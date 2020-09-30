Саакашвили собрались лишить статуса почетного доктора Ереванского университета

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян инициировал процесс лишения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора Ереванского государственного университета за поддержку Азербайджана.

«Сегодня принял решение обратиться в научный совет Ереванского государственного университета с просьбой лишить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора вуза», – передает заявление Арутюняна РИА «Новости».

Напомним, Саакашвили заявил о том, что Нагорный Карабах является «суверенной территорией Азербайджана». Экс-президента Грузии обвинили в разжигании розни между азербайджанцами и армянами.

Между тем, Генпрокуратура Грузии начала расследовать ход переговоров с Азербайджаном о делимитации государственной границы, которые велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, так как есть подозрения о «действиях по передаче части территории Грузии».