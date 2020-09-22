Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за позднюю реакцию на пандемию

Президент Турции Тайип Эрдоган подверг раскритиковал Совбез ООН за то, что тот слишком поздно отреагировал на пандемию коронавируса.

«Многосторонние организации, особенно ООН и ее Совбез, нуждаются в реформах. Мы увидели, как эта организация оказалась бессильна в нынешних условиях пандемии. Потребовались недели и даже месяцы, прежде чем пандемия появилась на повестке дня и решения начали приниматься», – заявил в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН.

Президент Турции заявил, что «годами с этой трибуны говорил, что мир больше пяти», имея в виду расширение числа постоянных членов Совбеза ООН, поэтому «судьба человечества не может быть оставлена на милость ограниченного числа стран», передает РИА «Новости».

Вместе с тем, Эрдоган призвал не превращать разработку вакцины от COVID-19 в соревнование.

«Я вновь призываю, чтобы поставки медицинского оборудования и препаратов, а также усилия по разработке вакцины не становились поводом для соревнования. Не имеет никакого значения, в какой стране она будет произведена, вакцины должны быть предоставлены для общего пользования человечества», – сказал он.

Эрдоган также вновь призвал к реформе Совета Безопасности ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН заявил, что организация должна привлечь Китай за возникновение пандемии коронавируса.