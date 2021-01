В Чечне раскритиковали блокировку YouTube-каналов «Ахмата» и АСА Нурмагомедов не исключил возвращения в UFC 17 января 2021, 00:05

Фото: Jason Silva/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру бойца, сообщил президент UFC Дэйна Уайт. В пятницу они встретились на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. По словам Уайта, Нурмагомедов намерен посмотреть «два боя в легком весе на турнире UFC 257»: между Дастином Порье и Конором Макгрегором, а также между Дэном Хукером и Майклом Чендлером. Как заявил Уайт, если «эти парни покажут что-то захватывающее и заставят» Нурмагомедова «захотеть вернуться и драться, он будет драться», передает ТАСС со ссылкой на ABC. Напомним, в своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC и заявил о завершении карьеры. Таким образом, он остается непобежденным в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Нурмагомедов был признан лучшим иностранным спортсменом мира 2020 года по версии Би-би-си.

Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России 16 января 2021, 14:44

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Сивков пишет в «Военно-промышленном курьере», что для уничтожения авианосца, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров», может быть применена ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 тыс. километров. «Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой – ликвидирует главное преимущество палубной авиации – независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», – отмечает автор. Другой способ противодействия американским авианосцам эксперт видит в использовании широкополосных мин: «Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до 5 тыс. метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом. Норвегия отреагировала на решение России выйти из ДОН 16 января 2021, 14:36 Текст: Вера Басилая

Глава норвежского МИД Ине Эриксен Серейде заявила, что Норвегия разочарована заявлением России о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). «Норвегия разочарована тем, что Россия намеревается выйти из договора. Этот договор является важным вкладом в снижение риска и поддержание нашей общей безопасности. Мы с беспокойством смотрим на то, как разрушаются механизмы контроля над вооружениями», – цитирует ее ТАСС. По словам министра, Норвегия намерена обсудить с другими странами – участницами ДОН, каким образом можно его сохранить. Ранее в ОБСЕ высказали сожаление о решении России выйти из ДОН вслед за США. Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД предупреждали, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать США данные после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. В МИД России не исключали, что США вернутся в ДОН при новой администрации. Избран новый лидер правящей партии Германии ХДС 16 января 2021, 13:38

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Новым лидером правящей партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) был избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Делегаты онлайн-съезда ХДС в субботу выбрали Лашета новым председателем партии – он получил 521 голос, передает ТАСС. Вышедший во второй тур Фридрих Мерц получил 466 голосов. Он проигрывает внутрипартийные выборы во второй раз – в 2018 году он уступил эту должность Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В первом туре из борьбы выбыл глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген. Лашет выступил с короткой речью сразу после объявления результатов, поблагодарив делегатов за доверие, а конкурентов – за честную борьбу. В дополнение к интернет-голосованию состоится еще и голосование по почте. Цель – формально подтвердить онлайн-результаты. Однако все претенденты заранее заявили, что признают сегодняшний результат. Отмечается, что по итогам выборов в сентябре Лашет может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, передает РИА «Новости». При этом не исключено, что должности будут разделены – партию будет возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры выдвинут другого. Это будет решаться отдельно в ближайшее время, пока официальных заявлений на этот счет сделано не было. Армин Лашет родился 18 февраля 1961 года, изучал право в университетах Мюнхена и Бонна. В 1986 году также начал журналистскую деятельность. В прошлом году он был одной из самых заметных фигур в германской политике. Возглавляя самый густонаселенный регион в ФРГ, Лашет постоянно находился в центре внимания на фоне борьбы с пандемией. При этом его решения не всегда признавались правильными, что сказалось на его рейтингах. Однако в пользу политика играет управленческий опыт – значительно более богатый, чем у конкурентов. Лаштет является сторонником курса Ангелы Меркель и, как считается, пользуется наибольшей популярностью среди однопартийцев. В марте 2020 года газета ВЗГЛЯД писала, что Лашет – «пророссийский» политик, который выступает за взаимодействие с Москвой и углубление отношений с Китаем. Однако конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего. Бизнесмен предложил не желающим говорить по-украински сотрудникам уволиться 16 января 2021, 16:47 Текст: Абдулла Шакиров

Украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. «Наша корпоративная семья сшита из абсолютно разных уголков нашего государства по обе стороны Днепра…Зато Украина у нас одна и государственный язык у нас один – украинский. Вот именно поэтому мы полностью поддерживаем этот закон и просим всех вас, независимо от места жительства, работая в наших магазинах, общаться с посетителями исключительно на государственном языке. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями – это ваша принципиальная позиция, просьба не откладывать и писать «по собственному желанию», – обратился бизнесмен к сотрудникам в Facebook. Давиденко – сооснователь киевской сети «Медтехника+» и директор сети магазинов «родная медтехника». С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» из-за углеродного налога 16 января 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума высказался о «грубейшей ошибке», связанной с углеродным налогом. Чубайс напомнил о намерении Евросоюза ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом «зеленой сделки». По мнению чиновника, Россия могла бы получать доход, если бы ввела налог на углеродный след внутри страны, передает РИА «Новости». «Итог простой – ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому», – выразил мнение Чубайс. Он считает, что России не удалось «коммерциализировать то, что можно и нужно было» этому подвергнуть. Европейские чиновники считают, что введение так называемого углеродного механизма уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами углекислого газа, и товары из других стран, где используются более дешевые технологии с высокой выработкой СО2, которая якобы является причиной высокого темпа глобального изменения климата. 23 декабря президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный налог. В сентябре 2020 года Чубайс предложил создать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Между тем в октябре 2019 года в Минэнерго предложили убрать углеродный налог из законопроекта о парниковых газах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как отразится на России введение углеродного налога в ЕС. Стали известны условия получения пенсии больше 30 тыс. рублей 16 января 2021, 09:45

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тыс. рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тыс., однако на возможность начисления такой суммы влияет ряд факторов, рассказал глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис. Биезбардис пояснил, что в январе страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. При этом россиян с пенсией в 25 тыс. рублей до 2019 года мало, передает РИА «Новости». «На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян», – сказал он. Аналитик уточнил, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян – 17,5 тыс. рублей. Действующая пенсионная формула предполагает, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких факторов, в частности от одинаковой для всех граждан фиксированной выплаты. Остальная сумма определяется на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чем выше «белая» зарплата, которую получал работник, и чем дольше он был трудоустроен официально, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсия. Биезбардис уточнил, что страховую пенсию можно также повысить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. При выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40% больше, а если уйти на десять лет позже, то выплаты вырастут вдвое. Дополнительные коэффициенты будут и за социально значимую деятельность. Ранее в Госдуме предложили выплачивать пенсию новой категории граждан. Азербайджан направил в ЕСПЧ заявление с обвинениями Армении 16 января 2021, 17:11 Текст: Ксения Панькова

Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод своих граждан, пострадавших в результате «военной агрессии Армении», сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж). Отмечается, что в подготовке заявления, которое были представлено в ЕСПЧ 15 января, участвовали известные международные эксперты и ведущие юристы Азербайджана. «В заявлении подняты вопросы нарушения в результате продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией Нагорно- карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана прав граждан на жизнь, уважение личной и семейной жизни, свободу вероисповедания, на собственность и свободное передвижение, а также права не подвергаться пыткам и плохому обращению», – говорится в сообщении. Кроме того, «приводятся доказательства того», что Армения не приняла никаких мер для расследования судьбы 3 тыс. 890 азербайджанских граждан, пропавших без вести в результате конфликта, передает ТАСС. Также в заявлении «приведены доказательства» обстрела ВС Армении в период недавней эскалации в Карабахе городов и сел Азербайджана, расположенных вдалеке от зоны боевых действий, кассетными и фосфорными снарядами, баллистическими ракетами, в результате чего погибли 93 человека, в том числе 12 детей, ранены 423 гражданина, полностью разрушены 264 дома. В документе содержится требование «принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан». Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Страницы Трампа в Facebook и Instagram разблокировали 16 января 2021, 10:35

Фото: facebook.com/POTUS/

Текст: Наталья Ануфриева

Руководство соцсетей Facebook и Instagram разблокировало личные учетные записи действующего президента США Дональда Трампа после их заморозки на фоне протестов в Вашингтоне. Компания Facebook, которой принадлежат оба сервиса, не выпустила соответствующего заявления, однако аккаунты Трампа вновь стали доступны для просмотра, передает ТАСС. Пока неизвестно, может ли Трамп публиковать новые посты. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Потом аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch, аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Помпео обвинил Китай в утаивании важной информации о коронавирусе 16 января 2021, 06:33

Фото: ALEX HALADA/

www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Китай продолжает скрывать сведения, требующиеся для борьбы с новым коронавирусом, заявил госсекретарь США Майк Помпео в связи с прибытием в КНР миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Пекин сегодня продолжает удерживать жизненно важную информацию, необходимую ученым для защиты мира от этого смертоносного вируса, а также следующего», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства США ТАСС. В связи с этим Помпео призвал Пекин обеспечить неограниченный «доступ к образцам вируса, лабораторной документации и персоналу, свидетелям и поднимавшим тревогу лицам, чтобы обеспечить достоверность итогового доклада ВОЗ». Китайскому правительству следует дать «полный и тщательный отчет о том, что произошло в Ухане», убежден госсекретарь США. По словам Помпео, «пандемии COVID-19 ( вызываемое новым коронавирусом заболевание) можно было избежать». При этом госсекретарь США выразил уверенность, что возникновение новой пандемии, берущей начало в Китае, – «лишь вопрос времени». Помпео также потребовал, чтобы власти КНР дали пояснения по якобы имевшим место осенью 2019 года – «до первого установленного случая» инфицирования новым коронавирусом – заболеваниям сотрудников Уханьского института вирусологии. Кроме того, он высказал предположение о связях этой организации с Народно-освободительной армией Китая и добивается предоставления Пекином информации об определенных видах исследований, которые велись в институте. По словам Помпео, «любая ответственная страна пригласила бы инспекторов всемирного здравоохранения» в случае подобной вспышки заболевания «в течение дней». Между тем власти Китая «отказывались от предложений помощи» извне, заметил госсекретарь. Напомним, в четверг группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань. Ранее американский телеканал CNN сообщал о наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. WhatsApp отложил введение новой политики из-за резкой критики 16 января 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook, сообщила администрация мессенджера. «Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты», – приводит текст сообщения администрации мессенджера ТАСС. Как утверждают представители WhatsApp, сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения». В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемым введением новых правил эти принципы не изменятся. В то же время администрация соцсети решила отложить дату принятия новой политики, чтобы разъяснить пользователям, в чем она заключается. «Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp», – указано в заявлении. В качестве крайнего срока теперь названа дата 15 мая. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к бегству пользователей в Telegram. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова. Напомним, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Байден выдвинул кандидатуру Нуланд на должность в Госдепе 16 января 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Абдулла Шакиров

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Вместе с Нуланд на должность в Госдепе выдвинута другой ветеран ведомства Уэнди Шерман, которая должна стать первым заместителем госсекретаря, передает РИА «Новости» со ссылкой на штаб Байдена. Еще одним первым заместителем госсекретаря выдвинут помощник Байдена по внешней политике Брайан Маккион, на должность замгоссекретаря замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности предложена Бонни Дженкинс, возглавляющая организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам». Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России. Пушков высмеял попытки Киева выставить Сергея Королева украинцем 16 января 2021, 15:49

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами, отметив, что ученый Сергей Королев, художник Иван Айвазовский и другие известные люди творили в Москве или Петербурге. По мнению сенатора, в Киеве приняли решение стать «безнадежной культурной провинцией Европы» – именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка в стране. «И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают», – написал Пушков в своем Telegram. Он также отметил, что Киев был крупным центром культуры и науки только в составе Советского союза. Сенатор напомнил, что принадлежность к русскоязычному пространству давала Украине шанс сохраниться в качестве части ареала великой культуры. «Отказ от него означает окончательную провинциализацию Украины. Кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить», – заключил Пушков. Ранее Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым», отметив, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было». Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Санду собралась просить у ЕС вакцину от коронавируса 16 января 2021, 04:56 Текст: Антон Никитин

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса. «Нам нужна финансовая и другая помощь. Хочу начать переговоры о большом пакете поддержки сельского хозяйства на пять лет, нам нужно создать проект системы ирригации. В этом году ЕС будет планировать пятилетний бюджет, и мы не должны упустить возможность получить финансирование из разных фондов», – приводит ТАСС слова Санду в эфире телеканала «РТР-Молдова». Президент Молдавии также сообщила, что в ходе своего визита в Брюссель намерена обсудить проект регионального развития, который позволит финансировать местные администрации в Молдавии, минуя правительство, а также проведет переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса. Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Во вторник Меркель призвала сохранить в Германии жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции. Швейцарская компания отказалась страховать «Северный поток – 2» из-за санкций США 16 января 2021, 19:02 Текст: Абдулла Шакиров

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group решила прекратить страхование строительства газопровода «Северный поток – 2», опасаясь санкций со стороны США, сообщает Bloomberg. Источники агентства сообщили, что существует угроза попасть под санкции Вашингтона, направленные против компаний, предоставляющих услуги страхования и технической сертификации для строительства газопровода, передает РИА «Новости». В самой компании ситуацию никак не прокомментировали. США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства. В РПЦ призвали отказаться в этом году от крещенских купаний 16 января 2021, 16:05

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Крещенские купания в период пандемии коронавируса крайне опасны, в этом году верующим стоит отказаться от них, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24». «В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», – цитирует священнослужителя радио Sputnik. Как отметил митрополит, крещенские купания являются добровольными мероприятиями и не предписываются церковью. Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области подготовило рекомендации для купающихся на Крещение. Специалисты ведомства рекомендуют заранее плотно поесть, категорически не употреблять алкоголь и не находиться в проруби дольше минуты. 19 января православные христиане отметят Крещение Господне – один из главных христианских праздников, установленный в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно Евангелиям, Иисуса крестил пророк Иоанн Предтеча, проповедовавший о скором пришествии Мессии. Это событие считается одним из ключевых в земной жизни Иисуса Христа. Праздник называют также Богоявление, так как именно в день Крещения миру впервые явилась Пресвятая Троица. Традиционно на Крещение верующие купаются в ледяной проруби, хотя эта традиция и не связана напрямую с крещением Христа в водах Иордана. РПЦ рекомендует окунаться в прорубь каждому православному, если позволяет здоровье. Главное правило заключается в том, чтобы заранее исповедоваться и раскаяться у священника. Считается, что обливания ледяной водой сами по себе благодати не принесут. Окунаясь в воду, необходимо трижды перекреститься со словами «во имя отца, сына и святого Духа».