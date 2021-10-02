Москвичам предсказали «барическую гору» Конкурсанты «Большой перемены» поздравили учителей с наступающим праздником 2 октября 2021, 18:19 Участники всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поздравили учителей с профессиональным праздником. «Поздравьте учителей, вышедших на пенсию, записав видеоролик с теплыми словами. Опубликуйте его в комментариях под этим постом и в своих аккаунтах... А еще лучше – навестите вместе с детьми педагогов-пенсионеров, пообщайтесь с ними, расскажите о сегодняшних днях в школе, вспомните былое, пролистайте классный фотоальбом, подарите поздравительные открытки. Увидите, как приятно будет учителям», – цитирует обращение организаторов конкурса к участникам «Федерал Пресс». В акции приняли участие многие школьники со всех уголков России. Видео они размещали в соцсети с хэштегами «Учителю с любовью». Некоторые школьники посетили пожилых педагогов. Таким образом они смогли поздравить их и с Днем пожилого человека, и с Днем учителя. Присоединились к акции и педагоги. Они также размещали в соцсетях посты или видео, обращенные к коллегам, и сопровождали их тематическими подписями.

ЧОП попытался захватить жилую многоэтажку на западе Москвы 1 октября 2021, 22:54

Фото: кадр из видео

Текст: Валентина Григоренко

Жилой дом на западе Москвы подвергся нападению сотрудников ЧОП. Ранее жители этого дома приняли решение сменить управляющую компанию. В ситуацию уже вмешался депутат Госдумы Евгений Попов. «Вопиющая ситуация сегодня произошла в доме по адресу Крылатские холмы, 33 корпус 1, где пытаются жители дома избавиться от «Пик-комфорта». Сегодня к ним, выломав дверь, ворвались 12 сотрудников ЧОПа во главе с какими-то представителями «ПИК-Комфорта» якобы. Начали вскрывать двери, начали требовать документы и, собственно говоря, издеваться просто над жителями дома», – сообщил Попов в своем Telegram-канале. По его словам, жители хотят поменять управляющую компанию, сами управлять своим домом. «Факт взлома жилого дома – это преступление, за которое должны ответить, те, кто в нем виновен. Ситуацию беру на контроль. Все соответствующие запросы в правоохранительные органы обязательно напишу в течение суток», – заявил депутат ЧОП попытался захватить жилую многоэтажку на западе Москвы

В дом ворвались 12 человек крепкого телосложения в чёрной униформе. Подробности: https://t.co/T9N6dxyxAM pic.twitter.com/f1PnH41mBi — Взгляд (@vzglyad) October 1, 2021 Как сообщают жители дома, в ходе вторжения чоповцы выломали входную дверь в подъезд, захватили технические помещения, диспетчерскую и помещение охраны, выдворив охрану дома с территории. Также они сменили пароли на домовом оборудовании. Жильцам захватчиками было объявлено «военное положение», они заявили, что занимают дом и прекращают работу ТСЖ. Другие участники захвата пригрозили, что «они дождутся вечера, и устроят темную несогласным людям». После приезда сотрудников МВД, часть участников захвата разбежалась, еще несколько были задержаны и доставлены в отделение полиции. В Раде предсказали развал Украины без доходов от транзита газа 2 октября 2021, 05:33

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил мнение, что потеря доходов от транзита российского газа в перспективе приведет к развалу Украины. «Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский «Газпром» (...) начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции [украинской] власти», – написал Кива в своем Telegram-канале. Он высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы», которая, по данным парламентария, приносила Киеву около 3 млрд долларов ежегодно. «Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», – заключил Кива. Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими». Бывший директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории 1 октября 2021, 19:09

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. «Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Российская Федерация», – цитирует сообщение портала Vijesti РИА «Новости». В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну. В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. Исмаилов находился в международном розыске. В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Тиньков согласился выплатить США 506 млн долларов 1 октября 2021, 20:53

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российский бизнесмен Олег Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, он должен выплатить свыше 500 млн долларов. «Виновен», – сказал Тиньков в суде, передает РИА «Новости». Приговор должны вынести 29 октября. Напомним, в четверг Тиньков в американском суде отказался признать вину по делу о налоговых нарушениях. Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф. Предвыборную кампанию «Единой России» в интернете признали лучшей 2 октября 2021, 10:55 Текст: Евгений Романов

По итогам голосования политологов кампания «Единой России» в интернете признана «Открытием года», а партийное приложение «Вверх» получило премию «Лучший электоральный софт». Это приложение позволяет единороссам эффективно работать с гражданами, которым в дальнейшем можно доверить значимые волонтерские проекты. Предвыборная кампания партии «Единая Россия» в интернете была лучшей в стране. К такому выводу пришли участники прошедшего накануне 7-го форума Электронной электоральной политики (ЭЭП). В ходе мероприятия обсуждались самые яркие события политического сезона и избирательной кампании этого года. Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы форума, в рамках мероприятия вручались премии за самые яркие и эффективные проекты последнего года в 11 номинациях. В номинации «Лучшее позиционирование региона в электронных СМИ» победила Оксана Дякина из Курской области, а «Лучший электоральный проект в России по итогам сезона выборов» достался партии «Новые люди». Наталья Мельникова победила в номинации «Лучший политический исследователь года», а Илья Стрелков – «Лучший политический блог». По оценке специалистов, «Лучшим телегам-каналом» оказался «Салам Кыргызстан». В марафоне участвовали более 50 экспертов. Они представили результаты исследований и проектов в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Среди них – опыт проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах, новые приложения, чат-боты, использование геймификации и других нестандартных электронных технологий в политическом процессе. Эксперты сошлись во мнении, что значение интернета в предвыборный период существенно выросло. Результат партий на минувших выборах в Госдуму прочно коррелирует с их активностью в цифровой среде. Как отметил президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, «большой вклад в результат «Единой России» на последних выборах внес именно интернет: партия единственная провела праймериз в электронном формате, активно взаимодействовала с избирателями, вела яркую кампанию в Сети». «При этом раньше интернет на федеральных выборах «Единая Россия» традиционно проигрывала оппозиции. В этом политическом сезоне этого впервые не произошло – даже закадычные противники власти признали, что партия большинства была более технологичной и активной в интернете, чем конкуренты. Поэтому предвыборная кампания «Единой России» стала однозначным лидером в номинации «Открытие года», – отметил Серавин. Признание экспертного сообщества получило приложение «Вверх» – онлайн-платформа «Единой России» для работы с активом партии. Оно победило в номинации «Лучший электоральный софт». Приложение, пояснили эксперты, позволяет единороссам эффективно работать с гражданами, привлекать к общественной деятельности активных и неравнодушных людей, которым в дальнейшем можно доверить значимые проекты. Платформа позволяет депутатам быстро и эффективно реагировать на обращения граждан, реализовывать полезные инициативы и приглашать единомышленников в волонтерские проекты. С момента запуска приложения в феврале 2021 года на ней зарегистрировались уже свыше 250 тыс. пользователей и 50 тыс. депутатов. Посла Франции вызвали в Госдеп США 2 октября 2021, 01:58

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с послом Франции Филиппом Этьеном, вернувшимся в Вашингтон после консультаций в Париже, и обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между странами, говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса. «Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом [США Джо] Байденом и президентом [Франции Эммануэлем] Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции», – приводит текст заявления главы пресс-службы Госдепа США ТАСС. Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь США примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития. Они также «обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене». Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с послом Франции Филиппом Этьеном после возвращения дипломата из Парижа. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Грузии раскрыли подробности спецоперации по задержанию Саакашвили 2 октября 2021, 09:18

Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Спецоперация по задержанию Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, определенные структуры знали о его местонахождении, но не все политики были в курсе, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава. «Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», – приводит РИА «Новости» слова спикера. По его словам, определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе. «Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», – заявил Кучава. По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», – заявил Кобахидзе. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – заявил он. Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении. Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили. Появились первые кадры задержания Саакашвили 1 октября 2021, 20:20

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО. По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости». Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021, 19:03

Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

Текст: Вера Басилая, Дмитрий Александров

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили. По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости». Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Захарова высмеяла CNN за интервью с Лукашенко 2 октября 2021, 15:18

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Представитель МИД Мария Захарова сочла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Александром Лукашенко, чтобы выставить президента Белоруссии в невыгодном свете. «Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего – все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж. Ну и знают CNN на просторах постсоветского пространства неплохо – встречают как родных», – написала Мария Захарова в Telegram. Отреагировали на интервью и подписчики Марии Захаровой, оставив комментарии под ее постом. Пользователи написали: «Великолепный урок как CNN, так и прочим западным медиа пытающимся манипулировать. Как говорят в Германии «у лжи короткие ножки! Урок преподан», «Отвечал Лукашенко очень достойно. Молодец. Надо бы РТ сделать репортаж о репортаже CNN. Такой немного саркастический», «Батька – молодчина! Очень понравился». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на провокационный вопрос CNN, пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны. Кроме того, он подчеркнул, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае. Водитель спорткара сгорел в машине после ДТП в Москве 2 октября 2021, 12:29

Фото: Курсков Евгений/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы; за два года он насобирал более 250 штрафов, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД. «Минувшей ночью в 3.43 на улице Нижние Мневники в районе дома 62, водитель автомобиля Audi R8, двигаясь <…> в левом ряду, от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатская, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение – металлический отбойник, с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости». Выяснилось, что погибший водитель был злостным нарушителем ПДД. «По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены», – уточнили в госавтоинспекции. Напомним,1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. Гибель 700 тыс. американцев от COVID-19 ужаснула администрацию Байдена 2 октября 2021, 01:26

Фото: CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала шокирующей и ужасающей информацию о том, что число умерших от пандемии коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек. «Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», – приводит текст заявления пресс-секретаря Белого дома ТАСС. «Полагаю, президент [США Джо Байден] много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины», – добавила Псаки. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698992 человека. По обоим показателям США занимают первое место в мире. По оценкам Reuters, число летальных случаев среди заразившихся коронавирусом в США в пятницу уже превысило 700 тыс. человек. Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США. В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США. В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пентагон заверил, что Россия и Китай не получат оставленные США в Афганистане вооружения 1 октября 2021, 18:36 Текст: Алексей Дегтярев

У Вашингтона нет опасений в получении Россией, Китаем или террористическими группировками оставленных американскими военными в Афганистане вооружений, заявила первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс. «Я не беспокоюсь об этом», – заявила Хикс, отвечая на вопрос, вызывает ли у руководства США эта тема опасения, передает ТАСС. По ее словам, военные США проделали «серьезную работу» для недопущения подобного сценария. Военное снаряжение, предназначенное для США, вывезли из Афганистана или вывели из строя, теперь его нельзя применить, уверена Хикс. «Я бы особо подчеркнула, что в этой категории не было новейшей техники. Снаряжение, которое американцы посчитали бы новейшим, среди того, что мы вывезли или вывели из строя», – добавила представитель Пентагона. Она пояснила, что Конгресс запросил полный отчет об этом, и Пентагон готов отчитаться. Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что сообщения об оставленных в Афганистане оружии и технике на 85 млрд долларов «просто ужасают». Саакашвили показал новую украинскую жену 2 октября 2021, 13:07

Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine

Текст: Вера Басилая

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что его новой женой на Украине стала депутат Верховной рады Елизавета Ясько. «Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», – заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Оно было записано до его отъезда в Грузию. Елизавета Ясько является народным депутатом Украины, ей 30 лет, окончила Оксфордский университет. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей. После задержания Саакашвили его новая «украинская жена» – депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Раскрыта схема ввоза незаконных мигрантов в Россию под видом больных 1 октября 2021, 21:51

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

По обвинению в поставке нелегальных трудовых мигрантов под видом нуждающихся в лечении в Москве задержаны россиянин и двое граждан Узбекистана, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Подозреваемые не позднее января 2021 года организовали незаконный канал миграции иностранцев через аэропорты Московского авиационного узла, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости». По версии следствия, они предоставляли должностным лицам погранслужбы ФСБ России поддельные медицинские справки о болезнях и и необходимости прохождения лечения в медицинских учреждениях Москвы. «Фактически иностранные граждане указанных в документах заболеваний не имели, прибыли на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности», – пояснили в надзорном органе. Один из обвиняемых, россиянин, полностью признал вину и сотрудничает с органами следствия, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двух граждан Узбекистана заключили под стражу. Уголовное дело расследуется по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».