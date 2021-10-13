В Грузии не исключили обвинение Саакашвили в передаче грузинских земель Азербайджану

Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили может быть привлечен к ответственности в рамках расследования дела о монастырском комплексе Давид-Гареджи на границе с Азербайджаном, часть территории которого якобы незаконно была передана азербайджанской стороне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Саакашвили уже осужденн в Грузии на три и шесть лет лишения свободы за превышение служебных полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата.

Прокурор по делу о передаче территорий Михаил Садрадзе в среду заявил, что «изучается ответственность лиц, которые отдавали распоряжение» против интересов Грузии составителям картографических материалов.

Он не исключил допроса бывшего президента Грузии, ныне – главы украинского исполкома реформ.

«Такая возможность существует по отношению ко всем лицам, причастным к этому делу и владеющим важной информацией. Возможно, это и Михаил Саакашвили», – отметил Садрадзе.

Грузинская оппозиция заявила, что Главная прокуратура Грузии продолжает «политическое преследование» Саакашвили. В четверг в Тбилиси пройдет акция поддержки Саакашвили.

В январе генпрокуратура Грузии объявила о том, что установила ответственность двух официальных лиц – сотрудников МИД Ивери Мелашвили и МВД Натальи Ильичевой, действия которых в рамках госкомиссии по делимитации границы с Азербайджаном нанесли ущерб национальным интересам страны, дело направлено в суд. Генпрокуратура сообщила, что «по заданию вышестоящих лиц», имена которых пока не названы, Мелашвили и Ильичева целенаправленно использовали картографические материалы, по которым возникла угроза потери Грузией 3500 гектаров в районе спорного монастырского комплекса Давид-Гареджи. Переговоры о делимитации государственной границы велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили. Расследование начато на основании обращения Минобороны Грузии в связи с подозрениями о соглашении, которое наносит ущерб территориальным интересам Грузии. По статье УК Грузии «Нарушение территориальной целостности» предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее на начало расследования откликнулся сам Саакашвили, который заявил, что его планируют обвинить в продаже грузинской земли Азербайджану «за 30 или за 80 млн долларов». Мелашвили и Ильичева были задержаны, а затем выпущены под залог.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 км. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры, в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса VI века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану.

Грузинский бизнесмен Давид Хидашели обнаружил в зарубежных архивах карты периода тридцатых годов прошлого века, выкупил их, теперь Грузия может не потерять монастырь.