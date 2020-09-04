Доктор Мясников предложил способ борьбы с поддельными справками на коронавирус

Взгляд
4 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

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    Доктор Мясников предложил способ борьбы с поддельными справками на коронавирус

       4 сентября 2020, 12:36
    Фото: Россия 1/Youtube
    Текст: Татьяна Косолапова

    Создать заслон потоку поддельных справок об отрицательном результате на коронавирус можно с помощью единой международной или российской системы, куда в онлайн-режиме будут направляться все результаты тестов, заявил газете ВЗГЛЯД главврач московской ГКБ № 7, телеведущий Александр Мясников.

    В большинстве случаев для выезда за границу россиянам требуется справка об отрицательном результате на коронавирус. В связи с этим в Сети появляется все больше предложений получить заветную бумажку в экспресс-режиме. Часто продавец даже не имеет лицензии на проведение соответствующего теста, в связи с чем попросту подделывает медицинский документ. 

    «Нужно понимать, что если есть спрос, то есть и предложение. Сегодня в очень многих местах постоянно требуют справку, а для ее получения нужно пойти, вытерпеть процедуру, когда суют что-то в нос, затем подождать. К тому же всегда есть опасность ложного результата. Поэтому, конечно, появляются эти липовые справки, которые успешно проходят в аэропортах за рубежом», – сказал Мясников.

    Он объяснил, что нет никаких международных стандартов оформления справок об отрицательном тесте на коронавирус, поэтому в большинстве случаев за границей можно предъявить практически «любую бумажку с печатью медучреждения». Вместе с тем некоторые страны требуют сдавать тесты в определенных лабораториях.

    «В России, например, немного другая ситуация. Во всяком случае, в Москве с нас требуют приложение скриншота с системы ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы), куда результаты теста уходят сразу с аппарата. То есть в приборе стоит wi-fi, через который результат сразу отправляется в систему, независимо от желания лаборатории», – пояснил Мясников.

    Впрочем, мошенники нашли способ обмануть и эту систему. Человек, с подтвержденным отрицательным тестом на коронавирус сдает анализ несколько раз, после чего его результаты приписывают другому пациенту, пояснил Мясников.

    Он также отметил, что считает неправильным всемирное увлечение тестами на коронавирус. 

    «Тесты, которые делаются сегодня, априори на 40% ложноположительные. Плюс многие лаборатории загрязнены, а тест настолько чувствительный, что наличие ДНК и РНК по всей этой лаборатории может показываться. То есть человек может быть здоровым, а есть вероятность, что результат придет положительный, даже если это анализ крови на ПСА», – поясняет Мясников.

    До тех пор, пока во всем мире или хотя бы в России нет какой-то единой базы, куда будут направляться абсолютно все проведенные анализы на коронавирус, эта проблема будет существовать, считает доктор.

    «Лично я ограничил бы количество тестов и ввел какой-то алгоритм назначения. То есть проводить тест следует не всем подряд, а то у нас уже масса случаев, когда люди просто сдают тест, приходит положительный результат, его сажают на самоизоляцию на две недели, а потом оказывается, что он и не болел. И я еще понимаю, если с работы человека послали делать тест, а многие же вообще из любопытства идут», – сказал Мясников.

    Тотальная проверка абсолютно всех желающих на коронавирус приводит к большому проценту ошибок. Поэтому, если у человека нет весомых причин сдавать тест, то ему следует воздержаться, подытожил Мясников.

    По данным на 4 сентября в России проведено уже более 37,8 млн тестов на коронавирус.


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