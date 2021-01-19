Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России Трамп и Байден поспорили об отмене ограничений на въезд в США 19 января 2021, 04:26

Фото: Niyi Fote/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Действующий глава американского государства Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в США для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В команде избранного президента США Джо Байдена уже заявили, что не позволят снять ограничения. Ограничения касались не граждан этих стран, а всех, кто побывал там в последние две недели. В прокламации Трампа сказано, что решение об отмене ограничений согласовано с минздравом – 12 января принято распоряжение, которое требует от въезжающих в США отрицательного теста на коронавирус. Трамп также подчеркнул, что страны Шенгена, Великобритания, Ирландия и Бразилия сотрудничали с США в реализации мер контроля по коронавирусу. По словам Трампа, их поведение «сильно контрастирует с поведением властей и государственных компаний» Китая и Ирана, которые отказываются сотрудничать с Вашингтоном и «делиться своевременной, точной информацией о распространении вируса», передает РИА «Новости». Решение Трампа должно вступить в силу 26 января. Однако представитель Байдена Джен Псаки уже заявила, что его администрация, руководствуясь «советом своей команды по здравоохранению», не собирается «снимать эти ограничения». Более того, планируется «ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19». Псаки подчеркнула, что ситуация с коронавирусом «ухудшается, а более заразные варианты (вируса) появляются по всему миру», поэтому сейчас «не время снимать ограничения на международные поездки». В декабре Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса по примеру Великобритании. Трамп заявлял, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с коронавирусом в США, но при этом вновь возложил вину за начало пандемии на Китай.

ВОЗ заявила о мире на грани «морального провала» из-за вакцин 18 января 2021, 15:02 Текст: Ксения Панькова

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа. «Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 млн доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а просто 25», – цитирует РИА «Новости» главу ВОЗ. По его словам, «мир находится на краю катастрофического морального провала». «И ценой этого провала станут жизни и средства к существованию в самых бедных странах мира», – цитирует «Интерфакс» Гебрейесуса. Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех. Тем не менее, в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать «как большая семья» и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания. Ранее ВОЗ Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса. Напомним, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что рассмотрение заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находится в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)на стадии рассмотрения. Соединенным Штатам предсказали 500 тыс. жертв COVID-19 через месяц 18 января 2021, 07:31

Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек, заявила инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. «(Сейчас – прим.ВЗГЛЯД) почти 4 тыс. смертей в день, всего около 400 тыс. погибших. Мы полагаем, что к середине февраля в стране будет полмиллиона смертей (от коронавируса – прим.ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS слова Валенски. Она указала, что пока в США не видели, как «поездки на праздники» сказались на ситуации с госпитализациями и смертностью. «Думаю, у нас еще несколько мрачных недель впереди», – отметила специалист. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено почти 24 млн заражений коронавирусом, скончались около 397,5 тыс. человек. Напомним, в пятницу число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек. Почти 600 человек получили осложнения после вакцинации от коронавируса в Индии 18 января 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

В Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. Минздрав Индии сообщает о 580 случаях неблагополучных последствий после вакцинации, сообщает РИА «Новости». При этом отмечается, что семерым обратившимся понадобилась госпитализация. «Из трех случаев, сообщенных в Дели, двое выписаны, один с сообщением об обмороке находится под наблюдением в больнице Макс Хоспитал. Один человек в Уттаракханде стабилен и находится под наблюдением во Всеиндийском институте медицинских наук. В Чхаттисгархе один человек находится под наблюдением правительства в медицинском колледже. Из двух случаев в Карнатаке один находится под наблюдением в районной больнице Читрадурги, а второй - в больнице общего профиля в Чаллакере», – уточняется в сообщении. Также в минздраве отметили, что после вакцинации в Индии скончались два человека, однако, их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса будут использоваться два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Оба препарата выпускаются на территории страны. Напомним, с началом года медики фиксируют заметный рост смертности от последствий коронавируса. При этом в Индии, которая входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от COVID. В ВОЗ уточнили, сколько дней больные коронавирусом остаются заразными 18 января 2021, 08:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными. Специалист пояснила, что речь идет о тех, кто распространяет живой вирус. «Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов», – сказала Вуйнович в беседе с «Российской газетой». При этом представитель ВОЗ отметила, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов. Ранее директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге заявил, что новый, британский штамм COVID-19 выявлен в 25 странах европейского региона ВОЗ, в том числе в России. Политолог: Twitter должен заблокировать аккаунты Навального и его сторонников 18 января 2021, 20:20 Текст: Андрей Самохин

«Хотелось бы увидеть, как Twitter блокирует призывы Навального, услышать от из уст администрации этой соцсети, как она возмущена. Ведь нельзя же призывать к массовым беспорядкам. Но, конечно, Twitter так не поступит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя призывы блогера Алексея Навального к кампании уличных протестов. «Как ранее объяснил экс-президент США Джордж Буш-младший, в Америке нельзя устраивать массовые беспорядки, зато так можно себя вести в «банановых» государствах. Таковыми американцы, видимо, нас, россиян, и считают. И Навальный считает Россию «банановой республикой», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Конечно, дико, когда над действующим президентом США и над конституцией американской, которая гарантирует свободу слова, вдруг воцаряются национальные корпорации, интернет-гиганты. Законы страны пишутся абсолютно для всех, и когда говорится о свободе слова, то это относится в том числе, и к частным корпорациям, и к социальным сетям, а не только к прессе. В принципе, злонамеренные субъекты в социальных сетях действительно должны блокироваться, – те, кто призывает к волнениям, к мятежу. Но Трамп, например, ни к беспорядкам, ни к мятежу не призывал. А вот Навальный призывает к выходу своих сторонников на улицы, к незаконным митингам, по сути – к массовым беспорядкам. Здесь нарушение закона, и такое нужно блокировать, как, кстати, и аккаунты всех его сторонников», – считает Матвейчев. «Обратите внимание – Навальный находится, так сказать, «в застенках, в страшных пыточных камерах», но при этом спокойно пользуется социальными сетями. Да еще и пользуется ими для того, чтобы призывать к кампании массового неповиновения. По сути он переступает и через Конституцию, через Уголовный кодекс. Срок, что ли, побольше хочет получить?», – недоумевает Матвейчев. Ранее в понедельник блогер Алексей Навальный, находясь в здании отделения полиции в Химках, обнародовал обращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу и «сопротивляться». Напомним, в понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд отправил Навального под арест на месяц. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях условий испытательного срока, допущенных Навальным, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату. Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в УФСИН дважды в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут замене условного срока на реальный. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа. В администрации сообщили, что действие учетной записи Трампа «приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию». В ответ Трамп обвинил Twitter в ограничении свободы слова. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. В Европе начали переходить на обязательное ношение респираторов FFP2 19 января 2021, 01:30 Текст: Антон Антонов

В связи с ситуацией с коронавирусом жителей Германии могут обязать носить не просто защитные маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, требование уже вступило в силу в Баварии. С 25 января ношение респираторов, а не масок также станет обязательным в Австрии. В Австрии о такой мере объявил в выходные канцлер Себастьян Курц. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля, передает «Интерфакс». В Баварии – крупнейшей федеральной земле Германии – ношение респираторов обязательно в общественном транспорте и при посещении магазинов. До 24 января за соблюдением нового требования следить не станут. Оно также не распространяется на детей младше 15 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Guardian и Local. 19 января канцлер Германии Ангела Меркель встретится с руководителями 16 федеральных земель. Планируется обсудить возможность обязательного перехода с масок на респираторы по всей стране. Подобные респираторы стоят дороже обычных масок и цена за штуку доходит до пяти евро. Напомним, Австрия решила продлить жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР. Как поясняли в МЧС России, одноразовые медицинские маски «не имеют специального фильтра, неплотно прилегают к лицу», ее следует носить не больше трех часов. Респиратор можно носить до шести часов, он «более плотно прилегает к лицу», «зачастую имеется клапан выдоха», он «наиболее эффективен против вирусов». Существуют респираторы трех основных классов FFP1, FFP2 и FFP3. Они соответственно обеспечивают фильтрацию твердых и жидких частиц в 80% (при максимальной концентрации загрязняющего вещества равным 4 ПДК – предельно допустимые концентрации), 94% (при 12-и ПДК) и 99% (при 50-и ПДК). После вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека 18 января 2021, 21:46 Текст: Елена Мирошниченко

В Эстонии после вакцинации от коронавируса скончались два пожилых человека, в пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло. Также после проведения вакцинации было зафиксировано 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech, рассказали в пресс-службе лекарственного департамента республики, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в период с 27 декабря по 17 января вакцинацию от коронавируса прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины. За это время о побочных эффектах сообщили 87 человек. «Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10–40 минут после вакцинации. В качестве симптомов называли чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Несмотря на то, что в одном случае человеку потребовалось лечение, все симптомы потом прошли. Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) были названы в шести сообщениях. Все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней», – перечислили симптомы в департаменте. Напомним, в декабре сообщалось о том, что эстонское предприятие Icosagen не может закончить клинические испытания лекарства от коронавируса из-за нехватки денег. Посол Италии привился «Спутником V» 19 января 2021, 00:26

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано сообщил, что после прививки вакциной от коронавируса «Спутник V» у него не было побочных эффектов. Он выступил в онлайн-формате на конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари». Терраччано рассказал, что «сделал укол российской вакциной» и «не испытал никаких особых побочных эффектов». Он собирается «сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме», передает ТАСС. Терраччано отметил, что «это наводит на несколько горькие мысли» – даже в «тяжелое драматичное время», в ситуации с распространением коронавируса, «наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи». Он сказал, что не будет сравнивать разные вакцины и определять лучшую. Как заявил посол, правительство Италии «считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области». Напомним, посол США в Москве Джон Салливан отказался от предложения МИД России привиться российской вакциной. Он поблагодарил российское внешнеполитическое ведомство за предложение вакцины, но заявил, что «не хотел бы забирать дозу «Спутник V», предназначенную для гражданина России». Онищенко дал советы желающим окунуться в прорубь на Крещение 18 января 2021, 13:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. 19 января православные верующие отметят Крещение Господне, по традиции все желающие смогут показать силу духа, искупавшись в проруби. Согласно верованиям, такой обряд очищает душу и приближает человека к Богу. Тем не менее в столице в этом году в ночь на Крещение синоптики обещают минус 21-23 градуса. «Холод купаниям не помеха, не минус 50 же. В минус 20 вполне можно купаться, но все зависит от состояния здоровья людей. Если они этим занимаются регулярно, то это в удовольствие, а просто через силу не стоит. Вода-то все равно будет одной температуры, примерно два-три градуса. Поэтому все будет зависеть от условий, при которых человек будет готовиться к этому», – говорит Онищенко. Врач отмечает, что окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных местах, где есть возможность переодеться после купаний в чистую сухую одежду. Также он рекомендует не раздеваться до плавок на морозе «за километр до проруби», поскольку можно простудиться. После завершения обряда следует укутаться и выпить теплое питье, желательно настой трав. «Ну и, конечно, важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание. Поэтому окунаться на Крещение можно и нужно, но только при наличии созданных и специально согласованных условий и состояния здоровья», – рекомендует депутат. Помимо прочего врач-эпидемиолог напоминает, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга и носить маски. Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал в нынешней эпидемиологической ситуации, когда «свирепствует вирус» и «у многих организм ослаблен после перенесенной болезни», не погружаться в прорубь в этом году. Малышева обратилась к россиянам после смерти Грачевского 18 января 2021, 08:59 Текст: Евгения Шестак

Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала смерть художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, скончавшегося от коронавируса, и призвала россиян подумать о будущем пожилых родителей. Малышева отметила в Instagram, что 71-летний Грачевский в последние годы боролся с несколькими тяжелыми заболеваниями, самым серьезным из которых был злокачественный рак – меланома. «Но он (Грачевский) всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить... Но это еще и повод для нас подумать о своем будущем», – отметила Малышева. Медик призвала людей из высокой группы риска пройти вакцинацию от коронавируса. Она напомнила, что это касается в первую очередь людей 65+, страдающих сахарным диабетом, хроническими болезнями почек, легких, сердца. «Прививка – это ваш выбор. Сделайте правильный выбор», – призвала Малышева. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) Борис Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни. Он боролся с коронавирусом. Церемония прощания с Борисом Грачевским прошла в Доме кино в Москве. Попрощаться с создателем «Ералаша» пришли коллеги и члены семьи. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Еврокомиссар выразил тревогу по поводу растущего неравенства внутри ЕС 18 января 2021, 22:10 Текст: Елена Мирошниченко

Странам еврозоны надо бороться с нарастающим материальным неравенством своих граждан из-за кризиса, вызванного коронавирусом, считают в Совете министров финансов стран еврозоны. Как заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, еврозоне необходимо избежать дальнейшего роста, вызывающего беспокойство неравенства в обществе, передает РИА «Новости». Он также добавил, что на уровне всей еврозоны необходимо избежать неравномерности восстановления экономик стран-членов валютного блока, внутри каждой страны также важно сглаживать неравенство, вызванное кризисом. Еврокомиссар считает, что на данном этапе оценить последствия сложившейся ситуации сложно. Напомним, судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением. В Германии власти начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Лавров оценил блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях 18 января 2021, 11:50 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию страны. «Последние события, в том числе в Соединенных Штатах, и в принципе в ситуации, когда полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Британия установила антирекорд по числу смертей от COVID на душу населения 18 января 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

На прошлой неделе Великобритания установила мировой антирекорд по суточному числу смертей от коронавируса на душу населения, сообщают СМИ. Для страны этот показатель в среднем за неделю составил 16,5 смертей на 1 млн человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News. Минздрав Великобритании сообщил, что всего коронавирус в стране подтвердился у более чем 3,4 млн человек (за сутки их число выросло на 37535 человек), скончались 89860 человек (плюс 599 человек за сутки), передает РИА «Новости». В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Эксперты опровергли влияние 5G на распространение COVID-19 18 января 2021, 08:50 Текст: Алина Назарова

Между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом нет связи, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte. «Одним из мифов о влиянии 5G на здоровье, который был широко распространен в 2020 году, является надуманная связь между развертыванием сетей 5G и ростом числа заражений COVID-19. Теория о том, что «технология 5G передает COVID-19», является, попросту говоря, нелепой, так как это невозможно. COVID-19 – это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости». Аналитики отмечают, что одной из форм дезинформации относительно причастности 5G к росту числа заражений COVID-19 является предположение, что 5G является источником излучения, которое ослабляет иммунную систему людей, делая их более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям. По мнению аналитиков, оно также является ошибочным. В прошлом году в Минкомсвязи также заявляли, что коронавирус не является порождением сетей связи пятого поколения, в том числе и в России, где 5G в настоящее время развивается локально. На фоне распространения информации о том, что 5G якобы являются причиной коронавируса, газета ВЗГЛЯД объясняла, как распознать фейковую новость. Минпромторг анонсировал производство 33 млн доз вакцины «Спутник V» в январе – марте 18 января 2021, 18:29 Текст: Елизавета Булкина

Россия в январе-марте выпустит еще около 33 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», к настоящему моменту произведено уже 6,5 млн доз препарата, заявил на брифинге глава Минпромторга Денис Мантуров. «Промышленность в целом вышла на темп производства выше ранее заявленных объемов. На сегодняшний день произведено уже почти 6,5 млн доз двух компонентов «Спутник V». У нас в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале – 11 млн, на март запланировано 15 млн доз», – передает его слова ТАСС. За первые три месяца 2021 года в регионы будет направлено около 16,8 млн доз вакцины «Спутник V». «Что касается доступности для поставки в регионы: до конца января будет направлено в регионы 2,1 млн доз, на февраль мы рассчитываем 5,7 млн доз отправить и почти 9 млн доз на март месяц», – добавил Мантуров. Темпы и готовность производств позволят наращивать объемы выпуска вакцины. Также в феврале начнется выпуск вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» предприятия «Вектор». «Мы подключили к этой работе нашу фармацевтическую компанию «Герофарм», которая сегодня нарабатывает уже объемы белка для потребности непосредственно «Вектора», – рассказал министр. Производство вакцины на седьмой площадке – компании «Р-Фарм», должно быть запущено до конца января. Изначально для выпуска этого препарата было отобрано семь площадок, из которых производство на шести уже ведется. Это площадка самого института Гамалеи, три производственные площадки компании «Генериум», компаний «Биокад» и «Бинофарм». Мантуров отметил, что все необходимое оборудование для производства вакцин закуплено и готово к работе. В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться.