Умер писатель Владислав Крапивин

Взгляд
1 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 08:10  |  vz.ru
Разделы

Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
Перейти в раздел…

Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

Белорусский рубль вновь испытывают на прочность Наталия Федосенко/ТАСС
Массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%, причем в последние дни падение курса ускорилось. Помочь Белоруссии может только Россия, но не исключено, что и сам Лукашенко способен пойти на крайне рискованные меры. Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...

Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...
Перейти в раздел…

Балканский враг России потерпел поражение

Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Перейти в раздел…

Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
Подробности...

Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
Подробности...

Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Следите ли вы за курсом рубля?
  • Да, регулярно

  • Да, время от времени

  • Не слежу
Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
  • Скорее, да

  • Скорее, нет
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия раскритиковала США за «бряцание оружием» в Эстонии
    Минск пообещал ответить на санкции стран Балтии Газпром отметил восстановление цен на газ в Европе Россия и Турция провели в Сирии тренировку по ликвидации боевиков Ефремов в суде предложил адвокату встать на колени
    Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Испании Поздравление Лукашенко выложили в Минске из машин милиции Названа причина пожара под Анапой Сахалинская область решила отказаться от бензина
    В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации от CОVID-19 Эксперт назвал несерьезными прибалтийские санкции против Лукашенко Врач опроверг распространенное мнение о безопасности кальяна для здоровья Папуасы попросили РПЦ приобщить их к православию

    Главная тема


    США ослабляют доллар послевоенными методами

    террористический акт


    На Украине начали расследовать попытку подрыва поезда с бензином из Белоруссии

    судебный процесс


    Ефремов в суде отказался признавать вину в ДТП

    расследование авиакатастрофы


    Прокуратуре Нидерландов не отдали российский отчет по крушению МН17

    Видео

    третья неделя протестов


    Лукашенко остается с Белоруссией

    мирные обязательства


    Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

    скандал вокруг БСК


    Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

    морская блокада


    США готовят «морское удушение России»

    Советские танки


    Тимур Шерзад: Как СССР стал великой танковой державой

    Возвращение в Грузию


    Глеб Простаков: Запад посылает Саакашвили домой

    Долгожданные реформы


    Сергей Мардан: Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Следите ли вы за курсом рубля?

    Умер писатель Владислав Крапивин

    1 сентября 2020, 07:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщила его невестка командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

    «Умер в 06.40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию – и все», – передает ТАСС слова Крапивиной.

    15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких, тесты на COVID-19 были отрицательные. По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения в состоянии «намного хуже, чем он был три недели назад»: у 81-летнего писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, а сам он не мог двигаться. Вскоре после выписки писатель был повторно госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Владислав Петрович Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени в семье педагогов.

    В 1961 году он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени Горького (ныне Уральский федеральный университет имени Ельцина).

    До окончания университета Владислав Крапивин был зачислен в штат газеты «Вечерний Свердловск». С 1962 и до конца 1965 года работал в журнале «Уральский следопыт».

    Дебютная книга Крапивина «Рейс Ориона» вышла в свет в 1962 году. В 1963 году был опубликован первоначальный вариант повести «Брат, которому семь» – это цикл маленьких рассказов, объединенных одним главным героем (семилетним Алькой), рассказывающих о детских приключениях, мечтах и маленьких подвигах. Позднее выходили и расширенные ее варианты.

    В 1964 году Владислав Крапивин стал членом Союза писателей СССР и с этого времени занимался творческим трудом. Печатался в журналах «Пионер», «Аврора», «Урал», «Мурзилка».

    До конца 1970-х годов в творчестве Крапивина преобладала реалистическая линия: все его произведения этого времени по-своему продолжают гайдаровскую традицию романтического подхода к изображению мира детства.

    Тема детства нашла отражение в повестях «Тополиная рубашка», «Белый шарик матроса Вильсона», «Непроливашка», в книгах «Шестая Бастионная», «Золотое колечко на границе тьмы» и других.

    В 1980-е годы в творчестве Крапивина наметился поворот в сторону фантастики: вышли в свет роман-трилогия «Голубятня на желтой поляне», аллегорические сказки и произведения, составившие основу цикла «В глубине Великого Кристалла», фантастическая повесть «Дети синего фламинго» (получила в 1983 году премию «Аэлита») и цикл «Летящих сказок», куда входит одна из лучших повестей Крапивина «Ковер-самолет». В жанре исторической прозы была выпущена трилогия «Острова и капитаны».

    В настоящее время у Крапивина около двухсот изданий на различных языках. Его книгимногократно издавались в Чехословакии, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Японии, США.

    Книги Крапивина были включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских писателей для подростков».

    Произведения Крапивина стали литературной основой для нескольких художественных фильмов и телеспектаклей: «Валькины паруса» (1974), «Оруженосец Кашка» (1974), «Всадники со станции Роса» (1974), «Мальчик со шпагой» (1975), «Та сторона, где ветер» (1978), «Колыбельная для брата» (1982), «Трое с площади Карронад» (2008), «Легенда острова Двид» (по мотивам повести «Дети синего фламинго», 2010) и др.

    За литературную и общественную деятельность Крапивин отмечен многими премиями и наградами. Кавалер Ордена Почета (2009), лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2013 года и других.

    В 2006 году по инициативе Ассоциации писателей Урала учреждена Международная детская литературная премия имени Крапивина, которая присуждается раз в год российскому или зарубежному автору.

    На базе Тюменского университета (ТюмГУ) в 2007 году была создана Школа литературного мастерства Крапивина, которой он руководил до 2013 года.

    Крапивин – почетный гражданин Екатеринбурга (было присвоено в 1993 году) и Тюмени (было присвоено в 2014 году).

    В 2011 году в Литературно-краеведческом центре Тюмени был открыт музей Крапивина с постоянной экспозицией «Славка с улицы Герцена».


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •