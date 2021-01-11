Плановые проверки бизнеса в России сократились до исторического минимума

Количество согласованных проверок субъектов предпринимательства в России снизилось до исторического минимума после введенных весной 2020 года ограничений контрольно-надзорной деятельности в период пандемии, сообщили в Генпрокуратуре.

«Незамедлительно после их установления Генеральный прокурор принял управленческие решения для минимизации числа проверочных мероприятий и оперативной корректировки сводного плана. Это позволило прокурорам своевременно исключить из сводного плана более половины запланированных контролерами мероприятий – почти 200 тыс., снизив их число до исторического минимума в 170 тыс.», – цитирует «Российская газета» начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Артема Кононенко.

Как отметил Кононенко, с 1 июля все проверки бизнеса возможны только с санкции прокурора, а вся контрольно- надзорная деятельность будет базироваться на риск-ориентированной модели: будут введены шесть категорий риска возможного причинения вреда – от низкого до чрезвычайно высокого. По его словам, в 2021 году различные контролеры планировали провести 500 тыс. проверок бизнеса, Генпрокуратура сократила их более чем на 100 тыс. Также Кононенко рассказал, что за последние пять лет перед предпринимателями было погашено свыше 180 млрд рублей задолженностей по государственным и муниципальным контрактам.

В ноябре российское правительство продлило до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

В марте 2020 года правительство объявило мораторий на плановые проверки бизнеса и серьезно ограничило основания внеплановых проверок. 26 октября президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые бы предусматривали продление запрета на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.