Участникам беспорядков в Вашингтоне предъявили первые обвинения

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8 января, пятница  |  Последнее обновление — 01:33  |  vz.ru
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Почему гигантские долги делают США только богаче

Дешевые деньги стали одной из примет нашего времени ZEUS/Zuma/ТАСС
Пандемия коронавируса обернулась для всего мира экономическим парадоксом. Гигантские расходы, ставшие одной из главных примет в 2020 году для многих стран, угрожают им долговым кризисом и разорением. Однако самые богатые – например, США, Китай и Япония – даже при накоплении огромных долгов только выигрывают и становятся еще богаче. Как такое происходит? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

Вакцина «Спутник V» пугает прибалтийские власти даже своим названием Егор Алеев/ТАСС
Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем тысячи русских жителей этих стран обивают пороги посольств в поисках именно российской вакцины. Есть ли шансы на то, что она им в итоге достанется? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
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Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...
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Рождество – это поиск радости

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Участникам беспорядков в Вашингтоне предъявили первые обвинения

    8 января 2021, 01:33

    Текст: Антон Никитин

    Американские власти предъявили обвинения 55 лицам в связи с произошедшими в среду в Вашингтоне беспорядками, сообщил исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.

    По данным Bloomberg, в основном подозреваемых обвиняют в незаконном проникновении и нападении, однако в числе тех, кому предъявлены обвинения, также есть мужчина, задержанный днем ранее у Капитолия с полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова, передает ТАСС.

    Шервин подчеркнул, что в будущем, как ожидается, будут выдвигаться и другие обвинения. «Это хорошее начало, но ни в коем случае не конец», – заявил и. о. прокурора.

    В свою очередь Associated Press передает, что, по словам Шервина, власти пока только планируют возбудить 15 дел на федеральном уровне. Еще 40 дел уже возбуждены на местном уровне – в Вашингтоне. По словам Шервина, в вопросе предъявления обвинений участникам беспорядков «рассматриваются все варианты».

    Кроме того, по сведениям Reuters, власти не исключают, что кому-то из подозреваемых будут предъявлены обвинения в сговоре и участии в мятеже и беспорядках.

    Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне.

    Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

    В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.


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