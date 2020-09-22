Умер переводчик «Улисса» Сергей Хоружий

Философ, богослов, ученый и переводчик, который перевел на русский язык произведения Джеймса Джойса, в том числе знаменитого романа «Улисс», Сергей Хоружий ушел из жизни в возрасте 78 лет.

«Еще одна утрата: сегодня ночью на 79-м году жизни скончался российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий», – написал на своей странице в Facebook первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.

«Всегда вспоминаю наши встречи и беседы с ним с большой теплотой: открытый, но скромный, вдумчивый и даже въедливый – но не агрессивный, пунктуальный – но не зануда, глубоко верующий – но не узколобый фанатик. И таких светлых людей все меньше... Царства Небесного тебе, дорогой Сергей Сергеевич», – добавил Великанов.

Хоружий кроме «Улисса» перевел «Эпифании», повесть «Герой Стивен», первый роман Джойса «Портрет художника в юности» и сборник новелл «Дублинцы».

Ранее стало известно, что советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице № 1.