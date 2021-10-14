Пересильд поприветствовала участниц женского форума из космоса

Актриса Юлия Пересильд, которая сейчас снимается на МКС, обратилась со словами приветствия к участницам третьего Евразийского женского форума с борта МКС.

«Мне приятно приветствовать вас из космоса. И я могу вам сказать с определенностью: мы, женщины, можем все. Мы смелые, мы сильные, мы покоряем пространство и время», – передает ее слова ТАСС.

Пересильд отметила, что миссия женщин – беречь близких, мир и планету. Перед выступлением Пересильд председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что современники стали свидетелями уникального события.

«Впервые в истории кинематографа сцены художественного фильма снимаются в реальном космическом пространстве с участием профессиональной актрисы», – сказала она.

Обращаясь к актрисе, спикер заявила, что гордится смелыми и мужественными женщинами.

Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Ранее сообщалось, что съемочная команда проведет на орбите 12 суток и вернутся домой с космонавтом Новицким. Высадился экипаж на МКС экипаж 5 октября. Доставила их ракета-носитель «Союз-2.1.а», которая стартовала с Байконура.