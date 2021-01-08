Участникам беспорядков в Вашингтоне предъявили первые обвинения

Американские власти предъявили обвинения 55 лицам в связи с произошедшими в среду в Вашингтоне беспорядками, сообщил исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.

По данным Bloomberg, в основном подозреваемых обвиняют в незаконном проникновении и нападении, однако в числе тех, кому предъявлены обвинения, также есть мужчина, задержанный днем ранее у Капитолия с полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова, передает ТАСС.

Шервин подчеркнул, что в будущем, как ожидается, будут выдвигаться и другие обвинения. «Это хорошее начало, но ни в коем случае не конец», – заявил и. о. прокурора.

В свою очередь Associated Press передает, что, по словам Шервина, власти пока только планируют возбудить 15 дел на федеральном уровне. Еще 40 дел уже возбуждены на местном уровне – в Вашингтоне. По словам Шервина, в вопросе предъявления обвинений участникам беспорядков «рассматриваются все варианты».

Кроме того, по сведениям Reuters, власти не исключают, что кому-то из подозреваемых будут предъявлены обвинения в сговоре и участии в мятеже и беспорядках.

Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.