас раскручивается и всячески притягивается за уши в США».
«До этого в Вашингтоне уже практически признали «русское дело» выдумкой и подлогом. Но как только начали арестовывать людей, стоявших во главе этого обмана, произошли обыски в доме Дерипаски и начались новые спекуляции на тему вмешательства России в американские выборы», – указал американист.
Эксперт также напомнил, что похожим образом пытались привязать деятельность Пола Манафорта на посту советника экс-президента Украины Виктора Януковича к «российскому вмешательству» в дела Украины. «Сделали все просто – стали утверждать, что Манафорт работал на «пророссийского» президента, хотя мы знаем, насколько он был «пророссийский», – отметил Дробницкий.
«С Трампом же Манафорт работал очень недолго. Он очень хороший аппаратчик, знающий все нюансы американской партийной кухни, и к тому же известный лоббист. Именно поэтому его сделали главой предвыборного штаба Трампа. В его задачу входило успешное выступление Трампа на праймериз и получение одобрения со стороны Республиканской партии. Со своей задачей он справился и отправился заниматься своими делами», – объяснил эксперт.
«Сейчас предполагается, что Дерипаска имел какие-то бизнес-отношения с Манафортом. Но в этом нет ничего противозаконного, он же лоббист. Если какая-то компания хочет улучшить свой имидж среди инвесторов на американских биржах, значит, ей необходимо создать положительный образ, чем и мог заниматься Манафорт. И, насколько я понимаю, именно эти деньги могли быть задекларированы в полном соответствии с американским законодательством», – предполагает Дробницкий.
Эксперт обратил внимание на то, что эта ситуация должна заставить российских и других бизнесменов, имеющих доступ к стратегическим предприятиям, серьезно задуматься. «Если в Китае, России и других странах человек достаточно приближен к стратегическим ресурсам, то ему лучше минимизировать свои отношения с Западом. В противном случае за ним придет ФБР и начнет всячески «трясти», а формальный повод найти легко. Так что в США нет неприкасаемых людей», – заключил собеседник.
Во вторник сотрудники Федерального бюро расследований пришли с обысками в два дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, которыми владеют, предположительно, родственники российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Сначала начались обыски в огороженном двухэтажном особняке по адресу дом 2501, 30-я улица, Северо-Запад, Вашингтон. Они заняли более десяти часов. Примерно в 20.40 вторника по местному времени (03.40 среды мск) около 15 сотрудников ФБР начали выносить из дома коробки и чемоданчики. Они погрузили их в служебные внедорожники и уехали. Также они забрали припаркованный у дома черный джип Ford Edge.
Чуть раньше завершились обыски в доме № 12 на Гэй-стрит в Нью-Йорке. Пока американские спецслужбы работали, улица была перекрыта. Сотрудники ФБР также выносили из дома коробки с вещами. Погрузив их в фургон, они уехали в сопровождении автомобилей с мигалками.
Агенты ФБР отказались комментировать произошедшее, однако представитель бизнесмена сообщил, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались. Известно также, что на фоне обысков стоимость акций «Русала» упала на 4,09%.
Напомним, в сентябре палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая Дерипаску.
Ранее окружной суд по округу Колумбия отказал Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело.
Весной 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.
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