Прокуратура проверяет медиков в связи со смертью первой жены Шукшина

Взгляд
11 января, понедельник  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Чем политическая цензура в США опасна для России

Цензура в США набирает обороты Jaap Arriens/Global Look Press
Вслед за ограничением доступа к аккаунтам американцев, несогласных с итогами выборов, Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Подобная цензура со стороны западных интернет-платформ может коснуться и России, где около 50% пользователей владеют аккаунтами в иностранных соцсетях. Как Twitter и Facebook могут навредить выборам в России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...

Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
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Игры в демократию кончились

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
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  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

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  • В иных условиях (указать в комментариях)

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    Прокуратура проверяет медиков в связи со смертью первой жены Шукшина

       11 января 2021, 17:20
    Фото: Пусть говорят/YouTube
    Текст: Елизавета Булкина

    Прокуратура России начала проверку информации о том, что первой жене актера и режиссера Василия Шукшина Марии Шумской, недавно скончавшейся на Алтае, не была своевременно оказана медицинская помощь, сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

    В СМИ ранее появилась информация о том, что опекун Шумской неоднократно вызывал медиков, однако те якобы отказались госпитализировать женщину, указав в качестве причины ее преклонный возраст и переполненность медицинских учреждений.

    «Прокуратурой республики организована проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации, о неоказании своевременной медицинской помощи первой супруге Василия Шукшина – Марии Шумской, умершей 02.01.2021 в 90-летнем возрасте», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Шукшин женился на односельчанке, школьной учительнице Шумской в 1955 году, однако Мария отказалась ехать с мужем в Москву и осталась ждать его дома. В 1957 году Шукшин в письме попросил у Шумской развод, но она его так и не дала. Официально брак не был расторгнут. Режиссер позже «потерял» паспорт, а получив новый, не указал данные о браке.


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