Доктор Мясников предложил способ борьбы с поддельными справками на коронавирус

Создать заслон потоку поддельных справок об отрицательном результате на коронавирус можно с помощью единой международной или российской системы, куда в онлайн-режиме будут направляться все результаты тестов, заявил газете ВЗГЛЯД главврач московской ГКБ № 7, телеведущий Александр Мясников.

В большинстве случаев для выезда за границу россиянам требуется справка об отрицательном результате на коронавирус. В связи с этим в Сети появляется все больше предложений получить заветную бумажку в экспресс-режиме. Часто продавец даже не имеет лицензии на проведение соответствующего теста, в связи с чем попросту подделывает медицинский документ.

«Нужно понимать, что если есть спрос, то есть и предложение. Сегодня в очень многих местах постоянно требуют справку, а для ее получения нужно пойти, вытерпеть процедуру, когда суют что-то в нос, затем подождать. К тому же всегда есть опасность ложного результата. Поэтому, конечно, появляются эти липовые справки, которые успешно проходят в аэропортах за рубежом», – сказал Мясников.

Он объяснил, что нет никаких международных стандартов оформления справок об отрицательном тесте на коронавирус, поэтому в большинстве случаев за границей можно предъявить практически «любую бумажку с печатью медучреждения». Вместе с тем некоторые страны требуют сдавать тесты в определенных лабораториях.

«В России, например, немного другая ситуация. Во всяком случае, в Москве с нас требуют приложение скриншота с системы ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы), куда результаты теста уходят сразу с аппарата. То есть в приборе стоит wi-fi, через который результат сразу отправляется в систему, независимо от желания лаборатории», – пояснил Мясников.

Впрочем, мошенники нашли способ обмануть и эту систему. Человек, с подтвержденным отрицательным тестом на коронавирус сдает анализ несколько раз, после чего его результаты приписывают другому пациенту, пояснил Мясников.

Он также отметил, что считает неправильным всемирное увлечение тестами на коронавирус.

«Тесты, которые делаются сегодня, априори на 40% ложноположительные. Плюс многие лаборатории загрязнены, а тест настолько чувствительный, что наличие ДНК и РНК по всей этой лаборатории может показываться. То есть человек может быть здоровым, а есть вероятность, что результат придет положительный, даже если это анализ крови на ПСА», – поясняет Мясников.

До тех пор, пока во всем мире или хотя бы в России нет какой-то единой базы, куда будут направляться абсолютно все проведенные анализы на коронавирус, эта проблема будет существовать, считает доктор.

«Лично я ограничил бы количество тестов и ввел какой-то алгоритм назначения. То есть проводить тест следует не всем подряд, а то у нас уже масса случаев, когда люди просто сдают тест, приходит положительный результат, его сажают на самоизоляцию на две недели, а потом оказывается, что он и не болел. И я еще понимаю, если с работы человека послали делать тест, а многие же вообще из любопытства идут», – сказал Мясников.

Тотальная проверка абсолютно всех желающих на коронавирус приводит к большому проценту ошибок. Поэтому, если у человека нет весомых причин сдавать тест, то ему следует воздержаться, подытожил Мясников.

По данным на 4 сентября в России проведено уже более 37,8 млн тестов на коронавирус.