Золотовалютные резервы России за 2020 год выросли на 41,4 млрд долларов

За прошедший год золотовалютные резервы России выросли на 41,4 млрд долларов и составили 595,774 млрд долларов, сообщил Центробанк.

На начало 2020 года они составляли 554,359 млрд долларов. В декабре прошлого года резервы увеличились на 13,098 млрд долларов, или на 2,25% (с 582,676 млрд долларов на 1 декабря), передает РИА «Новости» со ссылкой на регулятор.



В 2019 году рост золотовалютных резервов составил 85,9 млрд долларов (18,3%). Исторического максимума они достигали 7 августа 2020 года – 600,7 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы – высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).