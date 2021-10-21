Французский фигурист объяснил «гомофобию» россиян страхом

Судья международной категории Александр Веденин отметил «нетрадиционную ориентацию» французского фигуриста Гийома Сизерона. Тот в ответ решил объяснить, что значит «быть мужчиной» и посетовал на «гомофобные настроения» россиян.

Веденин присутствовал на турнире Finlandia Trophy около полутора недель назад. Тогда он поделился впечатлениями от соревнований танцевальных дуэтов. «Французы (Габриэла) Пападакис и (Гийом) Сизерон очень хороши! За время отсутствия они накатались, увеличили скорость и подняли форму. Выступили прекрасно. Их будет трудно обкатать. Их надо обыгрывать идеей танца и новыми элементами, а также чувствами! Они катаются классно, но холодно. Партнер – нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь. Синицина и Кацалапов могут выразить реальную любовь, как в прошлом году, и это может стать победой. Чок-Бейтс некоторые судьи поставили очень высоко, вровень или больше, чем Пападакис, но это хулиганство, не соответствующее действительности. Это политика в танцах, а не атака на чемпионов мира. Это угроза на будущее русским дуэтам», – передает «МАТЧ ТВ» слова Веденина.

Сизерон, выступающий в танцевальном дуэте с Пападакис, в среду отреагировал на комментарий российского судьи. «Быть мужчиной – это вовсе не означает «заниматься сексом с женщиной». Не позволяйте невежественным людям оценивать, насколько вы мужчина или женщина...Гомофобным комментариям нет места в мире фигурного катания и спорта. И я надеюсь, что ISU поддержит меня и четко даст понять: их нельзя терпеть, от кого бы они ни исходили», – передает «Чемпионат» слова Сизерона.

«Россия боится, потому что увидела, что наши программы хороши. Некоторые российские спортсмены и официальные лица беззастенчиво выражают гомофобные настроения», – сказал Сизерон Equipe.

Веденин, на которого Федерация фигурного катания Франции подала жалобу в Международный союз конькобежцев, считает, что его слова о Сизероне были вырваны из контекста. «Во-первых, представители федерации явно не читали первоисточник с моей прямой речью. Да и перевод на другие языки тоже мог исказить смысл. Во-вторых, нетрадиционная ориентация Гийома Сизерона – это не недостаток, а его личное дело. Комментируя выступление Гийома и Габриэлы в Эспоо, я имел ввиду, что французы очень хороши, достойно подготовились, и выиграть у них крайне трудно. Один из способов выиграть – лучше и достовернее выразить любовь между мужчиной и женщиной. И этим привлечь большее внимание судей! Мой комментарий адресован, прежде всего, Виктории Синициной и Никите Кацалапову, которые намерены обыгрывать французов», – сказал Веденин.

Напомним, 12 октября японский портал Yahoo News Japan опубликовал материал, посвященный участию российских фигуристок в международном турнире Finlandia Trophy 2021. Японские болельщики восхитились выступлением россиянки Елизаветы Туктамышевой.