В России за сутки зарегистрировали 22,9 тыс. случаев коронавируса Новую мутацию коронавируса обнаружили на юге Германии 18 января 2021, 11:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Новая вариация коронавируса выявлена на юге Германии во время вспышки в клинике города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). Как сообщила в понедельник газета Munchner Merkur, в больнице заразились 73 человека – как сотрудники, так и пациенты. У троих из них был выявлен неизвестный до сих пор штамм коронавируса, передает ТАСС. Анализы были направлены для дальнейшего исследования в берлинскую клинику «Шарите». Специалисты выяснили, что речь действительно идет о совершенно новой вариации, но пока не знают, каковы ее особенности. Ранее в России перешли к завершающему этапу испытаний тест-системы для выявления «британского» COVID.

Вакцину Pfizer от COVID-19 одобрили в Европе под давлением 17 января 2021, 22:30

Фото: Frankhoemann/Sven Simon/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением. О кибератаке на EMA, которое выдает рекомендации для использования вакцин от коронавируса, стало известно в декабре. 15 января EMA сообщило, что опубликованные в Сети документы о процессах оценки вакцин в ЕС были злонамеренно изменены, чтобы подорвать доверие к вакцинам. Однако в беседе с французской газетой Monde ЕMA признало, что «обнародованные электронные письма отражают возникшие проблемы и дискуссии». Как пишет Monde, были опубликованы и электронные письма, которые «выглядят должным образом датированными и имеют различных адресатов», поэтому менее вероятно, что они стали объектом манипуляций. Пять из них указывают на «давление, с которым столкнулось агентство для ускорения процесса одобрения первой вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости». Так, один из сотрудников ЕMA рассказал в переписке от 12 ноября о разговоре с комиссаром ЕС по здравоохранению Стеллой Кириакидес, которая требовала, чтобы все страны Европы «получили вакцину одновременно» и призывала не «форсировать» использование национальных процедур, поскольку они грозят задержками в процессе официального утверждения препарата. Договоренности ЕС позволяют странам применять при эпидемиях лекарства, не получившие одобрения ЕMA. Кроме того, 19 ноября «высокопоставленный сотрудник EMA» рассказал о телефонной конференции с Еврокомиссией. Переговоры прошли в «довольно напряженной атмосфере, иногда даже немного неприятной, которая дает представление о том, что может ожидать EMA, если ожидания не оправдаются, будут ли они реалистичными или нет». На следующий день в беседе с Датским агентством по лекарственным средствам тот же чиновник выразил удивление в связи с тем, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «четко определила две вакцины, которые могут быть одобрены до конца год»: Pfizer/BioNTech и Moderna. Чиновник отметил, что и с вакциной Pfizer, и с вакциной Moderna есть «проблемы». Monde пишет, что в ноябре агентство сформулировало три «основных возражения» против препарата Pfizer. Во-первых, ряд производственных площадок не успели проверить. Во-вторых, наблюдалась «нехватка данных о коммерческих партиях вакцин». В-третьих, были зафиксированы «качественные различия между коммерческими партиями и партиями, которые применялись в клинических испытаниях». Третий пункт вызывал наибольшую озабоченность у агентства. Напомним, в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии, США, Португалии. В Сербии указали на попытку Запада очернить российское достижение 17 января 2021, 19:48 Текст: Ксения Панькова

На Западе попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате «Спутник V» из-за конкурентной борьбы за вакцину, пишет сербское издание «Печат». По словам автора статьи, многим странам было выгодно критиковать российскую вакцину, чтобы их собственные производители получили «фору» в несколько месяцев, передает РИА «Новости». «Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, эффект был бы больше и быстрее, и мир скорее освободился бы от пандемии. Но этого не произошло, и, более того, основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о «Спутнике V», – отметил автор. В материале подчеркивается, что негативные комментарии в адрес препарата появлялись в прессе преимущественно в то время, пока «Спутник V» был единственным в мире, и СМИ смогли беспристрастно говорить о разработке только после появления на рынке других вакцин. По мнению автора, это связано с тем, что российский препарат представлял серьезную угрозу для западных конкурентов. «Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о «Спутнике V» чистую правду. <…> А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием», — говорится в публикации. Напомним, первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии во вторник, 5 января. Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались российским препаратом «Спутник V» в Институте вирусологии «Торлак» в Белграде. Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России 18 января 2021, 00:24

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В понедельник в России стартует массовая вакцинация населения от коронавируса, сообщают информационные агентства. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе, передает РИА «Новости». Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В среду глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. Соединенным Штатам предсказали 500 тыс. жертв COVID-19 через месяц 18 января 2021, 07:31

Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек, заявила инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. «(Сейчас – прим.ВЗГЛЯД) почти 4 тыс. смертей в день, всего около 400 тыс. погибших. Мы полагаем, что к середине февраля в стране будет полмиллиона смертей (от коронавируса – прим.ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS слова Валенски. Она указала, что пока в США не видели, как «поездки на праздники» сказались на ситуации с госпитализациями и смертностью. «Думаю, у нас еще несколько мрачных недель впереди», – отметила специалист. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено почти 24 млн заражений коронавирусом, скончались около 397,5 тыс. человек. Напомним, в пятницу число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек. После вакцины Pfizer нескольким израильтянам парализовало лицевой нерв 17 января 2021, 13:15 Текст: Алексей Дегтярев

У нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв, сообщают СМИ. «Согласно данным министерства, у не менее 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше», – цитирует РИА «Новости» издание «Едиот Ахронот». Один из привитых пояснил, что через несколько минут после инъекции он начал чувствовать странные ощущения на подбородке и во рту. «По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но кроме этого у меня нет другой боли», – рассказал пациент. В израильском минздраве добавили, что «человек, у которого после введения первой дозы, появились симптомы пареза, может получить вторую дозу, заболевшему стоит отсрочить введение второй дозы до выздоровления, подразумевается, что в соответствии с этим правилом вторая доза должна быть отложена до тех пор, пока парез не пройдет». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Россиянин создал определяющий COVID браслет 17 января 2021, 13:37 Текст: Абдулла Шакиров

Челябинский ученый создал браслет, способный с помощью набора медицинских датчиков в онлайн-формате определять основные симптомы коронавирусной инфекции, рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова. «Пандемия коронавируса ускорила внедрение цифровых технологий и сервисов в жизнь людей. В Челябинской области одним из интересных решений стало создание командой «Нейротехнолоджи» электронного браслета, который умеет отслеживать первые выраженные признаки коронавируса. Прибор с помощью набора датчиков снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, следит за уровнем кислорода в крови и на основании этих данных определяет, как протекает заболевание, при этом данные можно самостоятельно и дистанционно передать медикам», – переедет сообщение чиновника ТАСС. Как считает Давыдова, если разработчик сможет оперативно наладить массовое производство и внедрение аппарата, то это позволит увеличить долю выявленных случаев коронавируса и обеспечить более качественный мониторинг амбулаторных пациентов. Сам разработчик, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал, что прибор универсален и может оценивать психофизическое состояние своего пользователя в целом, посылая ему сигналы на смартфон. «Подобных по широкому медицинскому функционалу браслетов в России нет. Заграничные умные часы, регистрирующие электрокардиограмму и электрическую активность кожи, медицинские браслеты ограничены в своем функционале, по набору и качеству передаваемых данных уступают нашему нейротрекеру. Искусственный интеллект, которым в ближайшие шесть месяцев будет наделен браслет, способен прогнозировать критические скачки функционального напряжения нервной системы, давления, будущие нарушения сердечного ритма», – сказал ученый. За последние сутки в России зафиксировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции. В ВОЗ уточнили, сколько дней больные коронавирусом остаются заразными 18 января 2021, 08:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными. Специалист пояснила, что речь идет о тех, кто распространяет живой вирус. «Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов», – сказала Вуйнович в беседе с «Российской газетой». При этом представитель ВОЗ отметила, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов. Ранее директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге заявил, что новый, британский штамм COVID-19 выявлен в 25 странах европейского региона ВОЗ, в том числе в России. Регулятор Бразилии одобрил использование вакцин AstraZeneca и Sinovac 17 января 2021, 23:59 Текст: Антон Антонов

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что одобрило использование вакцин англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac против коронавируса. Бразильский регулятор отметил безопасность и эффективность этих вакцин. От компаний потребовали и далее предоставлять данные регулятору. Министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу сообщил, что власти Бразилии начнут распределять вакцины по всем штатам страны утром в понедельник, в среду должна начаться вакцинация. Глава минздрава назвал вакцинирование в Сан-Паулу, где 54-летняя медсестра получила вакцину CoronaVac, ситуацией «юридического свойства», разрешить связанный с этим вопрос «должен судья», передает РИА «Новости» со ссылкой на G1. Напомним, запрос на экстренное использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» был отклонен в Бразилии. В РФПИ пояснили, что регулятор запросил у российской стороны дополнительную информацию по вакцине. Названы сроки ввода в оборот третьей российской вакцины от COVID-19 17 января 2021, 14:23 Текст: Елена Мирошниченко

Разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте. О сроках ввода вакцины в гражданский оборот в эфире программы «Вести недели» заявил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов, сообщает ТАСС. «Нашу [вакцину от COVID-19] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», – сказал Чернов. Он выразил надежду, что вакцина окажет комплексную защиту от коронавируса. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. Малышева обратилась к россиянам после смерти Грачевского 18 января 2021, 08:59 Текст: Евгения Шестак

Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала смерть художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, скончавшегося от коронавируса, и призвала россиян подумать о будущем пожилых родителей. Малышева отметила в Instagram, что 71-летний Грачевский в последние годы боролся с несколькими тяжелыми заболеваниями, самым серьезным из которых был злокачественный рак – меланома. «Но он (Грачевский) всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить... Но это еще и повод для нас подумать о своем будущем», – отметила Малышева. Медик призвала людей из высокой группы риска пройти вакцинацию от коронавируса. Она напомнила, что это касается в первую очередь людей 65+, страдающих сахарным диабетом, хроническими болезнями почек, легких, сердца. «Прививка – это ваш выбор. Сделайте правильный выбор», – призвала Малышева. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) Борис Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни. Он боролся с коронавирусом. Церемония прощания с Борисом Грачевским прошла в Доме кино в Москве. Попрощаться с создателем «Ералаша» пришли коллеги и члены семьи. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Австрия продлила локдаун на три недели из-за мутаций коронавируса 17 января 2021, 14:24 Текст: Абдулла Шакиров

Австрия продлевает жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР, сообщил канцлер республики Себастьян Курц. «Мы вместе с экспертами и главами регионов решили, что в связи с высокой угрозой заражения новыми мутациями из Великобритании и ЮАР мы должны ввести ужесточения. Мы должны вас проинформировать, что необходимо продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу, – передает слова канцлера ТАСС. Как отметил Курц, решение о продлении локдауна не популярно, но необходимо из-за высокого риска заражения C OVID-19. Начать поэтапный выход из карантина планируется с 8 февраля с открытия торговых центров, сферы услуг, школ, музеев, рассказал канцлер. Он посоветовал жителям Австрии вместо обычных медицинских масок носить в общественных местах профессиональные респираторные маски класса FFP2 и объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до двух метров, а также призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим. При этом он сообщил, что предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрытыми до конца февраля. Ранее Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID-19. Названо число свободных коек для больных COVID в Петербурге 17 января 2021, 19:08 Текст: Ксения Панькова

Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге на сегодняшний день составляет 25,9% (3 тыс. 233), говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. В стационарах Петербурга свободны 3 тыс. 233 койки – 25,9% от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развернуто 12 тыс. 488 коек для лечения коронавируса и пневмонии, приводит РИА «Новости» данные из материалов. По сравнению с 10 января в Петербурге отмечается увеличение количества выздоровевших и значительное снижение количества обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным диагнозом. Отмечается также умеренный рост госпитализированных по сравнению с прошлым воскресеньем. При этом сообщается, что доля тяжелых больных в стационарах – 23%. «На ИВЛ находятся 372 пациента. Всего в стационарах, перепрофилированных под COVID-19, в наличии 2 157 аппаратов ИВЛ», – говорится в материалах. По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3072 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 297 477 случаев заражения COVID-19. Скончались 8847 человек. Выздоровели 187 135 человек. Накануне сообщалось, что с начала вакцинации в Санкт-Петербурге от коронавируса были привиты 21 872 человека, из которых 7042 – жители старше 60 лет. За последние сутки в России зафиксировали 23 тыс. 586 случаев коронавирусной инфекции. Врач заявил о росте риска заражения вирусами при недосыпе на 250% 18 января 2021, 04:26 Текст: Антон Антонов

Недостаток сна на 250% увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, сообщил глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. Он заявил, что «сон и иммунитет – это практически синонимы», сон «обеспечивает наш иммунитет». Из-за «сокращении сна иммунитет резко падает». Если спать меньше пяти часов, то «вероятность подхватить любую вирусную инфекцию составляет более чем 250%», по сравнению с теми, «кто спит более семи часов». Калинкин рекомендовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время, отказаться от будильника, использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов. По его словам, «норма сна» для большинства людей составляет семь-девять часов, передает РИА «Новости». Напомним, врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы. Полиция применила водометы против участников акции протеста в Амстердаме 18 января 2021, 04:58 Текст: Антон Антонов

В Амстердаме полицией задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста, сообщили СМИ. Семеро из них задержаны «за насилие в отношении сотрудников полиции», остальные – «за отказ подчиняться указаниям» полицейских. Всего на акцию, запрещенную муниципалитетом, собралось около 2 тыс. человек. При этом многие не соблюдали дистанцию и были без масок, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию. Часть демонстрантов отказалась выполнить экстренный приказ муниципалитета города покинуть площадь, где проходила акция. Полиция применила водометы. Около 200–250 человек, по сообщениям властей, оказались настроены на конфронтацию и забросали полицию камнями, у некоторых были бойцовские перчатки и холодное оружие. Демонстранты выражали недовольство политикой по борьбе с коронавирусом, критикуя локдаун и высказывая сомнения в безопасности используемых страной вакцин. Другим поводом для акции стал скандал вокруг детских пособий – многих граждан страны ошибочно обвинили в злоупотреблении системой выплат и оштрафовали. Некоторых лишили домов, работы и права попечительства над детьми. Напомним, правительство Нидерландов в полном составе ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями. Ошибки были совершены по меньшей мере в отношении 9 тыс. семей, однако на деле их может оказаться гораздо больше. Всеобщие выборы должны пройти в Нидерландах 17 марта, переносить их не планируется. Эксперты опровергли влияние 5G на распространение COVID-19 18 января 2021, 08:50 Текст: Алина Назарова

Между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом нет связи, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte. «Одним из мифов о влиянии 5G на здоровье, который был широко распространен в 2020 году, является надуманная связь между развертыванием сетей 5G и ростом числа заражений COVID-19. Теория о том, что «технология 5G передает COVID-19», является, попросту говоря, нелепой, так как это невозможно. COVID-19 – это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости». Аналитики отмечают, что одной из форм дезинформации относительно причастности 5G к росту числа заражений COVID-19 является предположение, что 5G является источником излучения, которое ослабляет иммунную систему людей, делая их более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям. По мнению аналитиков, оно также является ошибочным. В прошлом году в Минкомсвязи также заявляли, что коронавирус не является порождением сетей связи пятого поколения, в том числе и в России, где 5G в настоящее время развивается локально. На фоне распространения информации о том, что 5G якобы являются причиной коронавируса, газета ВЗГЛЯД объясняла, как распознать фейковую новость.