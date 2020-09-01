Умер писатель Владислав Крапивин

Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщила его невестка командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

«Умер в 06.40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию – и все», – передает ТАСС слова Крапивиной.

15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких, тесты на COVID-19 были отрицательные. По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения в состоянии «намного хуже, чем он был три недели назад»: у 81-летнего писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, а сам он не мог двигаться. Вскоре после выписки писатель был повторно госпитализирован, передает РИА «Новости».

Владислав Петрович Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени в семье педагогов.

В 1961 году он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени Горького (ныне Уральский федеральный университет имени Ельцина).

До окончания университета Владислав Крапивин был зачислен в штат газеты «Вечерний Свердловск». С 1962 и до конца 1965 года работал в журнале «Уральский следопыт».

Дебютная книга Крапивина «Рейс Ориона» вышла в свет в 1962 году. В 1963 году был опубликован первоначальный вариант повести «Брат, которому семь» – это цикл маленьких рассказов, объединенных одним главным героем (семилетним Алькой), рассказывающих о детских приключениях, мечтах и маленьких подвигах. Позднее выходили и расширенные ее варианты.

В 1964 году Владислав Крапивин стал членом Союза писателей СССР и с этого времени занимался творческим трудом. Печатался в журналах «Пионер», «Аврора», «Урал», «Мурзилка».

До конца 1970-х годов в творчестве Крапивина преобладала реалистическая линия: все его произведения этого времени по-своему продолжают гайдаровскую традицию романтического подхода к изображению мира детства.

Тема детства нашла отражение в повестях «Тополиная рубашка», «Белый шарик матроса Вильсона», «Непроливашка», в книгах «Шестая Бастионная», «Золотое колечко на границе тьмы» и других.

В 1980-е годы в творчестве Крапивина наметился поворот в сторону фантастики: вышли в свет роман-трилогия «Голубятня на желтой поляне», аллегорические сказки и произведения, составившие основу цикла «В глубине Великого Кристалла», фантастическая повесть «Дети синего фламинго» (получила в 1983 году премию «Аэлита») и цикл «Летящих сказок», куда входит одна из лучших повестей Крапивина «Ковер-самолет». В жанре исторической прозы была выпущена трилогия «Острова и капитаны».

В настоящее время у Крапивина около двухсот изданий на различных языках. Его книгимногократно издавались в Чехословакии, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Японии, США.

Книги Крапивина были включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских писателей для подростков».

Произведения Крапивина стали литературной основой для нескольких художественных фильмов и телеспектаклей: «Валькины паруса» (1974), «Оруженосец Кашка» (1974), «Всадники со станции Роса» (1974), «Мальчик со шпагой» (1975), «Та сторона, где ветер» (1978), «Колыбельная для брата» (1982), «Трое с площади Карронад» (2008), «Легенда острова Двид» (по мотивам повести «Дети синего фламинго», 2010) и др.

За литературную и общественную деятельность Крапивин отмечен многими премиями и наградами. Кавалер Ордена Почета (2009), лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2013 года и других.

В 2006 году по инициативе Ассоциации писателей Урала учреждена Международная детская литературная премия имени Крапивина, которая присуждается раз в год российскому или зарубежному автору.

На базе Тюменского университета (ТюмГУ) в 2007 году была создана Школа литературного мастерства Крапивина, которой он руководил до 2013 года.

Крапивин – почетный гражданин Екатеринбурга (было присвоено в 1993 году) и Тюмени (было присвоено в 2014 году).

В 2011 году в Литературно-краеведческом центре Тюмени был открыт музей Крапивина с постоянной экспозицией «Славка с улицы Герцена».