Трамп пообещал «победить коммунизм»

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на Кубу в 1961 году пообещал «победить коммунизм» и добиться свободы для латиноамериканских стран.

«Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие станет полностью свободным, и это произойдет впервые в истории. (…) Это произойдет рано или поздно», – сказал Трамп.

«Много чего происходит сейчас, но я не могу сказать, что именно», – передает его слова РИА «Новости».

Белый дом, по словам Трампа «намерен победить коммунизм и социализм» и ведет эту борьбу в том числе в США. «Мы даем этому сильный отпор», – сказал Трамп.

Ранее Соединенные Штаты ужесточили рестрикции в отношении Кубы, вводя новые запреты на бронирование американцами номеров в ряде отелей страны и ввоз в США произведенной на Кубе алкогольной и табачной продукции.