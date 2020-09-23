Захарова рассказала о новой песне на свои стихи

Певица Любовь Успенская выпустила песню на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой.

Захарова рассказала в Facebook, что у Успенской «утром вышла новая песня».

«Это песня-исповедь (...), посвященная ее (певицы) дочери. Слова мои. А боль ее», – добавила она.

О том, что написана новая песня, Захарова сообщила еще в июле: «Она написана в порыве абсолютных эмоций и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Это все появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню».

Отметим, что российские музыканты уже неоднократно исполняли песни, автором текста которых является Мария Захарова. Так, певица Зара исполнила песню на слова представителя МИД, а ранее Захарова написала текст для песни Кати Лель под названием «Сполна».