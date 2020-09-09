Лукашенко: Резерв правоохранителей России для Белоруссии не задействовали

Резерв правоохранительных органов России, созданный для помощи Белоруссии, не использовался и «дай бог использоваться не будет», он предусмотрен договором о Союзном государстве, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что «у нас в военном отношении единая армия». Резерв «не использовался» и «дай бог использоваться не будет», но «это в договоре (о Союзном государстве) записано», передает РИА «Новости».

«И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Белоруссию или рядом с Белоруссией (а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве – Запад, это наша зона ответственности), белорусская армия, 60 тыс. штыков, 65, – она вступает в войну. И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию. Так как Россия создала резерв сегодня», – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.

При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ.

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