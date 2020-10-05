МИД пообещал ответить на возможные санкции ЕС против России Мишустин пообещал скорректировать систему помощи малому и среднему бизнесу 5 октября 2020, 14:49 Текст: Евгения Шестак

Правительство планирует скорректировать систему гарантийной помощи малому и среднему бизнесу, чтобы повысить финансовую устойчивость таких компаний, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Правительство продолжает совершенствовать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Для усиления финансовой устойчивости таких компаний скорректируем систему гарантийной помощи: введем ранжирование региональных гарантийных компаний, которые могут получать субсидии из бюджета», – цитирует ТАСС Мишустина. По его словам, кабмин также распространит на самозанятых все меры государственной поддержки, которые в данное время предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что богатый российский бизнес поможет малому и среднему.

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