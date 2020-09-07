Офицера Росгвардии в Перми обвинили в изнасиловании ребенка

Офицер Росгвардии задержан на отдыхе в Перми по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего.

«Обвиняемый в преступлении, совершенном по отношению к несовершеннолетнему, является уроженцем Приморского края. Военнослужащий Росгвардии проходил службу на Дальнем Востоке. В Пермском крае он находился в отпуске», – приводит Ura.ru выдержку из сообщения своего источника в силовых структурах.

Подозреваемый в совершении преступления имеет звание лейтенанта.

В пресс-службе Росгвардии России подтвердили информацию о задержании росгвардейца.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины военнослужащего он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Командование окажет всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному факту», – отметили в ведомстве.

Ранее в Туле участковый изнасиловал капитана полиции.