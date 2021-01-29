Цены на нефть колеблются на рисках по спросу

Мировые цены на нефть в пятницу утром не показывают единой динамики, риски по спросу продолжают сдерживать котировки, при этом ожидания по исполнению сделки ОПЕК+ с февраля поддерживают вложения инвесторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% – до 55,16 доллара за баррель, мартовских – снижалась на 0,02%, до 55,52 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,27% – до 52,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На нефтяные цены в пятницу утром действуют разнонаправленные факторы. С одной стороны, среди инвесторов сохраняются опасения по поводу перспектив спроса из-за неопределенности вокруг пандемии коронавируса.

Страны все больше склонны к ужесточению ограничений из-за рисков нового всплеска заболеваемости, при этом трейдеры следят за ситуацией в Китае. Примерно через две недели в стране начинаются длинные каникулы из-за празднования Нового года по лунному календарю, жителей страны уже призвали воздержаться во время предстоящих каникул от ненужных поездок.

Вместе с этим рынки также следят за исполнением сделки ОПЕК+. Так, согласно январским договоренностям ОПЕК+, текущие условия соглашения о снижении добычи были продлены практически Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

«Стратегия добычи (нефти) ОПЕК+ все еще работает, и надежды на то, что вакцина J&J будет одобрена на следующей неделе – высоки», – цитирует Reuters аналитика OANDA Эдварда Мойи.

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