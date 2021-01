В Иране не исключили начало вакцинации со «Спутника V» США призвали Иран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке 28 января 2021, 01:56

Соединенные Штаты ждут от Ирана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Что касается Ирана, то президент [США Джо] Байден четко сказал, что если Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое», – приводит слова госсекретаря Соединенных Штатов ТАСС. Однако, по словам главы американской дипломатии, пока что «до этого еще далеко». «Иран не соблюдает соглашение по целому ряду направлений, и в случае, если он примет решение сделать это, вернуться к соблюдению соглашения, нам потребуется некоторое время, чтобы оценить, выполняет ли он свои обязательства», – заметил Блинкен. Накануне Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий. Во вторник министр иностранных дел Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии снятия всех американских санкций и прекращения вмешательства Вашингтона в экономическое сотрудничество республики с другими странами. В день инаугурации 46-го президента США Блинкен заявил, что Байден намерен добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана. Президент Ирана Хасан Роухани призвал новую администрацию США избавится от «всех черных пятен прежних четырех лет» и вернуться к выполнению ядерной сделки, пообещав, что Тегеран в ответ будет «действовать в соответствии со всеми своими обязательствами». Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Армения объявила о новых требованиях к российским телеканалам 27 января 2021, 14:41

У властей Армении появились рычаги воздействия на вещание российских телеканалов на территории республики, сообщил председатель Национальной комиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян. Он сообщил, что такие рычаги появились благодаря новому договору с российским правительством. По его словам, они будут применяться совместно с российскими коллегами, пишет news.am. Акопян пояснил, что сейчас к российским телеканалам предъявлены новые требования: проявлять уважение к памятным для Армении или армянского народа датам (например, в траурные дни не вещать развлекательные программы), не вмешиваться в избирательные процессы в Армении, уважать нормы чрезвычайного или военного положения, исключать вещание контента, унижающего национальное достоинство армян, и так далее. «Кроме того теперь Общественное телевидение Армении получило универсальную лицензию и может без дополнительных требований вещать в российской кабельной сети. То есть преимущества не односторонние, как это было раньше, а двусторонние», – добавил председатель комиссии. Иностранный вещатель, как пояснил Акопян, не может принимать участие в конкурсе на получение лицензии, но имеет возможность заключать межгосударственный договор о вещании, как это произошло в том числе с телеканалом «Мир». «Что касается [американской телекомпании] CNN, то это не государственный канал (в США таких вообще нет), поэтому с ним невозможно было заключать межгосударственный договор о вещании», – заключил Акопян. В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму 27 января 2021, 07:27

Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg. В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости». Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье. По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале. При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V». «Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты. Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир. Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным 27 января 2021, 04:55

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости». Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. ФСБ объяснила бесполетную зону под Геленджиком 27 января 2021, 10:15

Бесполетная зона около Геленджика была установлена летом 2020 года из-за «возросшей активности стран НАТО». В ФСБ заявляют, что других подведомственных ей объектов там нет, сообщили СМИ. Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ, сообщает РБК. По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО» относительно территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ. В ФСБ указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», – подчеркнули в ведомстве. В свою очередь в Федеральной службе охраны (ФСО) также подчеркнули, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие запреты и ограничения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обращения от журналистов о том, что над так называемым дворцом в Геленджике находится бесполетная зона, отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?» Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. (...) Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Эксперт назвал вероятный сценарий начала новой мировой войны 27 января 2021, 17:29

«Президент указывает, что угроза новой мировой войны по-прежнему актуальна», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он расценил давосскую речь Путина, сравнившего ситуацию в мире с обстановкой в Европе в канун Второй мировой войны. «Любые исторические параллели условны, но наш президент уже давно говорил о том, что при дальнейшем ухудшении международной ситуации возрастают риски крупного военного конфликта. К сожалению, никто не даст гарантий от сползания к такому конфликту уже в ближайшие годы», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт назвал давосскую речь серьезным предупреждением. «Этот призыв звучит в выступлениях Путина уже не первый раз. Год назад президент тоже предлагал хотя бы на время пандемии отказаться от любых мер по ограничению мировой торговли, от политики санкций. Россия поддерживала идею генсека ООН о коронавирусном перемирии», – уверен собеседник. Кортунов добавил, что третья мировая война может возникнуть скорее по сценарию Первой мировой, «когда вроде бы никто войны не хотел, когда руководство ведущих стран Европы не было готово к

Врач-иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие любители спорта перегружают свой организм, а это может привести к тяжелым постковидным состояниям и вызвать повторное заболевание. «Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», – пояснил Кукин в беседе с «Вечерней Москвой». Иммунолог уточнил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов. «В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», – отметил врач. Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно. Ранее доктор Комаровский назвал самые опасные последствия вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В Крыму прокомментировали призывы в американских СМИ о вакцинации Украины 27 января 2021, 12:32

«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg с жалобами на бедственное положение Украины, оставшейся без COVID-вакцины. «Украина сегодня вообще далека от вакцинации населения. Население для президента Владимира Зеленского – лишь просто публика. Поаплодировали – и давайте расходитесь, нечего тут смотреть, концерт окончен», – заметил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. В среду агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Сейчас вакцина стала оружием в конфликте России с Украиной». Украина – самая большая из тех немногих стран Европы, которая не начала вакцинацию от COVID-19, указывает агентство. В публикации Bloomberg проводится мысль – 42 млн человек оказались в столь тяжелой ситуации, поскольку Украине до сих пор не предоставили вакцину западного производства. Вместе с тем «президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, запустив поддержанную государством прививку вакциной «Спутник V» на Крымском полуострове», сетует Bloomberg, называющий Крым «аннексированным». В материале также подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся провозглашенные народные республики Донбасса. «Зеленский жаловался, что не получил помощи от западных стран», – говорится в сообщении. «Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев, вот и приходится отрабатывать надежду на дармовую вакцину», – заметил депутат Бальбек. Именно этим, по его мнению, и следует объяснять публикацию, появившуюся в Bloomberg. Напомним, 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир. По данным разработчика препарата «Спутник V» – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Прививки проводятся бесплатно и на добровольной основе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Польше заявили о «признаках шизофрении» в политике Байдена 27 января 2021, 12:55 Текст: Елизавета Булкина

Польша обеспокоена возвращением США к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладанием пропаганды и идеологии во внешней политике, в этом угадываются «проявления шизофрении», заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радио Radio Szczecin. Он добавил, что подобный курс может привести к завершению строительство «Северного потока – 2». «Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству», – передает слова эксперта РИА «Новости». Бурский отметил, что более крепкие отношения США и ФРГ приведут к улучшению отношений Москвы и Вашингтона. Между тем ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы». США США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. 24 января трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2». Подозреваемый в нападении на машину ФСБ блогер задержан в Москве 27 января 2021, 10:00

Московские правоохранители задержали видеоблогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января, сообщил источник в правоохранительных органах. «В Москве по подозрению в причастности к данному преступлению задержан блогер Константин Лакеев. В настоящее он доставлен в отдел полиции. Также там на допросе находятся еще около десяти блогеров, которые могли находиться вместе с ним на акции», – сказал источник ТАСС. Как сообщает «Интерфакс», Лакеева, у которого более 810 тыс. подписчиков в TikTok, задержали во вторник в так называемом тикток-хаусе в Новой Москве, где он проживал вместе с еще несколькими блогерами. Всех их подозревают в нападении на машину с мигалкой в минувшую субботу. Следствие в среду попросит Пресненский суд Москвы арестовать Лакеева по делу о нападении на служебный автомобиль ФСБ 23 января на Цветном бульваре. «Установлено, что Лакеев запрыгнул на капот, повредив его. Он допрошен в качестве подозреваемого в рамках дела о хулиганстве и повреждении имущества», – сказал источник. Вечером 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой участники несогласованной акции в Москве забрасывают снежками машину с мигалкой на Цветном бульваре. Также к автомобилю подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. После несогласованного митинга в столице возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Грузинский священник предложил «детям-паразитам» умирать маленькими 27 января 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Александров,

Вокруг грузинской церкви разгорается скандал из-за слов священника Тадеоза Саралидзе, который предложил «детям-паразитам» умирать маленькими, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Во время службы он, говоря о ситуации с коронавирусом, сказал, что детям нечего его бояться, а быть честными и мужественными приверженцами церкви. «Делайте такое, что полезно государству, а если нет, если вы будете паразитами сидеть с телефонами, будете непригодными в спорте или в церкви, не лучше ли умереть маленькими, чем вырасти в больших ослов», – сказал духовник. В ГПЦ эти изречения назвали недопустимыми. На священника будет возложена «ответственность», отметили в ГПЦ. В связи с этим в социальных сетях Грузии развернулись острые дискуссии. Патриархия считается самым авторитетным институтов в стране. Путин призвал Европу к взаимной любви 27 января 2021, 15:11

Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. Россия, заявил глава государства, «хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной». «Вы знаете, у нас (у России и Европы – прим. ВЗГЛЯД) есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы – и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация», – заявил Путин, говоря о том, каким он видит будущее отношений между Россией и Европой, передает РИА «Новости». По его словам, Россия и Европа являются «абсолютно естественными партнерами в экономике и науке». При этом, подчеркнул президент, диалог должен быть честным. Путин отметил, что если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. Также, выступая в Давосе, Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Кроме того, российский лидер указал, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Помимо этого, Путин назвал четыре основных приоритета для благополучия человека. У депутата Госдумы конфисковали активы на 38 млрд рублей 27 января 2021, 10:25 Текст: Ольга Никитина

Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования Генпрокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука доли в ООО «Терней Золото», которая могла принести доход более 38 млрд рублей, пишут СМИ со ссылкой на материалы дела. С иском в Замоскворецкий райсуд Москвы в отношении Сопчука – депутата, а затем председателем законодательного собрания и первого вице-губернатора Приморского края, а с 2016 года – члена комитета по транспорту и строительству Госдумы, – обратилась Генеральная прокуратура. Надзорное ведомство установило, что Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью, пишет «Коммерсант». Установлено, что Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия (с ними заключались договора займа), с 2011 по 2020 год вложил в ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 руб. Еще 138,4 млн рублей вложил Василий Усольцев – ближайший партнер Сопчука и соответчик по прокурорскому иску, экс-депутат Госдумы, помощник и первый вице-губернатор Приморья, который также не имел оснований заниматься законным предпринимательством. Став основным владельцем ООО (99,73%), Сопчук передал акции своей сестре Людмиле Стуковой. По данным прокуратуры, передача носила фиктивный характер, так как даже избравшись в Госдуму, Сопчук продолжил определять судьбу этого общества, участвовать в его хозяйственно-финансовой деятельности, принимать руководящие решения, «нелегально снабжать его денежными средствами», извлекать доход и «обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом». При этом сообщается, что Стукова делами общества заниматься не могла, так как с 1994 по декабрь 2019 года работала в Уссурийске в филиале территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края. На вложенные депутатом Сопчуком и его партнером Усольцевым средства ООО получило не только золотоносные участки в Тернейском районе Приморского края, приобрело спецтехнику, но и провело геологоразведочные работы, благодаря которым были установлены запасы золота в 7 тонн 828 кг и 773 кг серебра общей стоимостью 38 млрд 539 млн рублей, которые оно вправе добыть и реализовать, а полученный доход – обратить в свою пользу. При этом в 2012-2014 годах «Терней Золото» уже извлекло из недр и реализовало 157 кг золота и 2,1 тонны серебра. Целью противоправного поведения господ Сопчука и Усольцева Генпрокуратура назвала «сокрытие принадлежащих им активов от контроля», «тайное управление» ими, а также «обогащение себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти». Сам Сопчук в разбирательстве не участвовал, а его адвокаты утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале «Терней Золото». В свою очередь московский суд, исследовав доказательства, представленные Генпрокуратурой, в том числе материалы оперативно-разыскной деятельности, поступившие из ФСБ, и показания, пришел к выводу, что Сопчук и Усольцев «нарушали запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции», а «декларируемые ими сведения не содержали полной и достоверной информации об их имущественном положении». Суд счел требования Генпрокуратуры о взыскании долей ООО «Терней Золото» с ответчиков в пользу государства законными и обоснованными. Мотивированное решение Замоскворецкого райсуда сторонам поступило на днях, часть ответчиков его обжаловала. Рассмотрение жалоб по существу в апелляционной инстанции Мосгорсуда еще не назначено. Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным 27 января 2021, 13:51

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным. В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости». На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения». Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Напавший на машину ФСБ тиктокер извинился 27 января 2021, 15:51

Видеоблогер Константин Лакеев извинился перед госслужащими и полицейскими за то, что напал на автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января. «Прошу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100% не повторится», – сказал Лакеев (второй) на видео, опубликованном на YouTube-канале СКР. Блогер признался, что закидывал автомобиль спецслужб снегом. Он заявил, что раскаивается и сожалеет о своем поступке. В СК добавили, что расследование возбужденных после незаконной акции дел о применении насилия в отношении представителя власти, умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве продолжается. Вскоре будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, подбегавшие люди ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Роскомнадзор оштрафовал соцсети за призывы к детям участвовать в незаконных митингах 27 января 2021, 17:20

Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В Роскомнадзоре напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в Сети влечет штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. «Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях», – подчеркнули в ведомстве. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.