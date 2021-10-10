Трамп: Россия забрала из Афганистана американскую технику

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10 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Китай выявил слабое место российского транспортного потока

Контейнеры стали главным транзитным грузом через Калининград Stefan Puchner/DPA/ТАСС
Грандиозный транспортный успех празднует Калининградская область – за последнее время транзит товаров через местный порт и железную дорогу вырос в несколько раз. Однако внезапно выяснилось, что у этой победы есть и весьма неприятная сторона. Новый Шелковый путь Китая, частью которого стал и Калининград, привел к массовым жалобам местного бизнеса и рискам для снабжения региона. О чем идет речь? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Как сделать чище российские тюрьмы

Правозащитники призывают власти активнее помогать «первоходкам», не желающим становиться рецидивистами Алексей Куденко/РИА Новости
Инциденты с заключенными в местах лишения свободы – это пережитки 90-х годов и влияние тюремной субкультуры на руководство колоний, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Он рассказал, какие изменения нужны в системе ФСИН, чтобы сделать ее более гуманной для вставших на путь исправления, но бескомпромиссной к лидерам преступного мира. Подробности...
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Байден идет ко дну

Сейчас Байдена поддерживают только 38% американцев Samuel Corum/CNP/Global Look Press
Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых – прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Очень интересно следить, как меняется страна

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Три города одного региона: большой (Ярославль), средний (Рыбинск) и малый (Углич). Что их объединяет? Наверное, то, что Россия меняется, и довольно быстро. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Очевидно, что награждение ВОЗ вызвало бы бурю. Грета Тунберг молодая еще, да и выходит она из моды. Бабушке Меркель в связи с выходом на пенсию? Тоже не стоит гусей дразнить. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Реакция профессионального сообщества на это была двойственной. Подробности...
Обсуждение: 109 комментариев
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Байден идет ко дну

Обсуждение: 6 комментариев

Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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    Трамп: Россия забрала из Афганистана американскую технику

    10 октября 2021, 09:47

    Текст: Евгения Шестак

    Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове заявил, что Россия и Китай уже якобы разобрали и изучают вертолеты, брошенные американскими войсками в Афганистане.

    По его словам, речь идет о машинах Apache. Трамп отметил, что изучив оставленные в Афганистане американские вертолеты Москва и Пекин в скором времени могут приступить к производству более дешевых и качественных аналогов, передает РИА «Новости»

    Экс-президента уточнил, что Соединенные Штаты бросили в республике военное оборудование на общую сумму около 85 млрд долларов.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.

    В конце августа влиятельные республиканцы потребовали отставки Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли из-за неудач действующий американской администрации в Афганистане.


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    Морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство
    		    8 октября 2021, 23:50
    Фото: Pars/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Трое американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, подозреваются в том, что украли рюкзак у москвича, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

    Васенин рассказал, что морпехи подозреваются в краже на 15 тыс. рублей, открыто уголовное дело. У следствия есть видеозапись того, как американцы входят в здание посольства США с похищенным рюкзаком. Морпехи являются административно-техническими сотрудниками посольства, их возраст – «от 21 до 26 лет». Посольству направлено требование снять с подозреваемых дипломатический иммунитет.

    Рюкзак украли у детского психолога Дмитрия Корнилова, который, по его словам, пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой, передает РИА «Новости»

    «Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу – рюкзака нет», – рассказал он, добавив, что «попытался найти самостоятельно, ничего не получилось». Администрация бара не позволила ему посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На место вызвали полицию.

    «Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – приводит слова Корнилова ТАСС.

    Напомним, МИД России сообщил, что подозреваемые в краже личных вещей у гражданина России три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию.

    Коментарии (108)
    Американский дипломат потребовал от Грузии не вести переговоры с Россией

    9 октября 2021, 14:40

    Текст: Алексей Дегтярев

    Бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил о недопустимости участия грузинской стороны в возможном новом региональном переговорном формате с участием Армении, Азербайджана, Грузии, с одной стороны, и Ирана, России и Турции – с другой. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Россия вторглась в Грузию и оккупировала вас. Вашим друзьям хотелось бы услышать от вас слово «невозможно» по поводу участия в переговорах», – заявил американский дипломат.

    Так Ян Келли отреагировал на слова вице-премьера, главы МИД Грузии Давида Залкалиани. который допустил в какой-то доле грузинское участие в этом возможном формате.

    Залкалиани на днях сказал, что Грузии будет очень сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Россией, одновременно он уверен, что страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.

    «В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок», – заявил глава МИД Грузии.

    Коментарии (33)
    Талибы выдвинули требования к Вашингтону
    		    9 октября 2021, 15:44
    Фото: Saifurahman Safi/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Делегация движения «Талибан*» (запрещено в России) провела в субботу в столице Катара Дохе встречу с американскими дипломатами, где потребовала не вмешиваться во внутренние дела страны, не нарушать воздушного пространства страны, а также разморозить зарубежные активы страны.

    «Делегация «Исламского эмирата Афганистан» (используемое талибами* название государства - прим. ВЗГЛЯД) провела в столице Катара переговоры со своими американскими коллегами. Контакты продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра. В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи [Кабулу] и реализации Дохийского соглашения [между Вашингтоном и радикалами]», – приводит ТАСС слова главы МИД Афганистана талибов мавлави Амир Хана Моттаки.

    Помимо этого, представитель талибов подчеркнул, что движение «предложило американской стороне открыть новую страницу [в отношениях] между Кабулом и Вашингтоном», но при этом призвало американцев «уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела».

    По словам главы МИД, афганская делегация потребовала от американцев не нарушать воздушного пространства страны, а также разморозить зарубежные активы страны.

    В свою очередь американская делегация пообещала предоставить Афганистану вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости».

    Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Президент США Джо Байден оправдал бегство американцев из Афганистана указанием на Россию.вода войск из Афганистана.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (14)
    Подозреваемые в краже морпехи США решили покинуть Россию
    		    9 октября 2021, 22:57
    Фото: Staff Sgt. Connor Hancock/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Работники посольства США в Москве, подозреваемые в краже рюкзака, выбрали вариант покинуть территорию России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

    «Так как у злоумышленников, а они являются сотрудниками посольства США, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД России американскому посольству, было предложено либо снять иммунитет и представить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что, насколько ей известно, рюкзак пострадавшему до сих не вернули. «Видимо, что-то их там в рюкзаке заинтересовало», – отметила дипломат.

    Напомним, в пятницу МИД направил в американское посольство ноту с предложением лишить дипломатического иммунитета трех сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов в Москве для привлечения к уголовной ответственности в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина. В случае отказа от снятия иммунитета подозреваемых обязали незамедлительно покинуть Россию.

    В столичном главке уточнили, что троих американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, заподозрили в краже рюкзака у жителя российской столицы. В главке подчеркнули, что у следствия есть доказательства, что морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство.

    Как стало известно, морпехи США похитили рюкзак у детского психолога Дмитрия Корнилова. По словам Корнилова, он пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой. «Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – сказал потерпевший. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ («Кража»).

    Коментарии (37)
    МИД попросил США снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников посольства
    		    8 октября 2021, 19:15
    Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Подозреваемые в краже личных вещей у гражданина России три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию, сообщили в пресс-службе российского МИДа.

    «В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников Американской дипмиссии в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    В ведомстве также отметили, что в случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России.

    Ранее сообщалось, что МИД направил посольству США ноту о снятии иммунитета с дипломата, укравшего железнодорожный указатель, но дипмиссия предпочла «вернуть» его в США.

    Коментарии (21)
    В Кремле назвали ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу

    8 октября 2021, 13:42

    Текст: Наталья Ануфриева

    Москва категорически не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться, более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка», передает ТАСС.

    «Во-первых, сами европейцы и на государственном уровне, и компании-потребители публично признают, что Россия полностью выполняет по верхней планке взятые на себя обязательства», – отметил он.

    Подчеркивается, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых долгосрочных контрактов, «которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках», которые наблюдаются сейчас.

    В Кремле также указали, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в «качестве оружия, политического или иного нажима», даже в самые сложные времена она «никогда не останавливала поставок».

    По словам пресс-секретаря президента, именно США постоянно угрожают санкциями в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы.

    «В данном случае Соединенные Штаты как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа политического и коммерческого. Мы этого никогда не делали. Россия была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам и которая готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах. В данном случае в природном газе», – заключил Песков.

    Ранее Салливан в комментарии вещательной корпорации «Би-би-си» заявил, что Россия совершит ошибку, если решит воспользоваться текущей ситуацией на европейском рынке газа в целях политического принуждения.

    Между тем торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров. Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.

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    Коментарии (12)
    МИД рассказал о действиях РФ при обострении ситуации на границе Таджикистана и Афганистана

    7 октября 2021, 17:15

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия предпримет самые решительные действия в случае обострения обстановки на границе Таджикистана и Афганистан, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Если потребуется, будут предприняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства, о чем неоднократно говорило российское руководство», – приводит ее слова ТАСС.

    В конце сентября заместитель директора ДИП МИД Алексей Зайцев выразил беспокойство Москвы по поводу стягивания Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе и призвал Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.

    Афганистан долгое время был базой для «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ, запрещено в России), которое участвовало в гражданской войне в Таджикистане, а в 1999-м организовала вторжение джихадистов через Таджикистан в Южную Киргизию.

    Коментарии (0)
    Анонсирован визит Нуланд в Москву
    		    9 октября 2021, 01:26
    Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Замглавы Госдепа Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву, сообщили МИД России и госдепартамент США.

    Как заявили в Госдепе, в Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов». Далее Нуланд отправится в Бейрут и Лондон, передает ТАСС.

    Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что «достигнута договоренность о поездке» Нуланд в Россию «в период 11–13 октября», «как об этом просила американская сторона». В Москве Нуланд проведет «переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах», передает РИА «Новости».

    Сама Нуланд заявила, что «с нетерпением ждет поездки в Москву, Бейрут и Лондон 11–15 октября, чтобы обсудить весь спектр двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

    Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.

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    В Китае оценили российский ответ пожелавшим выслать 300 дипломатов сенаторам США

    8 октября 2021, 10:03

    Текст: Наталья Ануфриева

    Читатели китайского портала «Гуаньча» высоко оценили ответ Москвы на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов.

    «Ответ русских просто прекрасен!» – восхитился один из пользователей, передает РИА «Новости».

    «США все больше и больше надоедают, поддерживаю Россию», – добавил другой.

    «Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?» – задался вопросом комментатор.

    «Потому что этим «бешеным псам» не нужно нести ответственность. За все ответят другие», – ответили ему.

    «Это схватка между медведем и бешеной собакой», – высказался еще один читатель.

    «Это так здорово, что все посольства и консульства США будут закрыты, ведь они – раковые опухоли любой страны», – написал другой комментатор.

    «Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы, и на что они готовы, чтобы расширить свое присутствие в других странах. У них наверняка для этого есть определенные цели», – предположил еще один пользователь.

    «Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки», – заключил другой юзер.

    Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве.

    При этом в связи с тем, что США не выдают визы, численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился фактически в три раза. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытаются прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.

    В МИД России предположили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. В Кремле списали этот призыв сенаторов на эмоции, отметив, что в США нет такого количества российских дипломатов.

    Коментарии (2)
    В Конгрессе США призвали расширить санкции против «Северного потока – 2»

    8 октября 2021, 03:07

    Текст: Антон Антонов

    Конгрессмен США Майкл Маккол утверждает, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу.

    По версии Маккола, Россия таким образом пытается ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Маккол утверждает, что «Кремль придерживает газовые поставки в Европу». Это, по его словам, «привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту».

    Республиканец Маккол обвинил президента-демократа США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они отказались отвечать на якобы имевшие место попытки Москвы надавить на Европу через «манипулирование» газовым рынком. Маккол приписывает России провоцирование «жестокого энергетического кризиса на континенте», передает РИА «Новости».

    Маккол заявил, что Байден должен «отменить исключения по критическим санкциям» против «Северного потока – 2» и «остановить трубопровод», иначе президент США «даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других европейских партнеров» Вашингтона.

    Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.

    Коментарии (4)
    ФБР назвало Россию «прибежищем для киберпреступников»

    7 октября 2021, 23:48

    Текст: Антон Антонов

    Помощник директора ФБР по вопросам кибербезопасности Тоня Югорец утверждает, что Россия якобы «давно является прибежищем для киберпреступников».

    При этом Югорец подчеркнула важность того, что у Вашингтона «есть диалог на высоком уровне с коллегами в России». Югорец, «говоря просто с точки зрения ФБР», заявила, что у России и США «годы взаимодействия на уровне правоохранительных структур», передает ТАСС.

    В частности, речь идет об «обмене информацией, попытках найти точки соприкосновения, где можно работать вместе против некоторых из этих киберпреступников и преступных организаций, действующих в киберпространстве». Югорец выразила надежду на то, что «этот диалог приведет к некоторым изменениям в готовности России взаимодействовать». По ее словам, «тут есть простор для совершенствования».

    В ФБР заверили, что активно борются с хакерами, использующими программы-вымогатели. Югорец сообщила, что «есть расследования, касающиеся примерно 100 вариантов программ-вымогателей». По ее словам, некоторые касаются «разработчиковх программ-вымогателей», другие «включают аффилированных лиц, которые в основном приобретают возможность использовать программы». Кроме того, «есть множество организаций, которые ведут эту деятельность, но общее у большинства из них заключается в том, что они действуют из России или Евразии в более широком смысле».

    Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их.

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    Талибы не определились с участием во встрече «московского формата»

    9 октября 2021, 10:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России как террористическое) пока не решили, будут ли участвовать во встрече по Афганистану в «московском формате» 20 октября, заявил представитель движения Билал Карими.

    Карими сообщил, что «Талибан*» «пока не решил, будет ли участвовать в московском саммите или нет», передает РИА «Новости».

    Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов* принять участие во встрече «московского формата» 20 октября.

    Напомним, Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану.  В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.

    Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Президент США Джо Байден оправдал бегство американцев из Афганистана указанием на Россию.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли около ста человек

    8 октября 2021, 13:48

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Порядка ста человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщило информационное агентство Аамадж Ньюс.

    По его сведениям, нападение было совершено около 13.30 по местному времени (12.00 мск) при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву, передает ТАСС. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

    Как сообщил член комиссии радикального движения «Талибан*» (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал, теракт был осуществлен боевиками группировки «Исламское государство* в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

    Ранее при взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Захарова назвала созданный ЦРУ центр по Китаю стратагемами времен Холодной войны

    9 октября 2021, 15:49

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты вознамерились бороться с Китаем с помощью методов из прошлого столетия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя создание американского центра по борьбе с вызовами со стороны КНР.

    «Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой 21 века ЦРУ будет бороться методами века 20-го, а именно, достав из музейных запасников любимое – стратагемы времен Холодной войны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, Вашингтон не скрывает, что намерен для воплощения этой цели нарастить кадровый состав ЦРУ и усилить слежку за Китаем.

    «Про нас тоже, конечно, не забыли – в релизе отдельно прописано, что действия «агрессивной России» будут внимательно отслеживаться. Мы упомянуты вместе с терроризмом, КНДР и Ираном. Глубина црушного анализа не позволяет погрузиться в него с головой», – пояснила дипломат.

    Вместе с тем у США есть масса внутренних проблем – рост нелегальной миграции, трансграничной преступности, пандемия, и все это «представляет действительную структурную угрозу национальной безопасности миру, включая Америку».

    Однако эти проблемы почему-то не вызывает у ЦРУ желания активизировать усилия на этих направлениях.

    «Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах, когда кризис внутри страны превосходит все, что было в американской истории со времен Гражданской войны?», – заключила Захарова.

    Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны КНР, называться учреждение будет «Центром миссий, связанных с Китаем» (China Mission Center, CMC).

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    Стали известны темы переговоров представителей США и талибов

    9 октября 2021, 11:17

    Текст: Вера Басилая

    Основными темами переговоров на встрече представителей США и талибов* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) в Дохе станут возобновление работы посольства США, отмена санкций и формирование инклюзивного правительства.

    «Признание, возобновление работы посольства США, отмена санкций и формирование инклюзивного правительства составят основу повестки дня», – заявил РИА Новости источник в «Талибане*».

    Ранее сообщалось, что делегация США и представители талибов* в выходные встретятся в Дохе. На переговорах не будет специального представителя администрации США Залмая Халилзада. Подобная встреча станет первым контактом высокого уровня между США и талибами* после вы

    Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Президент США Джо Байден оправдал бегство американцев из Афганистана указанием на Россию.вода войск из Афганистана.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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