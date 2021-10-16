Пьяный дебошир напал с ножом и топором на росгвардейцев в ХМАО

Нетрезвый мужчина с ножом и топором напал на жену с двумя детьми в поселке недалеко от Сургута, а после – на росгвардейцев, которые применили табельное оружие для задержания дебошира, сообщили в Уральском округе Росгвардии.

«Экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре предотвратил нападение пьяного агрессивного дебошира, вооруженного ножами и топором, на женщину и двух ее несовершеннолетних детей в поселке недалеко от Сургута», – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Инцидент произошел ночью в поселке Нижнесортымском недалеко от Сургута. Прибывшие на вызов росгвардейцы услышали за дверью квартиры детский плач и женские крики. Когда сотрудникам удалось проникнуть внутрь, в одного из них полетел нож, попавший в грудную часть бронежилета, затем агрессивный мужчина метнул в сторону росгвардейцев еще один нож и замахнулся топором. Бойцам Росгвардии пришлось стрелять в дебошира, после чего они оказали ему медицинскую помощь.

Задержанный мужчина ранее привлекался к административной ответственности, на него завели уголовное дело.

Ранее в результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека. Также он атаковал полицейского.

Посетителей парка, где произошло нападение, помогли защитить военнослужащие гарнизонного наряда, они также оказали помощь при задержании подозреваемого.