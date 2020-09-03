Эксперт называл цены на «красивые» автономера «взятыми с потолка»

Установленные властями цены на автомобильные номера с определенным сочетанием цифр, слишком завышены, сообщил газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

В Министерстве экономики рассказали, что с 1 января 2022 года граждане смогут выкупать право пользоваться «красивым» автомобильным номером на аукционе, доходы от которого пойдут в федеральный и региональные бюджеты в равных пропорциях. Теоретически, начальная стоимость автономера может варьироваться от 5 тыс. до 6 млн рублей.

«Президент дал поручение придумать технологию по «красивым» автономерам еще десять лет назад. Сейчас наконец-то сделали, но, с моей точки зрения, данная технология, судя по представленному проекту – чудовищно сложная. Многие суммы взяты просто с потолка», – говорит Моржаретто.

Он объясняет, что цены на автомобильные номера формировались посредством анализа рынка. То есть эксперты смотрели среднюю цену, выставленную продавцом, на тот или иной номер в интернете, после чего высчитывали среднее значение, откуда и получилась достаточно высокая начальная цена.

«К сожалению, по большей части в интернете представлены цены «хотелок». То есть это та стоимость, за которую человек желал бы продать свой «красивый» номер, а не его реальная стоимость. Поэтому, сам проект, на мой взгляд, очень сырой. Не стоило изобретать велосипед, можно было бы сделать данную процедуру аналогичной, как и во всем мире: установить фиксированную цену на определенные категории номеров», – полагает Моржаретто.

По его мнению, цены окажутся недоступными для большинства граждан. В результате автовладельцы не станут участвовать в аукционах, а предпочтут получать госномера по старой схеме.

Ранее СМИ сообщили, что в МВД России утвердили изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров. Теперь трехзначный код региона сможет начинаться не только с единицы или семерки, как было принято раньше, но и с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.