Компания DHL заблокировала поставки саженцев из Италии в Россию

Из-за отказов зарубежных офисов международной компании экспресс-доставки грузов DHL российские компании не могут получить саженцы итальянских плодовых деревьев и винограда, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Участники внешнеэкономической деятельности направляют обращения в Россельхознадзор и российский офис организации с просьбой выяснить, почему зарубежные офисы DHL в ряде стран отказываются направлять саженцы в Россию. В частности, трудность возникла при попытке отправить такие подкарантинные товары из Итальянской Республики на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре рассказали, что обсуждали с представителями DHL ситуацию с доставкой посадочного материала в Россию в пятницу. «Представители DHL в России попросили российское ведомство прислать список стран, из которых планируется поставлять посадочный материал, и информацию о том, саженцы каких растений участники ВЭД намерены завозить из них», – сообщается в пресс-релизе.

В DHL пообещали изучить эти сведения и проанализировать, имеются ли в обозначенных в перечне государствах какие-либо ограничения на вывоз в отношении этих товаров, а результаты расследования направит в Россельхознадзор. Проблем с перевозкой импортных саженцев на территории России возникать не должно, добавили также в российском офисе компании.

В свою очередь в Россельхознадзоре напомнили, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки в мире ведомство проводит предотгрузочный мониторинг иностранного посадочного материала в формате видеоинспекций, контролируя отбор образцов саженцев специалистами Национальных организаций по карантину и защите растений (НОКЗР) других государств в онлайн-режиме.

Далее саженцы помещаются в защищенную от вскрытия упаковку и помечаются пломбой с индивидуальным номером и отправляются в Россию. «В декабре 2020 года была организована онлайн-инспекция семи сербских питомников-производителей саженцев плодовых деревьев и винограда. Подкарантинная продукция успешно поступила в Российскую Федерацию», – сообщает ведомство.