Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлен до конца 2021 года

Российское правительство продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год – до 31 декабря 2021 года», – сказал председатель кабмина, передает ТАСС.

В марте 2020 года правительство объявило мораторий на плановые проверки бизнеса и серьезно ограничило основания внеплановых проверок. 26 октября президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые бы предусматривали продление запрета на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.

В начале октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует скорректировать систему гарантийной помощи малому и среднему бизнесу, чтобы повысить финансовую устойчивость таких компаний.