Коппола решил переделать «Крестного отца 3»

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что создает новую версию фильма «Крестный отец 3».

Новая версия получит название «Крестный отец Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Deadline.

Коппола давно хотел изменить третью часть. Он считает, что новый вариант лучше соответствует их с Марио Пьюзо видению. Для «Коды» Коппола «сделал новые начало и конец, переставил местами некоторые сцены, кадры и треки». Также будет проведена «реставрации видео и звука».

«Эта версия мне кажется оптимальной концовкой для «Крестного отца» и «Крестного отца 2», – сказал он.

Ожидается, что в декабре к 30-летию со дня выхода предыдущей версии новый «Крестный отец 3» появится в ограниченном прокате, а позднее – на цифровых платформах.

Напомним, Коппола, шестикратный лауреат премии «Оскар», согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес супергеройских фильмов киновселенной Marvel. Коппола задался вопросом о том, «что можно получить от пересмотра одного и того же». По его словам, Скорсезе «мягко выразился, назвав эти работы «не кино».