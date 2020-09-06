Земан не увидел связи достройки «Северного потока – 2» с ситуацией с Навальным

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не видит связи между произошедшим с российским оппозиционером Алексеем Навальным и требованиями к канцлеру Германии Ангеле Меркель отказаться от завершения строительства «Северного потока – 2».

«Не вижу никакой взаимосвязи (между ситуацией с Навальным – прим. ВЗГЛЯД) и завершением строительства газопровода «Северный поток – 2», – передает ТАСС слова Земана.

По мнению чешского лидера, отравление Навального вызывает оправданное беспокойство мирового сообщества и требует расследования.

«В интересах всех, включая Россию, чтобы это дело было расследовано и объяснено. Нужно выяснить, кто совершил отравление, кто является заказчиком и кто финансировал это. Если в воздухе продолжит висеть вопрос об этом деле, то это нанесет ущерб всем странам», – считает Земан.

Он добавил, что ситуация Навального скорее сопоставима с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее главы МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что действия России по расследованию ситуации не заставят Берлин «изменить позицию по «Северному потоку – 2». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что заявления о возможности заморозки строительства газопровода из-за ситуации с блогером подтверждают провокационный характер истории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительство Германии тормозит процесс расследования ситуации с блогером Алексеем Навальным, поскольку не отвечает на запрос российской Генпрокуратуры.