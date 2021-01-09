Врач назвал необычный способ укрепления иммунитета

Укрепить иммунитет и усилить защиту от вирусов и бактерий поможет закаливание горла, рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Медик пояснил, что инфекцию задерживает так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера, в которое входят небные миндалины, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет ткани в этом кольце хороший, то риск проникновения инфекции значительно ниже.

Зайцев рассказал «Радио Sputnik» о так называемой скандинавской методике закаливания горла.

«Мы берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», – отметил врач.

Отоларинголог предупредил, что в закаливании важно не переусердствовать, поскольку эффект достигается не большим количеством льда, а регулярным повторением.

«Ни в коем случае нельзя рассасывать большое количество льда. Льдинка должна быть не больше трех-пяти сантиметров в диаметре. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания. И так можно делать два раза в день. Этого более чем достаточно, если вы занимаетесь таким закаливанием ежедневно», – пояснил Зайцев.

Полезны для иммунитета также зимние прогулки, когда мы дышим холодным воздухом, дышать при этом необходимо и носом, и ртом.

Врач подчеркнул, что любые процедуры закаливания можно проводить только при отсутствии в дыхательных путях воспалений любой природы. Закаливание горла противопоказано при инфекционных заболеваниях и в ряде других случаев. В том числе эти приемы не подходят для беременных и для тех, кто страдает атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка сильно иссушена.

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