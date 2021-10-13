Путин назначил своего помощника Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе Пашинян оценил встречу с Путиным 13 октября 2021, 06:54 Текст: Антон Антонов

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «весьма продуктивной». Пашинян сообщил, что обсудил с главой российского государства «как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе». По его словам, стороны «продолжат контакты для реализации достигнутых договоренностей», передает ТАСС. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армения пригласила производителей из ЕАЭС для замены турецких товаров 11 октября 2021, 21:52 Текст: Елена Мирошниченко

Армения обнародовала для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) список из 2350 наименований турецких товаров, запрещенных к импорту, а также призвала партнеров по объединению заменить их. Об этом заявил замминистра экономики Армении Варос Симонян, по его словам, некоторые производители ЕАЭС уже откликнулись на это предложение, передает в своем Telegram-канале «Sputnik. Ближнее зарубежье». Отмечается, что Ереван запретил ввоз турецких товаров после военных действий в Карабахе. По мнению армянских экспертов, эмбарго необходимо продержать 3-4 года. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. На Украине заявили, что встреча с Путиным Зеленского «поставит в шпагат» 11 октября 2021, 12:09 Текст: Евгения Шестак

Возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным поставит украинского лидера Владимира Зеленского «в шпагат», заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Сначала повестка дня позиции Украины, а потом уже встреча. Иначе можем получить реальную дестабилизацию. Путин сознательно будет встречаться, чтобы потом запустить волну цунами – дестабилизации в Украине», – цитирует Климкина интернет-издание «Обозреватель». По его словам, российский лидер будет встречаться с Зеленским только если получит от этого какую-либо выгоду. Он также выразил мнение, что Путин постарается усилить зависимость Украины от России. В частности, речь идет об энергетической сфере. Климкин также заявил, что из-за рекордного повышения мировых цен на природный газ переговорная позиция президента РФ очень сильна. При этом экс-глава МИД Украины посоветовал президенту страны перед встречей согласовать свою переговорную позицию как с гражданами государства, так и с зарубежными партнерами, «в первую очередь, с американцами». По его словам, такие шаги могут «связать руки» Путину. «Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», – считает экс-министр. Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Напомним, в четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными. Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Михаила Евраева врио главы Ярославской области 12 октября 2021, 18:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Ярославской области Михаила Евраева, сообщила пресс-служба Кремля. «В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Миронова Дмитрия Юрьевича. ... постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», – приводится текст указа на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания. Ранее глава государства назначил Миронова помощником президента и принял его отставку с должности губернатора. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Пашинян прибыл в Россию для встречи с Путиным 12 октября 2021, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян. «Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в РФ», – цитирует сообщение ТАСС. Путин встретится с Пашиняном в 17.00 мск. Ожидается, что президент России и премьер Армении обсудят реализацию заявлений по Нагорному Карабаху. Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции 12 октября 2021, 16:44

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента

РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва выступил с предложением перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года. «Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующе реагировать. (...) Кроме того, сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», – цитирует РИА «Новости» президента. Также Путин поручил в течение месяца представить новые предложения по социальной поддержке граждан. Кроме того, глава государства заявил, что в ближайшие три года около 41,5 трлн рублей будет направлено на социальную поддержку россиян. «Крупнейшая бюджетная статья – социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей», – сказал он. Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва призвал особое внимание уделять решению острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии. Путин поздравил Шалленберга с назначением на пост канцлера Австрии 11 октября 2021, 19:52

Фото: Martin Juen/imago-images/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Шалленберга с вступлением на пост канцлера Австрии, сообщает пресс-служба Кремля. «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер. 11 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии, церемония прошла в канцелярии главы государства в Вене. Путин назвал низкие доходы граждан «главным врагом» 12 октября 2021, 16:02 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что у России много разных вызовов, но главный враг – это низкие доходы миллионов граждан. Путин сказал, обращаясь к депутатам, что «у нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг – угроза стабильного развития для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», передает РИА «Новости». «В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы. Вы знаете, мы эту программу, вот эту систему начали формировать», – указал глава государства. По его словам, работа идет поэтапно, каждый шаг обеспечен возможностями безусловного финансирования. Глава государства попросил действовать так и дальше, в том числе по другим вопросам. Он добавил, что в бюджете страны достаточно средств для реализации социальных мер поддержки. «Социальные выплаты, которые финансируют из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание и депутатов, и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей», – сказал Путин, обращаясь к депутатам Госдумы. Ранее Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден. Также он заявлял, что новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в России уже в 2022 году, чтобы «вытащить людей из трущоб». Путин объяснил появление у него кашля 11 октября 2021, 17:27 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности рассказал, что чувствует себя хорошо, а кашель появился из-за прохладного воздуха на улице. «Владимир Владимирович, вы что-то на совещании подкашливали. Мы заволновались за ваше здоровье», – отреагировала на кашель Путина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава государства пояснил, что нет повода для беспокойства, поскольку он тщательно следит за своим здоровьем. «Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Так что все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. И всем коллегам желаю хорошего здоровья. Знаю, что все вакцинированы. Не забывайте своевременно делать ревакцинацию», – добавил он. Ролик с совещания опубликован в телеграм-канале «Пул №3». Напомним, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров. Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем. Путин освободил Метелева от должности замруководителя Россотрудничества 10 октября 2021, 12:57 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому Юрий Метелев освобождается от должности замруководителя Россотрудничества. «Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей сразу нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел (МВД). Анонсирована встреча Путина с Пашиняном 10 октября 2021, 15:17 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва. «Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны... В этот же день пройдет новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном», – рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле 12 октября. Накануне Пашинян заявлял, что стратегические отношения с Россией являются одним из основных факторов безопасности Армении. В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации 11 октября 2021, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса «нереальная» инициатива, которая противоречит «социальному характеру» государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера – президент Путин». – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, реально ли в России ввести такие меры. «Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность», – передает ТАСС слова представителя Кремля. «Единственное, что сохраняет жизни, это прививка», – подчеркнул Песков. По его словам, президент Владимир Путин давно взял ситуацию с COVID-19 в свои руки. «Президент давно взял это в свои руки. И на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе», – сказал Песков. Он подчеркнул, что «сделано главное – для граждан созданы все условия, для того чтобы они спасали свою жизнь и делали прививки». Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тыс. рублей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков назвал разницу между возможной встречей Путина и Зеленского и нормандским саммитом 12 октября 2021, 13:08 Текст: Елена Мирошниченко

Повестка возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках «нормандской четверки») повестка дня абсолютно понятна, она очерчена Минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа», – приводит его слова ТАСС. Песков отметил, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» пока неизвестны. «Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», – рассказал он. Ранее Елисейский дворец сообщил, что в ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Напомним, в Кремле сообщили, что Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки». Президент России «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)». Путин назвал хорошим урожай в России в 2021 году 11 октября 2021, 16:43 Текст: Евгения Шестак

В текущем году в России собран хороший урожай, практически полностью обеспечены потребности страны по основным группам продовольствия, заявил президент Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса. «Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия», – цитирует ТАСС Путина. Ранее президент Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря аграриям продукты питания российского производства превосходят импортные аналоги. Путин предложил наполнить современным содержанием аграрное образование в России 11 октября 2021, 16:52 Текст: Елена Мирошниченко

Аграрное образование в России должно быть современным, чтобы россияне получали передовые знания и востребованные профессии, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в России. «Сельское хозяйство становится в полном смысле слова высокотехнологичной индустрией. Многие работы в значительной степени автоматизированы, все шире внедряются цифровые решения... Активно развиваются междисциплинарные направления как биоинформатика, биофизика, биохимия», – приводит его слова РИА «Новости». Путин отметил, что хочет услышать сегодня предложения по обновлению образовательных программ. «Речь идет о том, чтобы наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию, принимать участие в перспективных исследованиях и проектах и в дальнейшем успешно строить свою карьеру в сельском хозяйстве, применять прорывные технологии», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что от подготовки специалистов доя аграрной сферы «зависят результаты всей нашей работы на долгосрочную перспективу». Ранее Путин в ходе совещания по сельскому хозяйству предложил продлить сроки научно-технической программы АПК, которая теперь будет действовать до 2030 года. Путин предложил до 2030 года продлить сроки действия научной программы АПК 11 октября 2021, 15:51 Текст: Кристина Коваленко

Президент России Владимир Путин 11 октября в ходе совещания по сельскому хозяйству предложил продлить сроки научно-технической программы АПК, которая теперь будет действовать до 2030 года. Также президент поручил разработать план ее финансирования, сообщает РИА Новости. Для разработки новых технологий, которые помогут развиваться аграрному сектору в России, должно быть обеспечено бесперебойное выделение средств, отметил Путин. Он отметил, что важны не столько передовые научные знания и разработки в сфере сельского хозяйства, сколько полученные результаты, которые должны пойти на укрепление здоровья россиян и рост качества жизни. По словам главы государства, разработки должны служить созданию новых рабочих мест и быть направлены на общенациональные цели развития. В ходе совещания Путин рассказал о достижениях российских селекционеров, которые вывели породу мясных кур, превосходящих зарубежные аналоги. Президент добавил, что «это значимый шаг к повышению независимости и конкурентоспособности», сообщает ТАСС. Напомним, ранее Владимир Путин назвал агропромышленный комплекс России одним из флагманов отечественной экономики, который динамично развивается.