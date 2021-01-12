Врачи сказали, о какой опасной болезни свидетельствует потеря обоняния

Потеря обоняния является ранним симптомом неизлечимой болезни Паркинсона, сообщили СМИ.

Как сообщает Express, по данным Фонда Паркинсона, пациенты с этим недугом зачастую указывали, что за несколько лет до развития тремора или других проблем с координацией у них были пропадало обоняние. Как отмечается, данный симптом ощущают не все пациенты, однако исследование показало, что 90% людей с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи, передает РИА «Новости».

Ученые подсчитали, что в некоторых случаях потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как будет диагностирована болезнь Паркинсона.

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Основные симптомы заболевания включают двигательные нарушения, мышечную ригидность (повышенный тонус), тремор в состоянии покоя. Носители патологии переживают не только вегетативные, но и аффективные расстройства.

Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.

Напомним, в декабре врач-терапевт Елена Селькова рассказала, что потеря обоняния, возникшая не в результате заражения коронавирусом, может свидетельствовать о развитии серьезного хронического заболевания.